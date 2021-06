L‘improvviso divorzio tra Maverick Viñales e la Yamaha ha dato uno scossone importante al mercato piloti della MotoGP proprio in corrispondenza con l’inizio della lunga pausa estiva di metà campionato. Le prossime settimane, prive di attività in pista, potrebbero però rivelarsi determinanti per la composizione della line-up in vista del Mondiale MotoGP 2022.

Attualmente, in seguito all’addio di Viñales, resta vacante un posto all’interno del team ufficiale Yamaha come compagno di squadra del leader iridato Fabio Quartararo. Secondo quanto riportato dal portale tedesco “Speedweek”, Franco Morbidelli avrebbe già raggiunto l’accordo con la casa di Iwata per passare dal Team Petronas al Team Factory nel 2022.

Il 26enne romano sarebbe in effetti il successore naturale di Viñales nel team ufficiale, alla luce di una bella crescita che lo ha portato a diventare vice-campione del mondo della classe regina nel 2020 con soli 13 punti di ritardo dal vincitore Joan Mir.

L’accordo, secondo Sportweek, sarebbe arrivato dopo alcuni incontri tra gli uomini della Yamaha, in particolare l’amministratore delegato Lin Jarvis, e quelli di Petronas guidati da Razlan Razali, durante l’ultimo weekend di gara ad Assen. Ricordiamo che Morbidelli ha saltato il GP d’Olanda dopo essersi operato al ginocchio sinistro ed è ormai fuori dai giochi nella corsa al titolo per questa stagione.

Credit: MotoGP.com Press