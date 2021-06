LIVE Spagna-Svezia, Europei calcio 2021 in DIRETTA: squadre non al meglio dopo le positività

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Spagna-Svezia, partita valevole per la prima giornata della fase a gironi degli Europei di calcio 2021. Si gioca allo stadio de la Cartuja di Siviglia, una delle due sedi del gruppo E, all’interno del quale figurano anche Polonia e Slovacchia.

Le due squadre non arrivano al meglio a questo campionato continentale per via dei casi di Covid-19 che si sono registrati tra le loro fila nei giorni immediatamente precedenti allo start: per la Spagna ci sono state le positività di Sergi Busquets e Diego Llorente, mentre nella Svezia i malcapitati sono stati lo juventino Dejan Kulusevski e il bolognese Mattias Svanberg. Più che per le assenze di questi ultimi, a pesare è l’impossibilità di avere un avvicinamento agli Europei così come nei piani della vigilia: la Roja ha potuto disputare una sola amichevole (0-0 contro il Portogallo), mentre gli scandinavi hanno effettuato due test (2-0 contro la Finlandia a fine maggio e 3-1 contro l’Armenia il 5 giugno). I favori del pronostico sono dalla parte degli iberici che, sotto la guida tecnica di Luis Enrique, punteranno su una squadra totalmente rinnovata rispetto alle ultime manifestazioni (fa impressione l’assenza di calciatori del Real Madrid tra i convocati). Nella Svezia di Andersson non ci sarà la stella Zlatan Ibrahimovic, fermato da un infortunio, ma la compattezza e la solidità sono armi importanti per poter disputare un buon Europeo.

