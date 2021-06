CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.30 Tra Ucraina e Austria si sono giocate due amichevoli nella storia: una vittoria casalinga per parte. Nel 2011 vinse l’Ucraina, un anno dopo l’Austria. Entrambe le squadre sono andate a segno, con 4 gol per squadra.

17.10 La formazione ufficiale dell’Austria (4-3-2-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Schlager, Laimer, Grillitsch; Baumgartner, Sabitzer; Aranutovic. CT: Foda.

17.05 La formazione ufficiale dell’Ucraina (4-1-4-1): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko; Sydorchuk; Yarmolenko, Shaparenko, Zinchenko, Malinovskyi; Yaremchuk. CT: Shevchenko

Invece, l’Austria di Franco Foda è, di conseguenza, terza nel raggruppamento e vuole tornare a vincere. Al debutto, sconfitta la Macedonia del Nord per 3-1 grazie ai colpi di Lainer, Gregoritsch ed Arnautovic (che oggi rientra dalla squalifica). Poi, il 2-0 subito dall’Olanda nella seconda gara. Chi si qualificherà come seconda del girone, affronterà l’Italia di Roberto Mancini sabato 26 a Wembley, ore 21.

L’Ucraina di Andrij Shevchenko è al secondo posto nel gruppo C a 3 punti, in parità proprio con l’Austria. Anche la differenza reti dice che c’è equilibrio tra le due squadre, e allora si tiene conto dei gol fatti (4 contro 3 per gli slavi). Nella prima partita, l’Ucraina stava per tentare il colpaccio con l’Olanda, favorita del girone poi qualificata, ma ha perso per 3-2. Nella seconda, il 2-1 alla Macedonia del Nord ha ridato animo a questa Nazionale.

