17.12 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata.

17.11 Diamo un’occhiata alle statistiche: 3 ace per l’australiano contro i 5 servizi diretti di Sonego che ha compiuto 2 doppi falli contro il suo sfidante semifinalista. Percentuali altalenanti del piemontese: 81% di punti con la prima e 48% con la seconda contro il 68% della prima dell’australiano e il 39% della seconda. 4 servizi persi e nessuna palla break salvata dall’aussie contro l’unica palla break concessa e persa da Sonego. A fine match sono 80 i punti dell’italiano contro i 57 del classe ’98.

17.08 Lorenzo Sonego vola in finale a Eastbourne! Quarto atto conclusivo in carriera grazie alla vittoria su Max Purcell battuto per 6-1 3-6 6-1 in un match dominato per lunghi tratti. Dopo la finale di Antalya, ecco un altro capolavoro su erba e domani proverà a conquistare il secondo titolo nel 2021 dopo Cagliari: l’azzurro ha appena conquistato la top15 della Race verso Torino. Il piemontese sfiderà uno tra Kwon Soon-woo e Alex de Minaur in finale.

FINE TERZO SET

6-1 GAME SET AND MATCH LORENZO SONEGO! È FINALE A EASTBOURNE

AD-40 SERVIZIO E DIRITTO SONEGO!

40-40 Scappa via il diritto dell’italiano dal centro del campo.

40-30 MATCH POINT SONEGO

30-30 Gran risposta di diritto di Purcell.

30-15 Ace di Sonego.

15-15 Ottimo scambio di Purcell che sale in cattedra in risposta e chiude sottorete.

15-0 Gran prima dell’italiano.

5-1 DOPPIO BREAK SONEGO! L’AZZURRO SERVE PER LA FINALE

0-40 TRE PALLE BREAK SONEGO!!! L’azzurro continua a dominare in risposta.

0-30 PASSANTE IN CORSA DI DIRITTO DI SONEGO!

0-15 Brutto errore di Purcell in uscita dal servizio.

4-1 Sonego conferma ancora il break e conduce il terzo set!

40-15 In rete il recupero di diritto di Purcell.

30-15 Scappa via il diritto dell’italiano.

30-0 Servizio e palla corta dell’azzurro.

15-0 Ottima prima di Sonego.

3-1 Servizio a zero di Purcell.

40-0 Ace di Purcell.

30-0 Ottima prima dell’australiano.

15-0 Serve&volley di Purcell che chiude con la volée di diritto.

3-0 ACE DI SONEGO! Break confermato, come nel primo set.

40-15 Gran prima di Sonego.

30-15 Servizio e diritto del piemontese che chiude a volo.

15-15 Angolo sbagliato da Sonego con il diritto che attacca la rete ma si fa superare dall’australiano.

15-0 Buona prima di Sonego.

2-0 BREAK SONEGO! AL PRIMO TENTATIVO! Gran rimonta e diritto lungolinea vincente dell’azzurro.

40-AD PALLA BREAK SONEGO! Back insidioso di rovescio e diritto lungo di Purcell.

40-40 PASSANTE DIAGONALE DI SONEGO! Gran diritto dell’azzurro dopo l’attacco a rete di Purcell.

40-30 Doppio fallo dell’australiano.

40-15 PASSANTE DI ROVESCIO DI PURCELL! Non può nulla Sonego sottorete.

30-15 Ottima risposta di diritto dell’azzurro.

30-0 Servizio e volée dell’australiano che chiude con lo smash.

15-0 Serve&volley di Purcell che chiude con la volée di rovescio alta.

1-0 Sonego comincia bene il terzo set.

40-15 Servizio e diritto lungolinea di Sonego che chiude diagonale.

30-15 Ottima risposta profonda di Purcell.

30-0 Larga la risposta dell’aussie.

15-0 Buona prima dell’azzurro.

INIZIO TERZO SET

16.39 Max Purcell vince il secondo parziale per 6 giochi a 3 ai danni di un Lorenzo Sonego troppo distratto per i suoi standard: fondamentale il break ottenuto nel sesto gioco.

FINE SECONDO SET

3-6 SECONDO SET PURCELL! Brutto parziale giocato da Sonego.

40-0 Si ferma sul nastro il passante di diritto di Sonego.

30-0 Risposta errata dell’azzurro.

15-0 Di poco lungo il diritto di Sonego.

3-5 Ace al centro dell’italiano che si salva al servizio.

AD-40 Sonego scambia da fondocampo e trova il diritto lungolinea mortifero.

40-40 Altro diritto errato di Sonego in uscita dal servizio.

AD-40 Pessimo rovescio in rete di Purcell: Sonego deve prolungare il parziale.

40-40 Lento in uscita dal servizio Sonego: ottimo diritto di Purcell.

40-30 Scappa via la risposta di Purcell.

30-30 Palla corta di rovescio in rete del piemontese.

30-15 Doppio fallo dell’italiano.

30-0 Servizio e diritto lungolinea a sventaglio vincente di Sonego.

15-0 Ottima prima di Sonego.

2-5 Sonego servirà per restare nel secondo set.

40-30 Ottima prima dell’australiano.

30-30 Ace di Purcell.

15-30 Diritto vincente in risposta di Sonego.

15-15 Rovescio in passante di Sonego deviato dal nastro che lo aiuta a superare Purcell.

15-0 Servizio e diritto lungolinea di Purcell.

2-4 BREAK PURCELL! L’australiano strappa il servizio con il rovescio e torna in partita.

40-AD PRIMA PALLA BREAK PURCELL! Risposta profonda dell’australiano.

40-40 Ottimo rovescio in slice di Purcell.

AD-40 Altra buona prima dell’azzurro.

40-40 Servizio e schiaffo a volo lungo di Sonego.

AD-40 Prima al corpo di Sonego.

40-40 IN CORRIDOIO IL DIRITTO LUNGOLINEA DI SONEGO!

AD-40 Servizio e diritto di controbalzo del piemontese.

40-40 Gran palla corta di diritto di Purcell che chiude sottorete.

AD-40 Ottima prima di Sonego.

40-40 Doppio fallo dell’azzurro.

40-30 Gran risposta di diritto di Purcell.

40-15 Servizio e rovescio in avanzamento dell’azzurro e chiusura a rete di Sonego.

30-15 Risposta profonda dell’australiano e diritto lungo di Sonego.

30-0 Risposta in rete di Purcell.

15-0 Servizio e diritto diagonale di Sonego.

2-3 Ottima prima di Purcell.

AD-40 Servizio e smorzata dell’oceanico che chiude sottorete con la volée di diritto.

40-40 Back insidioso di rovescio di Sonego: scappa via il diritto di Purcell.

40-30 Chiusura a rete dell’australiano dopo il serve&volley ben seguito a rete.

30-30 Servizio e diritto di Purcell che si fa passare dal diritto di Sonego.

30-15 Ace di Purcell.

15-15 Prima esterna dell’australiano.

0-15 Buona prima di Purcell ma risposta profonda di Sonego.

2-2 Ace di Sonego che pareggia i conti.

40-15 Servizio e diritto diagonale a sventaglio dell’azzurro.

30-15 Rovescio diagonale di Purcell che mette in difficoltà l’avversario: errore in recupero di Sonego.

30-0 Servizio e diritto diagonale vincente dell’italiano.

15-0 Buona prima di Sonego.

1-2 L’australiano conduce il secondo set.

40-15 Ottima discesa a rete di Purcell che se la cava sottorete.

30-15 Passante sul nastro di rovescio di Sonego.

15-15 Serve&volley di Purcell.

0-15 Risposta profonda dell’azzurro con il diritto.

1-1 Servizio a zero di Sonego.

40-0 Prima esterna di Sonego.

30-0 Scappa via la risposta di Purcell.

15-0 Ottima prima dell’azzurro.

0-1 Servizio e diritto dell’australiano.

40-30 Prima profonda di Purcell.

30-30 Scappa via la risposta di Sonego.

15-30 Rovescio diagonale di Sonego e chiusura con la volée di rovescio.

15-15 Ottima contro smorzata di Purcell sulla smorzata di diritto di Sonego.

0-15 Sonego trova una risposta profonda con il diritto.

INIZIO SECONDO SET

15.52 MTO per Max Purcell per un problema alla schiena.

15.51 Lorenzo Sonego domina e conquista il primo parziale per 6 giochi a 1 in appena 23 minuti. L’azzurro vince il set grazie a due break ottenuti nel secondo e sesto gioco: Max Purcell non pervenuto sin qui e spesso protagonista con tanti errori.

FINE PRIMO SET

6-1 PRIMO SET SONEGO! DOMINIO ASSOLUTO DELL’AZZURRO.

40-15 DUE SET POINT SONEGO! Diritto vincente in uscita dal servizio dell’azzurro.

30-15 Ace esterno di Sonego.

15-15 Rovescio diagonale dell’australiano che attacca la rete ma volée di rovescio lunga.

0-15 Scappa via il diritto da fondocampo di Purcell.

5-1 ALTRO BREAK SONEGO! VINCENTE DI DIRITTO DI SONEGO

15-40 DUE PALLE BREAK SONEGO! Gran diritto diagonale di Sonego.

15-30 Diritto lungo di Purcell in uscita dal servizio.

15-15 Rovescio vincente lungolinea in risposta di Sonego.

15-0 Servizio e diritto di Purcell che trova un gran back di rovescio.

4-1 Servizio a zero di Sonego.

40-0 Prima esterna e diritto lungolinea del torinese.

30-0 Servizio esterno vincente dell’azzurro.

15-0 Servizio e palla corta di Sonego che chiude sottorete con la volée di diritto.

3-1 Ace dell’australiano che vince il primo game del match.

40-15 Ottima prima di Purcell.

30-15 CONTROPIEDE DI ROVESCIO! Passante in corsa di recupero dell’azzurro.

30-0 Servizio e rovescio diagonale di Purcell e chiusura a rete vincente.

15-0 Servizio e diritto a sventaglio vincente di Purcell.

3-0 BREAK CONFERMATO! Purcell non riesce a trovare ritmo in risposta.

40-30 Servizio e diritto a sventaglio vincente dell’italiano.

30-30 Servizio e smorzata a sventaglio di diritto di Sonego in rete.

30-15 Lungo il diritto profondo di Sonego.

30-0 Risposta lunga di Purcell.

15-0 Ottima prima dell’azzurro.

2-0 BREAK SONEGO! Altro diritto lungo di Purcell che ha cominciato malissimo la semifinale.

15-40 DUE PALLE BREAK SONEGO! Altro errore in uscita dal servizio di Purcell.

15-30 Risposta in rete dell’azzurro.

0-30 Diritto diagonale profondo di Sonego.

0-15 Rovescio in back di Purcell in rete.

1-0 Diritto in corridoio di Purcell dopo il profondo diritto di Sonego.

40-0 Risposta lunga dell’australiano.

30-0 Scappa via il back di rovescio di Purcell.

15-0 Seconda e diritto vincente dell’azzurro.

0-0 Si comincia a Eastbourne! Sonego ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire.

INIZIO PRIMO SET

15.18 Al via il riscaldamento.

15.16 Giocatori in campo!

15.14 Ci dovrebbe essere un riscaldamento più lungo per i match ore 14: intanto non vi è traccia dei giocatori.

15.11 Oggi pomeriggio ci sarà anche la finale di doppio tra i croati Mate Pavic e Nikola Mektic contro Joe Salisbury e l’americano Rajeev Ram.

15.08 Tra poco in campo anche Camila Giorgi sul campo Centrale contro Anett Kontaveit. Chi vince vola in finale contro una tra Elena Rybakina e Jelena Ostapenko.

15.06 Si attende l’ingresso dei giocatori a Eastbourne.

15.03 Con un successo finale del torneo addirittura diventerebbe #13 nella Race: l’azzurro sogna di giocare le Finals nella sua città! Ricordiamo che Matteo Berrettini attualmente è 7° e Jannik Sinner 9°.

15.01 Nella Race verso Torino invece, il piemontese è #17 e in caso di vittoria raggiungerebbe Diego Schwartzman in top15 con 1040 punti.

14.59 Lorenzo Sonego al momento è #28 al mondo nella classifica virtuale e in caso di vittoria oggi guadagnerebbe un’ulteriore posizione. In caso di successo finale si avvicinerebbe al suo best ranking.

14.56 Max Purcell ha partecipato anche al torneo di doppio in coppia con Luke Saville perdendo al primo turno contro il padrone di casa Lloyd Glasspool e il finlandese Harri Heliovaara.

14.54 Tutto pronto a Eastboruen. Tra poco in campo giudici di linea e raccattapalle.

14.52 Intanto è stato è sorteggiato in mattinata il tabellone di Wimbledon: la testa di serie #23 Lorenzo Sonego sfiderà il portoghese Pedro Sousa.

14.50 Il match tra Sonego e Purcell era in programma come terza partita giornaliera dalle ore 12.00 italiane, o meglio le 11.00 locali, sul Campo Centrale del Devonshire Park Lawn Tennis Club e non doveva cominciare prima delle 15.00.

14.48 L’australiano ha negato il derby azzurro in semifinale sconfiggendo in tre set Andreas Seppi per 6-4 1-6 6-4 dopo le vittorie su Gael Monfils per 6-4 5-7 6-4 e James Duckworth con il risultato di 6-2 3-6 7-6.

14.46 Il tennista classe 1998 è giunto sin qui da lucky loser in un torneo molto duro e ripescato dopo aver battuto al primo turno di qualificazioni Kevin Anderson e aver perso contro il bielorusso Il’ja Ivaška.

14.44 Tolti i teloni intanto sui campi di Eastbourne! Si dovrebbe giocare.

14.42 Max Purcell vuole la prima finale in carriera a livello ATP dopo quelle di doppio giocate e perse lo scorso anno tra gli Australian Open e Astana in coppia con il connazionale Luke Saville.

14.40 Nessun set perso sin qui contro John Millman e Aleksandr Bublik per l’azzurro che ha battuto l’australiano per 6-4 6-2 e il kazako per 6-1 7-5.

14.38 Il primo successo del piemontese è arrivato proprio su erba, ad Antalya in Turchia nel 2019 contro Miomir Kecmanovic: a Cagliari invece ha vendicato Lorenzo Musetti battendo Laslo Djere.

14.36 Lorenzo Sonego insegue la quarta finale in carriera, la seconda quest’anno dopo il titolo ottenuto in Sardegna a Cagliari dove ha conquistato anche il titolo in doppio con Andrea Vavassori.

14.34 L’Italia spera in una doppietta clamorosa ad Eastbourne considerando che nel femminile Camila Giorgi sfiderà l’estone Anett Kontaveit per un posto in finale.

14.32 Primo incrocio tra i due giocatori che si giocano l’accesso all’atto conclusivo del torneo su erba prima di Wimbledon: dall’altra parte del tabellone ci sono l’altro lucky loser ancora in gioco, ovvero il sudcoreano Soonwoo Kwon e l’australiano Alex de Minaur, testa di serie #2.

14.30 Al momento non ci sono novità dal Regno Unito: Lorenzo Sonego e Max Purcell si giocano un posto in finale alle 14 inglesi.

13.53 Ulteriori aggiornamenti giungono da Eastbourne: non si gioca prima delle 14 locali ovvero le 15 nostrane.

13.00 Non si gioca prima delle 13 in Inghilterra, ovvero le 14 italiane. Lorenzo Sonego dovrebbe giocare alle 15 italiane, essendo stato spostato sul campo 1.

12.16 Restate con noi per gli aggiornamenti sul programma delle semifinali del torneo inglese!

12.15 Ci sono ritardi ad Eastbourne: la pioggia fa slittare il programma e non si giocherà prima delle 12 locali, ovvero le 13 italiane.

12.14 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Max Purcell, sfida valida per la prima semifinale del torneo singolare maschile dell’ATP 500 Eastbourne 2021 in Gran Bretagna.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Max Purcell, sfida valida per la prima semifinale del torneo singolare maschile dell’ATP 500 Eastbourne 2021 in Gran Bretagna. Primo incrocio tra i due giocatori che si giocano l’accesso all’atto conclusivo del torneo su erba prima di Wimbledon: dall’altra parte del tabellone ci sono l’altro lucky loser ancora in gioco, ovvero il sudcoreano Soonwoo Kwon e l’australiano Alex de Minaur, testa di serie #2.

L’Italia spera in una doppietta clamorosa ad Eastbourne considerando che nel femminile Camila Giorgi sfiderà l’estone Anett Kontaveit per un posto in finale. Lorenzo Sonego insegue la quarta finale in carriera, la seconda quest’anno dopo il titolo ottenuto in Sardegna dove ha conquistato anche il titolo in doppio. Il primo successo del piemontese è arrivato proprio su erba, ad Antalya in Turchia nel 2019: nessun set perso sin qui contro John Millman e Aleksandr Bublik.

Max Purcell vuole la prima finale in carriera a livello ATP dopo quelle di doppio giocate e perse lo scorso anno tra gli Australian Open e Astana in coppia con il connazionale Luke Saville. Il tennista classe 1998 è giunto sin qui da lucky loser in un torneo molto duro e ripescato dopo aver battuto al primo turno di qualificazioni Kevin Anderson e aver perso contro il bielorusso Il’ja Ivaška. L’australiano ha negato il derby azzurro in semifinale sconfiggendo in tre set Andreas Seppi dopo le vittorie su Gael Monfils e James Duckworth.

Il match è in programma come terza partita giornaliera dalle ore 12.00 italiane, o meglio le 11.00 locali, sul Campo Centrale del Devonshire Park Lawn Tennis Club e comunque non inizierà prima delle 15.00.

