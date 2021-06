Lotta, Ranking Series Varsavia 2021: Conyedo out ai quarti, i risultati della prima giornata

È cominciato quest’oggi l’ultimo torneo valido per le Ranking Series 2021 di lotta, in corso di svolgimento fino al 13 giugno a Varsavia, in Polonia. La manifestazione è l’ultima ad assegnare punti per il ranking olimpico, che determinerà le quattro teste di serie ai Giochi Olimpici di Tokyo, ma è importante anche per la definizione delle teste di serie in vista dei Campionati Mondiali in programma ad Oslo, in Norvegia, ad ottobre.

Italia protagonista nel day-1 (riservato alle prime cinque categorie dello stile libero) con Abraham Conyedo nei -97 kg, che purtroppo è uscito di scena ai quarti di finale e probabilmente deve dire addio alle possibilità di avere lo status di testa di serie nelle due manifestazioni precedentemente citate, ma la certezza si avrà quando si conosceranno tutti i convocati (i pass olimpici non sono nominali).

Doppia vittoria e primo posto nel round robin dei 57 kg per il serbo Stevan Andria Micic, che ha avuto la meglio sul georgiano Beka Bujiashvili e sull’uzbeko Makhmudjon Shavkatov. Derby americano in finale nei 70 kg in favore di Alec Pantaleo per 5-3 su James Green. Terzo l’azero Haji Aliyev. Atto conclusivo molto equilibrato nei 79 kg, con lo slovacco Akhsarbek che si è imposto per priorità sul 2-2 con l’uzbeko Rashid Kurbanov.

Vittoria nettissima invece nella categoria 86 kg per l’americano Zahid Valencia, capace di sconfiggere per manifesta superiorità il georgiano Sandro Aminashvili in finale. Uno-due Iran nei 97 kg con il primo posto di Mohammadhossein Mohammadian davanti al connazionale Ali Khalil Shabanibengar.

