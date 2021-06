LIVE Vettori-Adesanya, Mondiale MMA in DIRETTA: The Italian Dream, una vittoria per la gloria e la storia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Marvin Vettori vs Israel Adesanya, match valido per il Mondiale MMA dei pesi medi. Stanotte (attorno alle ore 05.30-06.00) il fighter trentino salirà sull’ottagono di Glendale (Arizona, USA) per affrontare il Campione del Mondo in carica. Il nostro portacolori ha un unico sogno enorme: sconfiggere il nigeriano, strappargli la cintura iridata e diventare il primo italiano della storia a salire sul trono globale nelle arti marziali miste. Il ribattezzato The Italian Dream insegue questa possibilità fin da quando ha incominciato a combattere, ora ha finalmente la possibilità della vita e deve assolutamente concretizzarla per entrare nella leggenda.

Il 27enne ha tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa, per ritagliarsi uno pezzo di storia dello sport tricolore e per fare esplodere la mania per la MMA anche alle nostre latitudini. Il Bel Paese può tifare finalmente per un suo benianimo dopo essersi divertito con le gesta di McGregor e Khahib, i fuoriclasse stranieri dell’ultimo decennio. Ora questo ragazzone di Mezzocorona è a un passo dalla magia: abilissimo nella lotta a terra, dotato di una ampia varietà di colpi, solido anche in piedi e con un ottimo allungo, incrocia il fuoriclasse africano dalle lunghe leve e dal fisico possente. Si preannuncia un confronto equilibrato e avvincente, con Adesanya leggermente favorito nel pronostico.

I due lottatori si sono già fronteggiati tre anni fa, tra l’altro nella stessa città. Vinse il rinominato The Last Stylebender. Il verdetto fu tutt’altro che chiaro: decisione non unanime, vittoria assegnata al nativo di Lagos. Due giudici optarono in favore dell’africano (29-28), il terzo preferì l’azzurro (29-28). Un responso che non venne mai digerito da Marvin Vettori, il quale ha infilato cinque vittorie consecutive dopo quella battuta d’arresto e ora vuole completare l’opera contro un rivale che è imbattuto tra i pesi medi (17-0), ma che lo scorso 6 marzo venne sconfitto da Jan Blachowicz, nel tentativo di fare il salto di categoria provando ad avere la meglio sul Campione del Mondo dei mediomassimi.

Nelle ultime due stagioni il trentino è stato impeccabile: il 14 luglio 2019 Vettori ebbe la meglio sul brasiliano Cezar Ferreira con verdetto unanime, il 12 ottobre 2019 regolò allo stesso modo lo statunitense Andrew Sanchez, il 13 giugno 2020 sottomise lo statunitense Karl Roberson (dopo 4’17” della prima ripresa), il 5 dicembre 2020 si inventò la magia contro il fuoriclasse svedese Jack Hermansson, lo scorso 10 aprile si procurò definitivamente la chance iridata annichilendo Kevin Holland (sostituto all’ultimo minuto di Darren Till).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Marvin Vettori vs Israel Adesanya, match valido per il Mondiale MMA dei pesi medi: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, round dopo round, per non perdersi davvero nulla. Si inizia attorno alle ore 05.30/06.00 italiane di domenica 13 giugno. Buon divertimento a tutti.