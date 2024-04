Lotta, Frank Chamizo si giocherà il pass olimpico in semifinale. Eliminato Conyedo

Resta una sola speranza all’Italia per qualificare un atleta a Parigi 2024 attraverso il Preolimpico di lotta in corso di svolgimento a Baku (Azerbaijan). La responsabilità è tutta sulle spalle del veterano Frank Chamizo, impegnato nella categoria dei -74 kg dello stile libero. Ricordiamo che questa competizione assegna il pass a cinque cerchi solo ai finalisti di ciascuna categoria.

L’italo-cubano, campione del mondo dei -65 kg ormai tanti anni fa (2015 e 2017) e bronzo a Rio 2016, ha debuttato nel torneo superando agevolmente il polacco Patryk Krzysztof Olenczyn per 10-3, ma anche il successivo ottavo contro l’austriaco Simon Marchl non ha riservato particolari patemi (7-1). Molto più complicato invece il quarto al cospetto dell’ungherese, di chiara origine russa, Murad Kuramagomedov: qui l’italiano ha fatto valere tutta la sua esperienza, imponendosi per 2-0.

A questo punto resta un solo incontro a separare Chamizo dalla qualificazione olimpica. La semifinale si annuncia però durissima contro il padrone di casa Turan Bayramov. Si tratta di un atleta emergente di 23 anni, che nel febbraio scorso ha conquistato il bronzo agli Europei, ma già nel 2023 giunse quinto ai Mondiali. Insomma, servirà una vera e propria impresa, ricordando che resterebbe un’ultima opportunità al Preolimpico mondiale di Istanbul, in programma dal 9 al 12 maggio e con le ultime tre carte in palio.

Poca gloria invece per gli altri azzurri. Abraham Conyedo, bronzo a Tokyo 2020 nei -97 kg, conferma le difficoltà di adattamento alla -125 kg: dopo aver superato per 4-1 l’albanese Paris Kanepi, si è arreso in maniera netta ai quarti all’azero Giorgi Meshvildishvili con un secco 10-0. Subito fuori Simone Piroddu (-57 kg), Aron Caneva (-86 kg) e Benjamin Konrad Honis (-97 kg).