VIDEO Portogallo-Ungheria 3-0, highlights, gol e sintesi Europei 2021: doppietta di Cristiano Ronaldo nel finale

Il Portogallo ha sconfitto l’Ungheria per 3-0 nel primo match del gruppo F agli Europei 2021 di calcio. Alla Puskas Arena di Budapest i lusitani sono riusciti a imporsi nel finale, grazie a un micidiale uno-due che ha messo in ginocchio i coriacei padroni di casa. Gli uomini di coach Santos hanno faticato tantissimo contro i magiari, non sono riusciti a trovare gli spazi per 80 minuti e sembrano indirizzati verso un clamoroso pareggio a reti bianche, poi hanno avuto un guizzo e hanno portato a casa tre punti cruciali.

A decidere la contesa sono stati un gol di Raphael Guerreiro all’84mo minuto (bravo a concretizzare una palla vacante in area, deviata da Orban) e un rigore trasformato da Cristiano Ronaldo tre minuti piรน tardi (concesso per fallo su Rafa Silva) CR7 ha poi siglato la doppietta personale con un sigillo da due passi in pieno recupero, diventando il miglior marcatore della storia della rassegna continentale. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Portogallo-Ungheria 3-0 agli Europei 2021 di calcio.

VIDEO HIGHLIGHTS PORTOGALLO-UNGHERIA 3-0

VIDEO GOL GUERREIRO (1-0)

#EURO2020 #PORHUN Portugal 1 ร— 0 Hungary | GOAL Guerreiro HD

#EURO2020 #PORHUN Portugal 1 ร— 0 Hungary | GOAL Guerreiro HD

#EURO2020 #PORHUN Portugal 1 ร— 0 Hungary | GOAL Guerreiro HD

VIDEO PRIMO GOL CRISTIANO RONALDO (2-0)

#EURO2020 #PORHUN Portugal 2 ร— 0 Hungary | GOAL Ronaldo HD

#EURO2020 #PORHUN Portugal 2 ร— 0 Hungary | GOAL Ronaldo HD

#EURO2020 #PORHUN Portugal 2 ร— 0 Hungary | GOAL Ronaldo HD

VIDEO SECONDO GOL CRISTIANO RONALDO (3-0)

#EURO2020 #PORHUN Portugal 3 ร— 0 Hungary | GOAL Ronaldo HD

#EURO2020 #PORHUN Portugal 3 ร— 0 Hungary | GOAL Ronaldo HD

#EURO2020 #PORHUN Portugal 3 ร— 0 Hungary | GOAL Ronaldo HD

Foto: Lapresse