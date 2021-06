Motocross, Mondiale MX2 2021: la grande speranza italiana Mattia Guadagnini

Prosegue il countdown in vista del Gran Premio di Russia 2021, round inaugurale del nuovo Mondiale Motocross in programma domenica 13 giugno a Orlyonok. Ambizioni finalmente importanti per l’Italia anche in MX2, con il giovane emergente Mattia Guadagnini pronto ad affrontare la sua prima stagione a tempo pieno nel Mondiale dopo alcune wild card sporadiche tra 2019 e 2020.

Classe 2002, Guadagnini è entrato a far parte lo scorso inverno della famiglia Red Bull KTM con il Team De Carli, che tra le sue fila può contare tra gli altri in MXGP due fuoriclasse assoluti come Tony Cairoli e Jorge Prado. Una svolta importante per la carriera di un 19enne reduce da un percorso di altissimo livello nelle categorie propedeutiche, come dimostra il titolo iridato junior 2019 in 125cc ed il secondo posto nell’ultimo Campionato Europeo EMX250.

Il pilota veneto ha già dimostrato di poter dire la sua anche tra i big mondiali della MX2 in occasione delle sue prime apparizioni da wild card, guidando addirittura una manche a Faenza per 6 giri prima di scivolare progressivamente al 6° posto. Il talento è sotto gli occhi di tutti, ma il prossimo step sarà quello di crescere dal punto di vista fisico per tenere un buon ritmo fino alla bandiera a scacchi senza commettere errori.

Durante gli Internazionali d’Italia andati in scena in primavera, Guadagnini ha impressionato a sprazzi non riuscendo però mai a completare una manche senza sbavature. Il nuovo alfiere del Team Factory KTM potrà salire progressivamente di colpi durante la stagione, in modo da arrivare nella fase finale del campionato con l’obiettivo di lottare per le posizioni di prestigio in ogni manche.

Foto: LM /Roberto Tommasini