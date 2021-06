Quando chiedete ad un qualsiasi pilota del Motomondiale quale sia una delle sue piste preferite sulle quali correre, tra i vari nomi che fanno, inseriscono quasi sempre il tracciato di Assen, la cosiddetta “Università delle moto”. La pista della Drenthe torna ad ospitare il Gran Premio d’Olanda, nono appuntamento della stagione, ultima gara prima della lunga sosta estiva che andrà a concludersi nei primi giorni di agosto.

Dopo un anno di attesa (nel 2020 non si è corso ad Assen per colpa della pandemia) la classe regina torna in uno dei suoi scenari preferiti e oggi esordirà con le prime due sessioni di prove libere, che ci faranno capire quali moto avranno approcciato nella maniera migliore alla pista olandese. Gli spunti in questo fine settimana non mancheranno, e avranno tutti grandissimo interesse. Senza dimenticare che, come tradizione, il meteo potrebbe sempre mettere lo zampino nei tre giorni di gare.

Fabio Quartararo, leader della classifica generale, vuole proseguire nel suo ottimo momento e, se possibile, allungare ulteriormente sugli inseguitori. Johann Zarco rimane a 22 punti di distacco, mentre Jack Miller e Francesco “Pecco” Bagnaia, ormai accusano una trentina di lunghezze di ritardo. “El Diablo” sa di avere a disposizione una moto versatile e pronta a vincere in ogni scenario, ma le Ducati saranno in grado di rispondere?

Attenzione anche agli altri rivali. Marc Marquez, per esempio, cercherà di proseguire dopo la splendida vittoria del Sachsenring, anche se a livello fisico Assen sarà molto più selettiva per il Cabroncito, senza dimenticare che il pilota più “caldo” del momento è nettamente Miguel Oliveira, con una KTM che appare rinata. La Suzuki, dal canto suo, dovrà scuotersi, dopo alcune gare non semplici, stesso discorso per l’ultimo vincitore del Gran Premio d’Olanda, ovvero Maverick Vinales.

Lo spagnolo, infatti, vinse l’edizione 2019, ed è chiamato al riscatto dopo un clamoroso e deludentissimo ultimo posto in Germania. Discorso simile anche per Franco Morbidelli e Valentino Rossi, alle prese con una M1 in ampia difficoltà. Come detto, quindi, gli spunti non mancheranno ad Assen, per cui buon divertimento a tutti all'”Università delle moto”.

Credit: MotoGP.com Press