Quanti soldi guadagna Marvin Vettori contro Israel Adesanya? Montepremi milionario! Cifre per il Mondiale

Marvin Vettori si appresta ad affrontare Israel Adesanya nel match più importante della sua carriera. Il fighter trentino ha un’occasione unica a portare di mano: diventare il primo italiano a laurearsi Campione del Mondo nella MMA. Stanotte (attorno alle ore 06.00) il nostro peso medio salirà sul ring nel tentativo di sconfiggere il temibile nigeriano, detentore del titolo iridato e favorito della vigilia a Glendale (Arizona, USA). Si preannuncia comunque un confronto particolarmente vibrante ed equilibrato, il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa e impossessarsi dello scettro della categoria, forte di ottime doti nella lotta a terra e dotato di eccellenti colpi nel suo repertorio.

Il 27enne nativo di Mezzocorona è reduce da cinque vittorie consecutive in UFC, la promotion più importante a livello globale per quanto riguarda le arti marziali miste. Adesanya è imbattuto tra i pesi medi, ma un paio di mesi fa ha cercato di salire di categoria ed è stato sconfitto dal Campione del Mondo dei mediomassimi. Si tratta del main event di UFC 263 e dunque tutti i riflettori saranno accesi su questo confronto che mette in palio la cintura. Anche il volume di affari che si aggira attorno a questa contesa sarà di un certo livello e le borse economiche garantite ai due fighter sono sostanziose: quanti soldi guadagna Marvin Vettori affrontando Israel Adesanya?

Il numero 3 del ranking UFC di categoria, secondo le indiscrezioni della vigilia, dovrebbe assicurarsi un fisso di 400.000 dollari (circa 329.000 euro). A questa cifra si potrebbero aggiungere dei bonus: 50.000 dollari (circa 41.000 euro) per la vittoria, 30.000 dollari (circa 24.600 euro) di sponsor, 50.000 dollari di performance bonus per un totale di 530.000 dollari (circa 436.000 euro). Israel Adesanya, invece, ha già garantito 1 milione di dollari (circa 822.000 euro) e i suoi bonus sono più elevati: 100.000 dollari (circa 82.000 euro) per il successo, 40.000 dollari (circa 32.900 euro) per gli sponsor, 50.000 dollari di performance bonus. Le cifre ufficiali guadagnate dai due fighter verranno comunicate ufficialmente da UFC all’inizio della prossima settimana.

QUANTI SOLDI GUADAGNANO MARVIN VETTORI E ISRAEL ADESANYA?

