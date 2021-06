LIVE Vettori-Adesanya, Mondiale MMA in DIRETTA: sconfitta ai punti. Montepremi, video, highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

7.30 Grazie per averci seguito e buona domenica. Un saluto sportivo.

7.28 Vettori vede dunque interrompersi la striscia di cinque vittorie consecutive, anche se oggi ha affrontato chiaramente un avversario di caratura diversa. E’ passato comunque alla storia per essere diventato il primo italiano a giocarsi un Mondiale nella MMA. Il titolo per il Bel Paese, tuttavia, resta tabù.

7.26 Il verdetto finale. Vittoria unanime per Adesanya con un inequivocabile 50-45.

7.23 Questo il momento chiave dell’incontro, quando Adesanya ha superato l’unico, vero momento di difficoltà , ribaltando a suo favore una situazione di svantaggio.

7.22 Guardate come Adesanya ha preso in giro Vettori, facendo finta di mettersi a piangere. Noi non aggiungiamo altro, valutate voi la correttezza e la sportività di queste azioni.

7.20 Marvin Vettori ha 27 anni, dunque è ancora giovane. Speriamo che non sia finita qui e che in futuro possa avere una nuova opportunità .

7.19 Adesanya ha difeso il titolo dei pesi medi per la terza volta. Oggi si è rivelato superiore a Vettori. L’italiano non è mai riuscito a portare l’incontro sul terreno preferito della lotta a terra. Troppo più rapido e tecnico il nigeriano.

7.18 Triplo 50-45 in favore di Adesanya, una vittoria nettissima e senza discussioni.

Aspettiamo il verdetto dei giudici, ma l’incontro lo ha vinto il nigeriano.

Finisce qui. Nei secondi finali Adesanya ha fatto finta di mettersi a piangere dopo l’ultimo tentativo di take-down di Vettori. E’ il campione del mondo, ma di certo non campione di stile.

Montante destro di Adesanya, mancano 30 secondi. Ormai è finita.

Incredibile come Adesanya riesca a difendersi ai tentativi di take-down da parte di Vettori.

Adesanya prende anche in giro Vettori, facendo finta di essersi fatto male dopo un destro dell’italiano. 2 minuti al termine.

Head kick di Adesanya, Vettori deve cercare il colpo del KO. Mancano 3 minuti.

Double leg di Vettori, ma ancora una volta Adesanya si difende con grande facilità .

Low kick di Adesanya, che sembra freschissimo.

QUINTO ED ULTIMO ROUND!

Adesanya si aggiudica anche il quarto round. Ormai Vettori deve solo mettere KO il nigeriano nell’ultima ripresa se vorrà vincere il Mondiale.

Adesanya si difende contro le reti, Vettori non riesce a portarlo a terra.

Montante destro e low kick di Adesanya, risponde Vettori con un potente sinistro.

Ora il low kick è di Vettori, una rarità .

Altro low kick di Adesanya, il colpo che sta facendo la differenza in questo match.

Buon diretto destro di Vettori.

Take-down di Vettori, ma subito ribalta la posizione Adesanya e si rialza.

Double leg di Vettori, Adesanya si difende bene contro le reti.

Doppio jab destro di Vettori.

Fa malissimo Adesanya con una combinazione destro-sinistro, cui fa seguito un low kick.

QUARTO ROUND!

Nessuna penalità per Adesanya. Finisce la terza ripresa, la più equilibrata finora. Il nigeriano è comunque in vantaggio e Vettori sembra iniziare ad accusare la fatica.

Altra scorrettezza di Adesanya, calcio nelle parti intime di Vettori.

Un low kick di Adesanya fa cadere al tappeto Vettori, che si rialza subito.

Adesanya continua a far male con i low kick alla gamba destra di Vettori.

Montante destro e low kick di Adesanya, Vettori ha accusato il colpo.

Si rialzano entrambi. Ditata nell’occhio irregolare da parte di Adesanya.

NOOO!! Adesanya ribalta la posizione ed ora Vettori è spalle a terra!

Adesanya è a terra da un minuto, Vettori lo controlla e lo martella.

TAKE-DOWN DI VETTORI!

TERZO ROUND!

Vettori non sta riuscendo a portare a terra Adesanya: se non ci riesce sarà dura pensare di vincere.

Termina la seconda ripresa, chiaramente a favore di Adesanya. A nostro avviso il nigeriano è avanti 20-18 ai punti.

Altro double leg di Vettori, ma ancora si difende benissimo Adesanya.

Pesante low kick di Adesanya alla gamba rossa di Vettori che è sempre più arrossata.

Diretto destro del nigeriano, che poi va a segno con un head kick.

Vettori cerca il double leg, ma Adesanya resiste e non va a terra. E’ durissima.

Destro di Vettori, low kick di Adesanya.

Vettori sta andando quasi sempre a vuoto.

Calcio al volto di Adesanya e gancio sinistro del nigeriano.

SECONDO ROUND!

Vettori deve trovare una contromisura ai low kick di Adesanya.

Termina un primo round equilibrato, probabilmente a favore di Adesanya.

Destro pesante di Adesanya.

Ottimo sinistro di Vettori, ma il nigeriano replica con un altro low kick.

Adesanya va a segno con un altro low kick.

A vuoto il sinistro di Vettori.

Riesce a rialzarsi come un gatto Adesanya.

DAI MARVIN! L’azzurro tiene a terra il nigeriano contro le reti!

TAKE-DOWN DI VETTORI!

Calcio basso di Vettori.

E’ velocissimo Adesanya.

Ficcanti i kick del nigeriano.

INIZIATO IL MATCH! PRIMO ROUND!

6.42 Bruce Buffer sta presentando l’incontro.

6.41 Vettori e Adesanya si scambiano lunghe occhiate sull’ottagono.

6.40 Pantaloncini grigi per il nigeriano che ha anche passaporto neozelandese.

6.40 Ecco Adesanya mascherato…

6.39 Ecco l’ingresso di Marvin Vettori.

6.38 Molto teatrale l’ingresso di Israel Adesanya, vestito da Samurai, con tanto di maschera…

6.37 Marvin è tirato a lucido. Un fisico scolpito, i muscoli che sembrano scoppiare. E’ pronto per qualcosa di grande.

6.36 Pantaloncini verdi per Marvin Vettori, che entra nell’ottagono.

6.35 CHE BRIVIDI! La colonna sonora di “C’era una volta il West” del maestro Ennio Morricone accompagna l’ingresso di Vettori…

6.34 Ci siamo…Marvin Vettori fa il suo ingresso nell’arena avvolto dalla bandiera tricolore!

6.31 Per i book-makers non c’è storia: vincerà Adesanya. Vediamo se verranno smentiti…

6.30 L’Italia non ha mai vinto un Mondiale nella MMA. Marvin Vettori è il nostro gladiatore pronto a cambiare la storia. Il guerriero a cui aggrapparsi per mutare l’inerzia del destino.

6.27 Il piano tattico di Vettori è chiaro: dovrà cercare di battere Adesanya con la lotta a terra.

6.25 Proseguono le celebrazioni per Brandon Moreno. Per Vettori-Adesanya occorrerà pazientare ancora…

6.22 Il 14 aprile 2018 andò in scena la prima sfida tra Vettori ed Adesanya. Due giudici assegnarono la vittoria al nigeriano per 29-28, un altro per 29-28 all’italiano. Una sconfitta per split decision che non è mai andata giù al trentino. Dopo oltre tre anni c’è l’occasione per la rivincita della vita.

6.20 La vittoria per KO di Moreno.

6.19 Si combatte a Glendale, Arizona. 9 ore di differenza.

6.18 CI SIAMO! La prossima sfida sarà quella tra Marvin Vettori ed Israel Adesanya! In palio il Mondiale MMA dei pesi medi!

6.16 Moreno mette KO Figueiredo e diventa campione del mondo dei mesi mosca! Messico in delirio.

6.10 E’ in corso la seconda ripresa tra il brasiliano Figueiredo ed il messicano Moreno, valido per il Mondiale dei pesi mosca. A seguire toccherà a Marvin Vettori contro Israel Adesanya.

6.07 Vettori dovrebbe guadagnare circa 400000 euro con questo incontro, Adesanya poco più del doppio. Le cifre precise saranno rese note a metà della prossima settimana, tra circa tre giorni.

6.04 I record: 17 successi, 4 sconfitte, 1 pareggio per Vettori (7 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte da quando è in UFC); 20 successi e 1 sconfitta per Adesanya (9 affermazioni e 1 battuta d’arresto nella massima promotion). Ricordiamo che il nigeriano è imbattuto però nella categoria dei pesi medi.

6.02 L’Italia non ha mai vinto un Mondiale MMA, né è mai arrivata a giocarsi un titolo prima di oggi. Questo la dice lunga su cosa sta facendo Marvin Vettori per questo sport nel Bel Paese.

5.56 A questo punto la sfida tra Vettori e Adesanya difficilmente inizierà prima delle 6.30.

5.54 Inizia ora il match tra Figueiredo e Moreno.

5.42 Tra poco la sfida tra Figueiredo e Moreno per il Mondiale dei pesi mosca. Poi finalmente toccherà a Vettori-Adesanya.

5.41 Termina ora un cruento e sanguinario incontro tra Diaz ed Edwards con la vittoria di quest’ultimo.

5.38 Non va infatti dimenticato che il 31enne Adesanya è imbattuto tra i pesi medi, di cui detiene il titolo mondiale dal 6 ottobre 2019 (sconfisse Robert Whittaker), avendolo poi difeso due volte nel 2020 (contro Yoel Romero e Paulo Costa). Lo scorso 6 marzo, però, è incappato nella sua prima sconfitta in carriera contro il polacco Jan Blachowicz, nel tentativo di fare il salto di categoria provando ad avere la meglio sul Campione del Mondo dei mediomassimi.

5.37 Il 14 luglio 2019 Vettori ebbe la meglio sul brasiliano Cezar Ferreira con verdetto unanime, il 12 ottobre 2019 regolò allo stesso modo lo statunitense Andrew Sanchez, il 13 giugno 2020 sottomise lo statunitense Karl Roberson (dopo 4’17” della prima ripresa), il 5 dicembre 2020 si inventò la magia contro il fuoriclasse svedese Jack Hermansson, lo scorso 10 aprile si procurò definitivamente la chance iridata annichilendo Kevin Holland (sostituto all’ultimo minuto di Darren Till).

5.33 Vettori è reduce da cinque vittorie consecutive e che non perde un incontro da tre anni: il 14 aprile 2018, infatti, andò in scena il primo atto tra il ribattezzato The Italian Dream e il rinominato The Last Stylebender. Tra l’altro proprio a Glendale.

Ai tempi il nostro portacolori era un nome nuovo sull’ottagono e il nigeriano non era ancora in possesso del titolo iridato. La battaglia fu cruenta e ricca di colpi di scena, caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte e da un enorme equilibrio. Il match fu incerto e anche il verdetto fu tutt’altro che chiaro: decisione non unanime, vittoria assegnata al nativo di Lagos. Due giudici optarono in favore dell’africano (29-28), il terzo preferì l’azzurro (29-28). Questa volta la musica sarà diversa, o è almeno quello che spera il nativo di Mezzocorona.

5.30 Sull’ottagono di Glendale (Arizona, USA), il trentino affronterà Israel Adesanya, l’attuale Campione del Mondo dei pesi medi. Il nostro portacolori ha in mente soltanto un risultato: la vittoria, per conquistare la cintura iridata e portare il Bel Paese ai vertici internazionale in uno sport che fino a pochi anni fa non era minimamente considerato alle nostre latitudini. Le imprese di McGregor e Khabib hanno fatto avvicinare alcuni appassionati, ora Marvin Vettori vuole prendersi l’effetto di un’intera Nazione e punta a fare esplodere definitivamente le arti marziali miste.

5.28 a. Marvin Vettori ha sempre avuto fiducia nei suoi mezzi e nelle sue potenzialità , si era ben figurato un obiettivo nella sua mente e questa notte avrà la possibilità di realizzare quel sogno, che fa tremare soltanto a pronunciarlo: diventare il primo italiano della storia a laurearsi Campione del Mondo nella MMA.

5.14 Il match di Marvin Vettori dovrebbe dunque iniziare poco dopo le 6.00.

5.13 A seguire toccherà a Deiveson Figueiredo vs Brandon Moreno (per il Mondiale dei pesi mosca), poi infine a Vettori.

5.12 Al momento è in corso la terza delle cinque sfide previste della serata in Arizona, ovvero quella tra Leon Edwards vs Nate Diaz (pesi welter).

5.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Vettori-Adesanya, incontro valido per il Mondiale MMA dei pesi medi.

La presentazione dell’incontro – Quanti soldi guadagnano i due fighter? – Le dichiarazioni della vigilia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Marvin Vettori vs Israel Adesanya, match valido per il Mondiale MMA dei pesi medi. Stanotte (attorno alle ore 05.30-06.00) il fighter trentino salirà sull’ottagono di Glendale (Arizona, USA) per affrontare il Campione del Mondo in carica. Il nostro portacolori ha un unico sogno enorme: sconfiggere il nigeriano, strappargli la cintura iridata e diventare il primo italiano della storia a salire sul trono globale nelle arti marziali miste. Il ribattezzato The Italian Dream insegue questa possibilità fin da quando ha incominciato a combattere, ora ha finalmente la possibilità della vita e deve assolutamente concretizzarla per entrare nella leggenda.

Il 27enne ha tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa, per ritagliarsi uno pezzo di storia dello sport tricolore e per fare esplodere la mania per la MMA anche alle nostre latitudini. Il Bel Paese può tifare finalmente per un suo benianimo dopo essersi divertito con le gesta di McGregor e Khahib, i fuoriclasse stranieri dell’ultimo decennio. Ora questo ragazzone di Mezzocorona è a un passo dalla magia: abilissimo nella lotta a terra, dotato di una ampia varietà di colpi, solido anche in piedi e con un ottimo allungo, incrocia il fuoriclasse africano dalle lunghe leve e dal fisico possente. Si preannuncia un confronto equilibrato e avvincente, con Adesanya leggermente favorito nel pronostico.

I due lottatori si sono già fronteggiati tre anni fa, tra l’altro nella stessa città . Vinse il rinominato The Last Stylebender. Il verdetto fu tutt’altro che chiaro: decisione non unanime, vittoria assegnata al nativo di Lagos. Due giudici optarono in favore dell’africano (29-28), il terzo preferì l’azzurro (29-28). Un responso che non venne mai digerito da Marvin Vettori, il quale ha infilato cinque vittorie consecutive dopo quella battuta d’arresto e ora vuole completare l’opera contro un rivale che è imbattuto tra i pesi medi (17-0), ma che lo scorso 6 marzo venne sconfitto da Jan Blachowicz, nel tentativo di fare il salto di categoria provando ad avere la meglio sul Campione del Mondo dei mediomassimi.

Nelle ultime due stagioni il trentino è stato impeccabile: il 14 luglio 2019 Vettori ebbe la meglio sul brasiliano Cezar Ferreira con verdetto unanime, il 12 ottobre 2019 regolò allo stesso modo lo statunitense Andrew Sanchez, il 13 giugno 2020 sottomise lo statunitense Karl Roberson (dopo 4’17” della prima ripresa), il 5 dicembre 2020 si inventò la magia contro il fuoriclasse svedese Jack Hermansson, lo scorso 10 aprile si procurò definitivamente la chance iridata annichilendo Kevin Holland (sostituto all’ultimo minuto di Darren Till).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Marvin Vettori vs Israel Adesanya, match valido per il Mondiale MMA dei pesi medi: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, round dopo round, per non perdersi davvero nulla. Si inizia attorno alle ore 05.30/06.00 italiane di domenica 13 giugno. Buon divertimento a tutti.