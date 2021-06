Lotta, Europei Junior 2021: Simone Piroddu e Alberto Maiorana accedono ai ripescaggi per il bronzo

Si è appena conclusa la prima giornata di gara dei Campionati Europei Junior 2021 di lotta, in corso di svolgimento a Dortmund (in Germania) fino a domenica 4 luglio. Quest’oggi, in cui il programma prevedeva le fasi eliminatorie delle prime cinque categorie di stile libero, per l’Italia erano impegnati tre atleti.

Simone Piroddu, reduce dalla medaglia di bronzo continentale Under 23, ha superato il primo turno nei 57 kg imponendosi per 5-0 sul macedone Besir Alili prima di cedere il passo al fortissimo armeno Manvel Khndzrstyan ai quarti di finale.

Il giovane talento sardo ha comunque staccato il pass per i ripescaggi di domani, in cui se la vedrà con il greco Ioannis Martidis con in palio un posto nella finale per il bronzo.

Sconfitta al primo turno invece per gli altri due azzurri in gara oggi: Alberto Maiorana ha perso contro l’ucraino Mykyta Honcharov accedendo ai recuperi per il bronzo nei 65 kg, mentre Gabriele Niccolini è uscito definitivamente di scena per mano del bielorusso Dzimitry Dzenisenia nei 79 kg.

Foto: FIJLKAM