LIVE Petrarca-Rovigo, Finale Top10 rugby in DIRETTA: si assegna lo scudetto!

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di finale del Top 10 2020-2021 di rugby tra il Petrarca Padova e il Rovigo.

Appuntamento finale per il massimo campionato italiano di rugby e in campo scenderanno le due formazioni che hanno chiuso in vetta la stagione regolare e che hanno superato rispettivamente il Valorugby Emilia e il Calvisano in semifinale. Petrarca Padova e Rovigo scenderanno in campo per il tradizionale derby veneto che per la seconda volta nella storia vale il titolo.

I ragazzi di Andrea Marcato hanno chiuso la stagione regolare al primo posto con 78 punti, mentre in semifinale dopo la vittoria nel match d’andata a Reggio Emilia hanno perso in casa, rischiando fino all’ultimo di veder sfumare l’accesso in finale. Accesso che è arrivato in extremis anche per il Rovigo, che dopo aver chiuso la stagione a quota 67 punti, ha ribaltato il match d’andata perso a Calvisano con la meta a tempo scaduto di Greeff che ha deciso la seconda finalista.

La sfida tra Padova e Rovigo inizierà alle ore 18:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: Alfio Guarise – LPS