CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Lorenzo Sonego scala la classifica ATP Race! Top15 ad un passo: le Finals di Torino non sono utopia – ATP Eastbourne 2021: Lorenzo Sonego doma in due set Alexander Bublik e conquista la semifinale – ATP Eastbourne 2021: Andreas Seppi non trova la rimonta, sarà Max Purcell a sfidare Lorenzo Sonego

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Max Purcell, sfida valida per la prima semifinale del torneo singolare maschile dell’ATP 500 Eastbourne 2021 in Gran Bretagna. Primo incrocio tra i due giocatori che si giocano l’accesso all’atto conclusivo del torneo su erba prima di Wimbledon: dall’altra parte del tabellone ci sono l’altro lucky loser ancora in gioco, ovvero il sudcoreano Soonwoo Kwon e l’australiano Alex de Minaur, testa di serie #2.

L’Italia spera in una doppietta clamorosa ad Eastbourne considerando che nel femminile Camila Giorgi sfiderà l’estone Anett Kontaveit per un posto in finale. Lorenzo Sonego insegue la quarta finale in carriera, la seconda quest’anno dopo il titolo ottenuto in Sardegna dove ha conquistato anche il titolo in doppio. Il primo successo del piemontese è arrivato proprio su erba, ad Antalya in Turchia nel 2019: nessun set perso sin qui contro John Millman e Aleksandr Bublik.

Max Purcell vuole la prima finale in carriera a livello ATP dopo quelle di doppio giocate e perse lo scorso anno tra gli Australian Open e Astana in coppia con il connazionale Luke Saville. Il tennista classe 1998 è giunto sin qui da lucky loser in un torneo molto duro e ripescato dopo aver battuto al primo turno di qualificazioni Kevin Anderson e aver perso contro il bielorusso Il’ja Ivaška. L’australiano ha negato il derby azzurro in semifinale sconfiggendo in tre set Andreas Seppi dopo le vittorie su Gael Monfils e James Duckworth.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Max Purcell, sfida valida per la prima semifinale del torneo singolare maschile dell’ATP 500 Eastbourne 2021 in Gran Bretagna con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come terza partita giornaliera dalle ore 15.00 italiane, o meglio le 14.00 locali, sul Campo Centrale del Devonshire Park Lawn Tennis Club. La sfida sarà disponibile in tv sul digitale terrestre su Supertennis e in streaming su Supertennis e SuperTennix. Buon divertimento!

Foto: LaPresse