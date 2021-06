Quanti soldi ha guadagnato Marvin Vettori per il Mondiale con Adesanya? Sconfitta, ma montepremi di lusso

Marvin Vettori ha fallito nel tentativo di laurearsi Campione del Mondo MMA dei pesi medi. Il fighter trentino sognava di diventare il primo italiano a conquistare la cintura iridata nelle arti marziali miste, ma purtroppo l’impresa non gli è riuscita sull’ottagono di Glendale (Arizona, USA). Il ribattezzato The Italian Dream è stato sconfitto da Israel Adesanya con uno schiacciante verdetto unanime: 50-45 per tutti i tre giudici, i quali hanno giustamente assegnato il successo al Campione del Mondo in carica.

Il 27enne nativo di Mezzocorona ha avuto una fiammata nel corso del terzo round, dove ha sbattuto a terra l’avversario con un perfetto take-down e lo ha stretto al collo. In quel frangente Marvin Vettori sembrava in controllo ed era anche abbastanza vicino al successo, ma il rinominato The Last Stylebender è sgusciato via come un serpente, si è liberato dalla morsa e poi ha continuato a insistere con i micidiali low-kick alla gamba destra dell’azzurro. Arriva dunque una sconfitta bruciante per Marvin Vettori, numero 3 del ranking UFC e reduce da cinque successi consecutivi.

Il futuro agonistico del lottatore italiano è tutto da definire, dovrà vincere altri incontri se vorrà guadagnarsi una nuova chance iridata. Nel frattempo, però, si potrà consolare con il montepremi garantito dal main event di UFC 263, riunione organizzata dalla promotion più importante a livello globale per quanto riguarda le arti marziali miste. Quanti soldi ha guadagnato Marvin Vettori perdendo contro Israel Adesanya?

Secondo le indiscrezioni della vigilia, The Italian Dream dovrebbe essersi assicurato un fisso di 400.000 dollari (circa 329.000 euro), a cui potrebbe aggiungersi un bonus di 30.000 dollari (circa 24.600 euro) per gli sponsor: per un totale di 430.000 dollari (circa 353.600 euro).

Israel Adesanya, invece, aveva già garantito 1 milione di dollari (circa 822.000 euro) a cui si sono aggiunti i bonus: 100.000 dollari (circa 82.000 euro) per il successo e 40.000 dollari (circa 32.900 euro) per gli sponsor. Il Campione del Mondo ha portato a casa 1,14 milioni di dollari (circa 936.900 euro). Le cifre esatte dovrebbero essere ufficializzate in settimana.

430.000 dollari (circa 353.600 euro): fisso di 400.000 dollari (circa 329.000 euro) e bonus sponsor di 30.000 dollari (circa 24.600 euro)