ATP Eastbourne: Lorenzo Sonego vola in finale! Sconfitto in tre set Max Purcell

Un fantastico Lorenzo Sonego conquista la finale dell’ATP di Eastbourne. L’azzurro ha sconfitto in semifinale col punteggio di 6-1 3-6 6-1 l’australiano Max Purcell. Il tennista oceanico è stato bravo a sfruttare l’unico momento di sbandamento dell’azzurro nel secondo set ma il piemontese con grande grinta e qualità è riuscito comunque ad imporsi. Nell’ultimo atto della manifestazione l’italiano affronterà il vincente della sfida tra l’australiano Alex De Minaur e il sudcoreano Soonwoo Kwon.

Partenza fulminea di Sonego che nel secondo game sfrutta qualche disattenzione di troppo dell’oceanico per piazzare il break (2-0). L’azzurro tiene praticamente sempre in mano il pallino del gioco e nel sesto game sale 15-40 e trova lo straordinario dritto che vale il secondo break (5-1). Il piemontese chiude in scioltezza 6-1 un parziale letteralmente dominato come dimostra il 91% di punti vinti con la prima e il 75% con la seconda, lasciando nel proprio turno di servizio solo tre punti complessivi a Purcell.

Il secondo set inizia sulla falsariga di quello precedente. Sonego non soffre praticamente mai al servizio ma in questa circostanza Purcell si sveglia e comincia a trovare continuità con la prima (2-2). D’improvviso e in maniera inaspettata l’azzurro inciampa, pasticcia ed entra un confusione nel quinto game, non sfruttando sei possibilità di portare a casa il gioco ai vantaggi e alla fine l’australiano porta a casa il break (2-4). Il numero 283 del mondo gestisce bene i restanti turni di battuta e conquista il set 6-3. Un peccato per il torinese che paga a carissimo prezzo l’unico passaggio a vuoto del parziale.

Sonego nel terzo set entra in campo più determinato che mai e dopo aver tenuto il servizio, nel secondo game ribalta una situazione di 40-15 con quattro punti consecutivi che gli consegnano il break (2-0). L’azzurro è incontenibile nel suo incidere e grazie alla sua aggressività nel sesto game sale 0-40 e alla prima occasione utile strappa il secondo break che vale il 5-1. Al piemontese non resta che controllare e chiudere la pratica 6-1.

Le statistiche mostrano in maniera abbastanza evidente la superiorità di Sonego che ha vinto l’80% di punti con la prima contro il 68% dell’avversario e il 48% con la seconda a differenza del 39% di Purcell. Per l’azzurro si tratta della seconda finale in stagione e della seconda sull’erba in carriera.

