LIVE Pro Recco-Hannover 16-9, Champions League pallanuoto in DIRETTA: i liguri dilagano e vanno in semifinale!

14.05 La Pro Recco comanda per metà gara, rifiata nel terzo quarto e poi dilaga nel finale chiudendo sul 16-9 il match con la Waspo Hannover. Prestazione brillante solo a sprazzi per i liguri, attesi domani in semifinale da un test certamente più probante. La semifinale si giocherà domani, venerdì 4 giugno, alle ore 18.00 contro la vincente dell’ultima sfida odierna, delle ore 20.30, tra gli spagnoli del Barceloneta, secondi nel Girone B, e gli ellenici dell’Olympiacos Pireo, terzi nel Girone A e già battuti due volte in stagione dalla Pro Recco.

FINE ULTIMO QUARTO. PRO RECCO-HANNOVER 16-9

00’22” GOL PRO RECCO! Mandic in superiorità ritocca il massimo vantaggio! Pro Recco-Hannover 16-9.

00’35” Definitiva per Brguljan, al terzo fallo grave.

02’13” GOL PRO RECCO! Ivovic in superiorità firma il nuovo massimo vantaggio! Pro Recco-Hannover 15-9.

02’29” Definitiva per Macan, al terzo fallo grave.

03’19” GOL PRO RECCO! Presciutti in superiorità finalmente si sblocca! Pro Recco-Hannover 14-9.

03’36” Time out Pro Recco.

04’52” Gol Hannover. Immediata la rete in superiorità di Winkelhorst. Pro Recco-Hannover 13-9.

05’17” GOL PRO RECCO! Mandic sigla il +5 dopo una lunga azione corale! Pro Recco-Hannover 13-8.

06’18” GOL PRO RECCO! Aicardi firma di nuovo il +4 con una bella conclusione dal centro! Pro Recco-Hannover 12-8.

06’34” Gol Hannover. Immediata replica di Brguljan in superiorità. Pro Recco-Hannover 11-8.

07’00” GOL PRO RECCO! Ivovic ruba palla e segna in contrattacco! Pro Recco-Hannover 11-7.

07’22” Secondo fallo grave di Velotto.

08’00” Figlioli vince lo sprint, possesso Pro Recco.

INIZIO ULTIMO QUARTO

FINE TERZO QUARTO. PRO RECCO-HANNOVER 10-7

00’11” Gol Hannover. Immediata risposta di Brguljan che sorprende la difesa ligure. Pro Recco-Hannover 10-7.

00’25” GOL PRO RECCO! Rete di Younger dopo un lungo giro palla sul perimetro! Pro Recco-Hannover 10-6.

01’23” Conclusione alta di Luongo. In questa fase l’attacco della Pro Recco non trova il bandolo della matassa.

03’47” Gol Hannover. La prima rete del quarto è di Schuetze. Pro Recco-Hannover 9-6.

04’35” Gran rubata di Luongo che disinnesca l’attacco tedesco!

06’40” Secondo fallo grave di Winkelhorst.

07’33” Secondo fallo grave di Mandic.

08’00” Velotto vince lo sprint, possesso Pro Recco.

INIZIO TERZO QUARTO

FINE SECONDO QUARTO. PRO RECCO-HANNOVER 9-5

00’05” Bijac disinnesca la conclusione di Schuetze.

00’15” Secondo fallo grave di Presciutti.

00’25” GOL PRO RECCO! Gol in superiorità di Ivovic che sfrutta subito l’occasione! Pro Recco-Hannover 9-5.

00’31” Fallo grave di Nagaev.

01’00 Occasione sciupata dai liguri.

01’28” Fallo grave di Radovic, time out Pro Recco.

01’44” Conclusione fuori misura di Ivovic.

02’09” Secondo fallo grave di Muslim.

02’48” Luongo spreca la superiorità numerica, para Schenkel.

03’02” Secondo fallo grave di Macan.

03’25” Gol Hannover. Rete in superiorità di Radovic. Pro Recco-Hannover 8-5.

03’41” Fallo grave di Velotto, time out Hannover.

04’19” Gol Hannover. Rete in superiorità di Winkelhorst. Pro Recco-Hannover 8-4.

04’37” Fallo grave di Younger.

04’49” GOL PRO RECCO! Gol in superiorità di Luongo e nuovo massimo vantaggio! Pro Recco-Hannover 8-3.

05’04” Fallo grave di Muslim.

05’30” GOL PRO RECCO! Gol in superiorità di Ivovic, che non perdona! Pro Recco-Hannover 7-3.

05’45” Secondo fallo grave di Real.

05’58” Gol Hannover. Rete in doppia superiorità di Muslim. Pro Recco-Hannover 6-3.

06’07” Fallo grave di Echenique e doppia superiorità per l’Hannover.

06’17” Fallo grave di Presciutti.

06’30” GOL PRO RECCO! Velotto vede libero e serve Hallock che scarica in rete! Pro Recco-Hannover 6-2.

06’50” Fallo grave di Macan.

08’00” Velotto vince lo sprint, possesso Pro Recco.

INIZIO SECONDO QUARTO

FINE PRIMO QUARTO. PRO RECCO-HANNOVER 5-2

00’17” Younger sciupa la controfuga!

00’44” GOL PRO RECCO! Velotto ruba palla e va fino in fondo, segnando in contrattacco! Pro Recco-Hannover 5-2.

00’58” Palla rubata di Velotto!

02’05” Gol Hannover. Rete in superiorità di Schuetze. Pro Recco-Hannover 4-2.

02’22” Fallo grave di Figlioli.

02’32” GOL PRO RECCO! Figlioli realizza con freddezza! Pro Recco-Hannover 4-1.

02’32” Rigore per la Pro Recco per il fallo al centro di Winkelhorst.

03’19” GOL PRO RECCO! Echenique ruba palla e segna in contrattacco! Pro Recco-Hannover 3-1.

03’43” GOL PRO RECCO! Bel giro palla sul perimetro dei liguri e gran conclusione di Aicardi! Pro Recco-Hannover 2-1.

04’29” Aicardi cerca la conclusione, deviata fuori da Macan.

05’10” GOL PRO RECCO! Contrattacco vincente dei liguri con Ivovic! Pro Recco-Hannover 1-1.

05’58 Gol Hannover. Rete in superiorità di Brguljan. Pro Recco-Hannover 0-1.

06’01” Fallo grave di Mandic.

06’25” Conclusione centrale di Di Fulvio.

06’38” Fallo grave di Real, prima superiorità per la Pro Recco.

07’22” Hallock commette fallo, nuovo possesso tedesco.

08’00” L’Hannover vince il primo sprint.

INIZIO PRIMO QUARTO

12.55 In palio c’è un posto in semifinale (domani, venerdì 4 giugno, ore 18.00) contro la vincente dell’ultima sfida odierna (ore 20.30), quella tra gli spagnoli del Barceloneta, secondi nel Girone B, e gli ellenici dell’Olympiacos Pireo, terzi nel Girone A e già battuti due volte in stagione dalla Pro Recco.

12.50 I liguri, che hanno perso la Finale Scudetto contro il Brescia, cercano riscatto in campo europeo ed oggi il loro cammino verso la finalissima di sabato 5 giugno inizia con un match che non dovrebbe presentare problemi, contro i teutonici della Waspo Hannover.

Foto: Luigi Mariani LPS