Pro Recco-Hannover oggi, Champions League pallanuoto: orario, tv, programma, streaming

Si comincia da ora di pranzo a far sul serio in quel di Belgrado. Scatta la Final Eight per la Champions League di pallanuoto maschile e torna subito in vasca una delle compagini favorite, la Pro Recco. I liguri, reduci dalla delusione scudetto, si gettano nella massima competizione continentale per andare a caccia del titolo.

Quarti di finale sulla carta senza patemi per la squadra di Gabi Hernandez che se la vedrà contro i tedeschi del Waspo Hannover. “La delusione va messa alle spalle, questo schiaffo potrebbe renderci più forti, un atleta si vede quando deve ripartire: è il momento di mettere da parte il nostro ego, consapevoli che non abbiamo fatto bene nelle ultime due settimane, mentre prima eravamo stati quasi perfetti. L’Hannover ha qualità individuali pazzesche, ha nell’attacco il suo punto di forza e i gol segnati nel girone lo dimostrano: sarà un match tirato” le parole del capitano Aleksandar Ivovic.

PROGRAMMA PRO RECCO – HANNOVER

Quarti di finale Champions League 2021

Giovedì 3 giugno 2021

Ore 13.00

Pro Recco – Hannover

Diretta TV su Sky Sport

Diretta streaming su Len Tv

Diretta Live su OA Sport

Foto LiveMedia/Stefano Nicoli