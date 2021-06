LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 72-83, Finale Serie A basket in DIRETTA: le V-Nere dominano il quarto periodo e volano sul 2-0

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.42 La partita finisce qua, la Virtus Bologna vince 72-83 e vola sul 2-0. E, ora, la serie si sposterà a Bologna.

72-83 2/2 ai liberi anche per Belinelli.

72-81 2/2 ai liberi per Pajola.

Shields sbaglia da tre. Possesso Virtus a 17″ dalla fine. LeDay commette un fallo antisportivo su Pajola.

72-79 Due punti di Weems.

72-77 Penetrazione vincente di Punter. 45″ al termine.

Fallo in attacco di Teodosic. E’ il quinto di Milos che, dunque, deve lasciare la partita a 57″ dal termine.

70-77 2/2 per Hines.

Hines guadagna due liberi a 1’03” dalla sirena.

68-77 Due liberi a segno per Teodosic. 1’17” alla sirena.

68-75 SHIELDS RISPONDE A TONO! MILANO CI CREDE ANCORA.

65-75 TRIPLA DA CASA SUA DI TEODOSIC! +10 Virtus a 1’30” dalla fine.

65-72 2/2 per Teodosic.

Fallo di Delaney su Teodosic, due liberi per Milos.

65-70 2/3 ai liberi per Delaney.

Delaney subisce fallo mentre tira da tre. Tre liberi per Milano. 2’23” alla fine.

63-70 Bomba di Pajola su assist di Markovic. +7 Virtus a 2’39” dalla fine.

63-67 Bomba di Markovic, +4 Virtus a tre minuti dalla sirena.

63-64 1/2 ai liberi per Shields.

62-64 Due liberi a segno per Delaney.

60-64 Tripla assurda dall’angolo di Teodosic.

60-61 1/2 ai liberi per Delaney.

59-61 Alibegovi da tre su un grande assist di Pajola.

Finisce qua il terzo quarto.

59-58 ANCORA UNA BOMBA PER RODRIGUEZ.

56-58 Belinelli da due.

56-56 Altri due punti per El Chacho.

54-56 Due punti per Alibegovic.

54-54 Tripla da casa sua di Rodriguez.

51-54 Canestro di Hunter che subisce anche fallo da Datome.

51-52 Jumper a segno per Belinelli.

51-50 Due liberi a bersaglio per Datome.

49-50 Jumper dalla linea di fondo di Punter.

47-50 Teodosic segna nuovamente da tre.

47-47 Un’altra bomba per Punter.

44-47 Teodosic va al ferro e segna.

44-45 Altri due punti per Pippo Ricci.

44-43 LeDay segna un libero su due.

Fallo tecnico fischiato a Weems. Poi ne arriva anche uno per Djordjevic.

43-43 Long two a segno per Shields.

41-43 Ricci apre le marcature con una bomba.

21.48 Si riparte!

Finisce qua il secondo quarto, Milano avanti di uno.

41-40 Bomba di Teodosic.

41-37 LeDay dal post.

39-37 2/2 ai liberi per Hunter.

39-35 2/2 ai liberi anche per Shields.

37-35 Due liberi a segno per LeDay.

35-35 Alibegovic prende il rimbalzo offensivo, dopo un errore di Belinelli, e segna.

35-33 Milano torna avanti con una bomba di LeDay. Time out Virtus.

32-33 Libero a segno per Delaney.

31-33 Canestro e fallo di Delaney.

29-33 E Weems risponde a tono.

29-30 LeDay da tre.

26-30 Bomba di Teodosic.

26-27 Hines su assist di Delaney.

24-27 Ricci da sotto.

24-25 Bomba di Shields.

21-25 Weems inchioda su assist di Teodosic.

21-23 Teodosic per Gamble che riporta avanti la Virtus.

21-21 Ricci pareggia con una bomba.

21-18 Schiacciata di Gamble che apre le marcature nel secondo periodo.

21-16 Schiacciatona di Shields sulla sirena. Olimpia avanti di 5 a fine primo quarto.

19-16 Bomba di Rodriguez.

16-16 Libero a segno per Belinelli.

16-15 Tripla e fallo subito per Belinelli.

16-12 Bomba di Punter. Time out Virtus.

13-12 Milano torna avanti con due liberi di Rodriguez.

11-12 Due liberi a segnato per Punter.

9-12 Milano torna a segnare con una tripla di Shields.

6-12 Libero aggiuntivo realizzato da Belinelli.

6-11 Canestro e fallo per Belinelli in uscita dai blocchi.

6-9 Penetrazione vincente di Weems.

6-7 1/2 ai liberi per Datome.

5-7 2/2 ai liberi per Weems.

5-5 Tripla di Ricci.

5-2 Delaney con un jumper dalla linea di fondo.

3-2 Ricci corregge un errore di Weems.

3-0 Datome apre le marcature con una bomba dall’angolo.

20.45 Ci siamo, è tutto pronto per gara 2 delle Finali Scudetto di Serie A basket 2020-2021.

20.40 Mancano cinque minuti alla palla a due.

20.35 Nel frattempo, Stefano Tonut, pochi minuti fa, è stato premiato MVP del campionato.

20.30 La Virtus Bologna guida la serie dopo aver vinto gara 1 77-83.

20.25 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport, la partita inizierà tra venti minuti.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE di gara 2 delle Finali scudetto di Serie A basket 2020-2021. La Virtus Bologna ha fatto il colpaccio in gara 1 e ha espugnato il palazzetto dell’Olimpia Milano. I meneghini, i quali hanno perso il fatto campo, dunque, non possono permettersi un altro passo falso, poiché, altrimenti, si ritroverebbero con le spalle al muro dopo appena due incontri.

Per i ragazzi di coach Ettore Messina la chiave, innanzitutto, sarà riuscire a limitare Milos Teodosic. Il fuoriclasse serbo, infatti, in gara 1 ha realizzato una prestazione da 19 punti e 7 assist e ha letteralmente dominato il match. L’ex CSKA Mosca e Los Angeles Clippers, attualmente, sta vivendo un momento di forma fantastico e in questi playoff, per ora, non ha sbagliato una partita. Non a caso, la Virtus è ancora imbattuta in questa post season.

Bologna, dal canto suo, deve continuare ad attaccare in modo efficace e a difendere duro. Le V-Nere, al momento, infatti, stanno ben figurando anche nella loro metà campo, soprattutto grazie a un Alessandro Pajola che si sta dimostrando un vero e proprio mastino. La partita inzierà alle 20.45 e, contemporaneamente, partirà anche il nostro live. Vi aspettiamo, mi raccomando, non mancate!

