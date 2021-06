Musetti-Cecchinato, Roland Garros 2021: programma, orario, tv, streaming 5 giugno

Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato si affronteranno domani, a partire dalle 11.00, sul campo 7 del Roland Garros. Gli azzurri si giocheranno l’accesso agli ottavi di finale dello Slam e si preannuncia una sfida appassionante.

Musetti viene da due vittorie convincente contro il belga David Goffin (testa di serie n.13) e il giapponese Yoshihito Nishioka che pochi giorni prima lo aveva sconfitto nel torneo di Parma. Una grande prova di maturità per il classe 2002 nativo di Carrara che se la vedrà contro l’esperto siciliano.

Cecchinato è in buona forma e, dopo aver raggiunto l’atto conclusivo nel citato torneo di Parma, ha sconfitto ancora una volta un giocatore quotato come Alex de Minaur nel 2° turno. Un successo che certifica il buono stato di forma del palermitano. Un match dunque tra due tennisti in fiducia, senza precedenti e una tipologia di gioco simile. Chi vincerà molto probabilmente se la vedrà contro il n.1 del mondo Novak Djokovic, che affronterà il lituano Berankis.

PROGRAMMA MUSETTI-CECCHINATO

Sabato 5 giugno

Court 7 – Ore: 11:00

Marco Cecchinato ITA vs Lorenzo Musetti ITA

Marta Kostyuk UKR vs Varvara Gracheva RUS

Kristyna Pliskova CZE / Karolina Pliskova CZE vs Jelena Ostapenko LAT / Monica Niculescu ROU

Filip Polasek SVK / Barbora Krejcikova CZE vs Edouard Roger-vasselin FRA / Alizé Cornet FRA

PROGRAMMA MUSETTI-CECCHINATO IN TV

Il match del campo 7 tra Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato si terrà domani alle ore 11.00 e sarà il primo previsto, valido per il terzo turno del Roland Garros 2021. La trasmissione della partita sarà affidata a Eurosport 1 o Eurosport 2, live streaming su Eurosport Player, Discovery+ e visibile anche su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

Foto: Valerio Origo / LPS