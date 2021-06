MotoGP, GP Catalogna 2021: calendario, tv, streaming, programma TV8, DAZN e Sky

I motori del Motomondiale 2021 tornano a rombare dopo il weekend del Mugello (Italia). L’appuntamento è per il fine-settimana che sta per arrivare (4-6 giugno), quello del GP di Catalogna. Sul circuito del Montmeló ci si attende un round particolarmente lottato, sempre rattristato dalla tragica scomparsa del povero Jason Dupasquier sulla pista toscana.

In MotoGP si riprenderà in una situazione di classifica nella quale il francese della Yamaha Fabio Quartararo è in vetta con 105 punti, 24 in più del connazionale della Ducati Pramac Johann Zarco e 26 del ducatista Francesco Bagnaia. La vittoria in Italia dell’alfiere di Iwata ha un peso specifico importante dal momento che ci si attendeva una Ducati particolarmente forte e un Quartararo costretto a correre in difesa. Nei fatti, si sono un po’ ribaltati i valori e la caduta di “Pecco” ha creato questo gap importante in favore del yamahista.

Per questo la prova catalana è importante per la scuderia di Borgo Panigale per cercare di invertire il trend e non consentire a Fabio di prendere il largo, soprattutto pensando a quello che poi seguirà, ovvero le gare al Sachsenring (Germania) e ad Assen (Olanda) dove la Yamaha potrebbe godere di un vantaggio tecnico.

Guarda la MotoGP live su DAZN

Da capire cosa potranno fare due grandi protagonisti in difficoltà, ovvero lo spagnolo Marc Marquez e Valentino Rossi. Il campione iberico, ritiratosi al Mugello per una caduta, ancora non è al 100% con la propria Honda e dal punto di vista fisico la spalla ancor più del braccio destro duole. Da capire come Marc riuscirà ad assorbire le fatiche di un round impegnativo come quello spagnolo. Problemi diversi per Valentino che sta cercando di modificare qualcosa nel suo stile di guida per essere più incisivo in frenata e gestire al meglio il comportamento in curva della Yamaha Petronas. In terra iberica ne sapremo sicuramente di più.

PROGRAMMA GP CATALOGNA IN TV

La copertura televisiva del GP di Catalogna del Motomondiale sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now. Da non dimenticare, la trasmissione in diretta da parte di DAZN. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà le differite delle qualifiche (sintesi delle tre classi) e delle tre gare domenicali. Per seguire, invece, le prove libere e i warm-up ci si potrà affidare esclusivamente a Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Catalogna del Motomondiale sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) Sky Sport MotoGP (208). Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le differite delle qualifiche (sintesi delle tre classi) e delle tre gare domenicali. Per seguire, invece, le prove libere e i warm-up ci si potrà affidare esclusivamente a Sky Sport.

STREAMING – Il GP di Catalogna del Motomondiale potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it. Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

IL PROGRAMMA TV8

Sabato 5 giugno

ore 16.30, Moto 3, Moto GP e Moto 2, Qualifiche, sintesi

Domenica 6 giugno

ore 14.05, Moto 3, Gara, differita

ore 15.45, Moto GP, Gara, differita

ore 17.15, Moto 2, Gara, differita

Credit: MotoGP.com Press