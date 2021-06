LIVE Petrarca-Rovigo 20-23, Finale Top10 rugby in DIRETTA: Greeff dà la vittoria ai rossoblù!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per aver seguito con noi la diretta di questa sfida di finale del Top 10 di rugby e buona serata!

Vince, dunque, il Rovigo che supera il Petrarca Padova e conquista il titolo del Top 10 2021 di rugby.

80′ METAAAAA di Greeff e Rovigo conquista il titolo a tempo scaduto!

80′ TMO a tempo scaduto per decidere se Rovigo ha schiacciato o meno!

80′ Avanza Rovigo, a un passo dalla linea della meta della vittoria!

79′ Rovigo nei 22 che avanza, difende strenuamente il Padova

77′ Ancora i rossoblù in attacco vicino ai 22 del Petrarca

76′ Touche veloce, ma l’attaccante rossoblù viene portato fuori dal campo prima di schiacciare in meta

75′ Fallo in ruck di Padova e Rovigo va in touche per puntare al bersaglio grosso

74′ Touche per Rovigo che ora prova a portarsi in attacco

71′ Folata di Faiva, ma poi in avanti di Bettin e occasione d’oro persa

70′ Grande pressione difensiva dei ragazzi di Marcato e nuova palla persa di Rovigo

68′ Deve iniziare ad attaccare Rovigo per provare a trovare punti in questo finale

66′ Va sulla pazzola Lyle e non sbaglia e punteggio sul 20-16

65′ Fuorigioco della difesa rossoblù e Petrarca va per i pali

64′ Sfonda Cannone e si porta a un passo dalla linea di meta

63′ Insiste il Petrarca Padova, che ora ha una mischia sui 5 metri offensivi

60′ Rubato il pallone in mischia, ma ancora una chance in attacco per Padova

59′ Errore di Rovigo su un nuovo calcio e nuova chance per il Petrarca Padova, che ora sta facendo la partita

56′ Trasforma Lyle per il 17-16

55′ Lunghissima azione del Petrarca vicino alla linea di meta e alla fine è Faiva a prendere l’ovale e schiaccia per il 15-16

52′ Fallo della mischia di Rovigo e padroni di casa che vanno per la touche

51′ Possesso conquistato dal Petrarca Padova, che ora ha una mischia a favore nella metà campo avversaria

51′ Possesso per i rossoblù, che però devono ripartire dalla loro metà campo

48′ Pessimo drop di Antl e nulla di fatto per Rovigo

46′ Spinta di Broggin e fallo a favore di Rovigo che può risalire il campo

45′ Fiammata di Tebaldi, ma l’offload finisce nelle mani di Cioffi e nulla di fatto

44′ Prova ad avanzare il Petrarca Padova, ma buona la difesa rossoblù

41′ TMO per un possibile placcaggio alto da parte di uno dei piloni di Padova, per la precisione Pavesi. Nulla di fatto e si riprende dalla touche

41′ Si riparte a Padova con il secondo tempo della finale di Top 10

40′ Non sbaglia Minniti-Ippolito e si va al riposo sul 10-16 per Rovigo

40′ A tempo scaduto altra mischia vinta da Rovigo che obbliga il Petrarca al fallo e chance per andare sulla piazzola

38′ Bell’azione di Rovigo, ma arriva l’ennesimo in avanti ed ennesimo pallone perso dalle due squadre

37′ Ancora un pallone perso da parte dei padroni di casa e nulla di fatto

36′ Trussardi interviene malo modo in ruck, fallo e Petrarca che può risalire il campo

32′ Trasforma Minniti-Ippolito e punteggio che va sul 10-13

31′ Meta di Ruggeri e Rovigo che va avanti 10-11

31′ Bel buco di Antl che si infila nella difesa, passaggio e fallo del Petrarca. Cartellino giallo per Tebaldi

30′ Buon calcio dell’apertura rossoblù che rispedisce indietro i padroni di casa

28′ A segno Minniti-Ippolito e punteggio che va sul 10-6

27′ Ora match più spezzettato, tanti falli e ora è nuovamente Rovigo a poter andare sulla piazzola

25′ Non sbaglia l’estremo del Petrarca e punteggio che va sul 10-3

24′ Ennesimo errore su un calcio dei padroni di casa in ricezione di Rovigo, fuorigioco e Lyle ha subito la chance di andare sulla piazzola

22′ A segno Minniti-Ippolito e punteggio che va sul 7-3

21′ Bella folata di Rovigo che si riporta a sua volta in zona d’attacco, ma ancora una volta nulla di fatto, anche se c’è un fuorigioco del Petrarca e rossoblù che vanno sulla piazzola

20′ Petrarca che prova ad attaccare dai 22 rossoblù, ma in avanti che ferma tutto.

18′ Ancora un pallone perso da Rovigo e ancora un calcio preciso di Padova che rispedisce il gioco dall’altra parte del campo

15′ Prova a reagire il Rovigo, ma ancora una volta palla rubata dal Petrarca che sta difendendo molto bene

13′ Si salva Rovigo obbligando Padova al fallo in mischia

12′ Ancora un errore, ancora una volta di Minniti-Ippolito, che non controlla il calcio dei padroni di casa e mischia nera sui 5 metri

11′ Errore di Minniti-Ippolito sul calcio d’avvio e mischia per il Petrarca a metà campo

10′ Trasformazione di Lyle e punteggio che va sul 7-0

9′ Meta di Cugini per il Petrarca Padova che dalla touche parte e schiaccia! 5-0

8′ Grande equilibrio in questa prima parte del match e ora i padroni di casa calciano perfettamente e touche sui 5 metri

6′ Ancora nulla di fatto e possesso che passa al Rovigo

5′ Errore di Bacchetti che tocca l’ovale dopo calcio del Petrarca che ora ha il primo possesso nella metà campo avversaria

4′ Tentativo di drop di Minniti-Ippolito, ma non trova i pali

3′ Sempre Rovigo palla in mano e nuovamente sui 22 d’attacco

2′ Palla persa dai rossoblù che ora ripartono dalla loro metà campo

1′ Parte in attacco il Rovigo che è appena fuori dai 22 del Petrarca Padova

18.37 Squadre in campo e pronte al fischio d’inizio.

18.35 Stessa sorte per il Rovigo che in semifinale ha eliminato il Calvisano, con i rossoblù che però hanno perso all’andata in Lombardia, conquistando la finale solo a tempo scaduto nel ritorno al Battaglini.

18.30 Il Petrarca è arrivato in finale dopo aver superato il Valorugby Emilia in semifinale, vincendo l’andata in trasferta, ma poi cadendo in casa e qualificandosi per il punteggio complessivo dei due match.

18.25 In campo le due squadre che hanno chiuso la stagione regolare rispettivamente al primo e al secondo posto.

18.20 Buongiorno a tutti per la diretta live di Petrarca Padova – Rovigo, finale del Top 10 di rugby.

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di finale del Top 10 2020-2021 di rugby tra il Petrarca Padova e il Rovigo.

Appuntamento finale per il massimo campionato italiano di rugby e in campo scenderanno le due formazioni che hanno chiuso in vetta la stagione regolare e che hanno superato rispettivamente il Valorugby Emilia e il Calvisano in semifinale. Petrarca Padova e Rovigo scenderanno in campo per il tradizionale derby veneto che per la seconda volta nella storia vale il titolo.

I ragazzi di Andrea Marcato hanno chiuso la stagione regolare al primo posto con 78 punti, mentre in semifinale dopo la vittoria nel match d’andata a Reggio Emilia hanno perso in casa, rischiando fino all’ultimo di veder sfumare l’accesso in finale. Accesso che è arrivato in extremis anche per il Rovigo, che dopo aver chiuso la stagione a quota 67 punti, ha ribaltato il match d’andata perso a Calvisano con la meta a tempo scaduto di Greeff che ha deciso la seconda finalista.

La sfida tra Padova e Rovigo inizierà alle ore 18:40. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: Alfio Guarise – LPS