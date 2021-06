LIVE Olanda-Austria 2-0, Europei 2021 in DIRETTA: Depay-Dumfries in gol, ottavi di finale conquistati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.01 È tutto per la Diretta Live di Olanda-Austria. Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima!

23.00 Le pagelle della partita.

OLANDA: Stekelenburg 6; De Vrij 6.5, De Ligt 7,5, Blind 6.5; Dumfries 7.5, De Roon 6 (74′ Gravenberch 6), Wijnaldum 6.5, De Jong F. 7, Van Aanholt 7 (65′ Wijndal 6); Weghorst 6 (65′ Malen 6.5), Depay 8 (82′ De Jong L. sv).

AUSTRIA: Bachmann 5; Lainer 6, Dragovic 5 (84′ Leinhart sv), Hinteregger 7, Ulmer 6; Baumgartner 6.5 (71′ Lazaro 6), Schlager 5.5 (84′ Onisiwo sv), Laimer 6 (62′ Grillitsch 6), Alaba 5; Gregoritsch 5 (62′ Kalajdzic 6), Sabitzer 5.

22.53 Triplice fischio! L’Olanda vince 2-0 contro l’Austria e conquista gli ottavi di finale di Euro 2020. Le reti di Depay su rigore all’11 e Dumfries al 67′ sono state decisive!

90+4′ Malen, altruista nel gol di Dumfries, stavolta calcia in contropiede. Pallone sul fondo.

90+4′ Wijnaldum viene mandato in area di rigore, ma non riesce a calciare per la pressione della difesa austriaca.

90+3′ Alaba cerca Onisiwo in profondità, palla lunga a Stekelenburg.

90+2′ E invece no, l’olandese ritorna in campo. Intanto, l’Austria prova a coprire gli ultimi affondi avversari.

90+1′ Sono 4 i minuti di recupero. De Ligt viene accompagnato fuori, quindi l’Olanda sembra terminare la partita in 10.

90′ Il difensore della Juventus è ancora dolorante, va giù di nuovo. L’Olanda non ha più un cambio a disposizione.

89′ Cross deviato di Lazaro dalla destra, stacca Kalajdzic senza trovare la porta. De Ligt a terra per crampi.

88′ Bachmann rischia ancora con il pallone tra i piedi, non c’è però l’affondo decisivo dell’Olanda.

87′ Austria che rimane in avanti. Si cercano i cross da buttare in mezzo all’area.

86′ Kalajdzic difende palla, scarica a destra per Lainer che cambia a sua volta a sinistra. Ulmer guadagna l’angolo.

85′ Subito Onisiwo! Pallonetto in verticale di Kalajdzic per lui che di testa, però, mira centralmente verso Stekelenburg.

84′ Doppio cambio Austria: fuori Dragovic e Schlager, dentro Leinhart e Onisiwo.

84′ Cross di Ulmer dalla destra, De Ligt di testa a levar via.

83′ Cambio Olanda: fuori Depay dopo la grande prestazione, dentro Luuk De Jong.

82′ ALABA, CHE LAMPO! Il suo sinistro da fuori non va lontano dal secondo palo!

81′ De Vrij cerca Wijndal sulla sinistra in profondità ma il servizio è esagerato.

80′ Ulmer crossa dalla sinistra, De Vrij respinge. Il difensore dell’Inter è sempre presente.

79′ Grazie alla buona difesa del neo entrato Grillitsch, l’Austria non perde palla e riparte da Bachmann. Gli spazi sono comunque pochi per attaccare.

78′ Bachmann si prende un rischio dopo l’attacco di Malen. L’Austria prova a costruire qualcosa col possesso palla.

77′ Curiosità: questa è la quinta edizione di un Europeo in cui un difensore segna almeno 2 reti. Dumfries si è aggiunto a Novac (Hun) ad Euro 64, Domergue (Fra) e Maceda (Esp) ad Euro 84, Eriksson (Swe) ad Euro 92 e Sammer (Eng) ad Euro 96.

74′ Cambio Olanda: fuori De Roon, dentro Gravenberch, uno dei maggiori talenti europei in circolazione.

74′ L’Olanda continua a tenere il pallone, nonostante non una grande prestazione. Comunque, è avanti 2-0.

73′ Depay cerca il tiro a giro a rientrare dalla sinistra, palla larga.

72′ CHANCE PER L’AUSTRIA! Angolo da destra, prova a staccare Alaba e Wijndal rischia quasi l’autogol. Il pallone sfiora il palo alla sinistra di Stekelenburg.

71′ Dopo il raddoppio olandese, si era fatto ammonire il portiere austriaco Bachmann per proteste.

71′ Cambio Austria: fuori Baumgartner, dentro Lazaro (di proprietà dell’Inter).

70′ È il secondo gol consecutivo per Denzel Dumfries. Gioia anche per Malen: assist da subentrato.

69′ Nell’attacco olandese, dopo i cambi, Depay fa l’attaccante centrale. Mentre Malen agirà per le vie esterne.

68′ Depay, tenuto in gioco da Hinteregger, al volo manda Malen in contropiede sulla sinistra. Appena entrato in area, serve Dumfries sulla destra che segna il 2-0!

67′ RADDOPPIO DELL’OLANDA!

66′ Ulmer non riesce a tenere in campo il pallone sulla fascia destra, rimessa Olanda.

65′ Triplo cambio Olanda: fuori Blind, Weghorst e van Aaholt, dentro Aké, Malen e Wijndal.

63′ Fallo di De Jong su Schlager in scivolata.

62′ Doppio cambio Austria: fuori Gregoritsch e Laimer, dentro Kalajdzic e Grillitsch.

61′ OLANDA VICINA AL RADDOPPIO! Depay batte dalla sinistra, sponda per De Vrij che di testa si vede respingere il tiro da Bachmann. Sulla ribattuta, anche De Ligt viene murato.

60′ Depay manda in profondità van Aaholt in area, anticipo di Lainer. Angolo Olanda da sinistra.

59′ De Jong falloso su Lainer, punizione Austria. Intanto, c’è un cambio pronto per gli “ospiti”.

58′ Wijnaldum sbaglia un filtrante alto e morbido per Weghorst: troppo lungo, palla fuori.

57′ Sabitzer ci prova dalla distanza ma il suo tiro rasoterra è respinto immediatamente.

56′ Baumgartner entra in area dalla destra e cerca Gregoritsch in area, viene chiuso. Poi, Sabitzer e Wijnaldum si scontrano: punizione in favore per l’Olanda.

55′ Wijnaldum protegge col colpo il pallone nel favorire lo scatto sulla destra di Dumfries, ma Hinteregger protegge la palla e lascia scorrere.

54′ Pallone diretto a Stekelenburg. Adesso spinge l’Olanda con van Aaholt e Depay sulla sinistra.

53′ L’Austria guadagna un angolo dalla destra, Alaba alla battuta.

52′ Dumfries va giù dopo un contrasto con Hinteregger nel tentativo di colpire di testa il pallone.

51′ Fallo di Weghorst nel cerchio di centrocampo su Alaba. Attacca l’Austria.

50′ Wijnaldum fa ripartire l’Olanda: c’è lo scambio con De Jong più defilato a destra. Il pallone ritorna al nuovo giocatore del PSG, che si trova la sua conclusione respinta.

49′ Van Aaholt resta a terra per diversi secondi dopo una spinta di Baumgartner. Poi si rialza, tutto ok per il terzino.

48′ Nessun cambio all’intervallo tra le due squadre.

47′ Ottimo scambio tra Lainer e Baumgartner: il cross dalla fascia destra è deviato in out dall’Olanda.

46′ Inizia il secondo tempo!

22.02 Le due squadre rientrano in campo per la ripresa.

21.46 Finisce il primo tempo! Olanda in vantaggio sull’Austria per 1-0 grazie al rigore trasformato da Depay all’11’.

45+1′ Schlager cade a terra, riparte l’Austria con una punizione in mezzo al campo.

45+1′ Un minuto di recupero.

45′ De Jong recupera palla su Schlager, ma l’Olanda non ne approfitta.

44′ Fallo di De Vrij su Sabitzer, punizione Austria.

42′ L’Olanda è travolgente quando parte in contropiede, tranne adesso: Depay colto in fuorigioco sulla sinistra.

41′ Altra chance per l’Olanda! Ancora van Aaholt approfitta di un rimpallo su Dragovic, serve in mezzo Weghorst che, però, è chiuso dalla difesa.

40′ DEPAY, COSA HAI SBAGLIATO? Van Aaholt, dalla sinistra, cambia gioco in profondità per Weghorst. Invece di calciare, c’è la sponda sul secondo palo per Depay, che calcia clamorosamente alto davanti la porta!

39′ Brutto intervento di Gregoritsch in netto ritardo su Blind. Punizione Olanda dalla propria metà campo.

38′ Weghorst conquista una punizione ai danni di Schlager, l’Olanda continua la sua partita.

37′ Hinteregger è chiuso sulla fascia destra da Dumfries, ma la sua Nazionale resta in avanti.

36′ La partita si è un po’ tranquillizzata, dopo un avvio di alta intensità.

35′ Fallo di Dragovic su Depay, punizione Olanda.

34′ HINTEREGGER! Ci prova da fuori col mancino, ma va oltre la traversa.

33′ Sabitzer, da centrocampo, prova a cambiare gioco sulla destra in profondità ma Laimer viene coperto da van Aaholt.

32′ Nulla di fatto col pallone che termina in fallo laterale.

31′ De Vrij va duro su Baumgartner, punizione Austria.

30′ L’Olanda guadagna un fallo a centrocampo. Riparte la manovra dalla difesa.

29′ Altra chance per l’Austria con un altro filtrante per Baumgartner in profondità. De Ligt è sempre lì a ostacolare la corsa dell’esterno austriaco.

28′ Occasione Austria! Baumgartner si accentra dalla sinistra e calcia, ma De Ligt è davanti a lui per respingere di testa.

27′ Intervento pulito di Blind sul pallone su Gregoritsch.

26′ Possesso palla quasi in equilibrio: 51% Olanda, 49% Austria.

25′ ALABA, SEI TU? Il neo difensore del Real Madrid non controlla bene il rimbalzo e fa partire Depay in contropiede che, però, calcia sull’esterno della rete vicino il primo palo.

24′ L’Austria non ha trovato ancora il modo per reagire allo svantaggio.

22′ Nella giornata di oggi, l’Ucraina ha battuto alle ore 15 la Macedonia per 2-1. Alle 18, invece, rimonta del Belgio in Danimarca, sempre per 2-1.

20′ Stekelenburg cerca Weghorst in profondità, che è chiuso dalla difesa avversaria. L’Austria guadagna comunque un fallo laterale.

18′ De Jong recupera un gran pallone sulla sinistra su Ulmer durante l’attacco austriaco.

15′ L’Austria prova a reagire con i movimenti sulla fascia sinistra.

14′ Per il fallo precedente in area, ammonito Alaba. Riceve anche De Roon il cartellino giallo, per un fallo da dietro a centrocampo su Gregoritsch.

13′ Il portiere austriaco aveva intuito la traiettoria della conclusione ma non ci è arrivato a respingere.

12′ Pallone calciato all’angolino basso di destra dalla visuale di Bachmann, Olanda avanti.

11′ DEPAY! 1-0 OLANDA!

10′ C’è Memphis Depay pronto a battere il penalty dal dischetto.

9′ CALCIO DI RIGORE PER L’OLANDA!

8′ Occhio! De Vrij si inserisce in area di rigore ma Hinteregger lo ferma regolarmente. Ma subito dopo, Alaba va irregolare su Dumfries. Check della Var.

7′ Weghorst cerca Dumfries ma la difesa austriaca anticipa l’attacco degli Orange.

6′ Passaggio filtrante di van Aaholt in verticale, Bachmann fa suo il pallone.

5′ Ulmer prova ad infilarsi tra due difensori dalla sinistra, ma Dumfries lo ferma e fa ripartire i suoi.

4′ Adesso è l’Olanda a fare possesso palla con l’Austria che attacca col pressing.

3′ De Roon ruba il pallone a Sabitzer in mezzo al campo, scarica sulla sinistra ma Lainer recupera tutto.

2′ Subito un fallo di De Jong: punizione a centrocampo battuta dall’Austria che gira il pallone.

1′ Inizia la partita!

20.58 Le squadre si schierano in campo: tutti comodi, tra poco il calcio d’inizio!

20.57 Adesso, quello dell’Olanda, “Het Vilhelmus”.

20.56 Inni nazionali: si parte con quello dell’Austria, “Land der Berge, Land am Strome”.

20.55 Le due squadre fanno il loro ingresso in campo.

20.53 Quasi tutto pronto per l’inizio della partita.

20.50 In formazione, ritorno importante dal primo minuto per l’Olanda con Matthijs De Ligt, dopo il problema all’inguine.

20.45 Negli ultimi sette precedenti, le due squadre hanno segnato 30 gol, una media di 4.3 a partita.

20.40 In un grande torneo internazionale, Olanda e Austria si sono affrontate solo una volta. Era il Mondiale del 1978 e finì 5-1 per la Nazionale Orange.

20.35 L’arbitro del match è l’israeliano Grinfeld, assistito dai connazionali Hassan e Yarkoni. Quarto uomo: Massa (Ita). Al Var, Gil (Pol). Gli Avar sono l’italiano Valeri e gli inglesi Betts e Attwell.

20.30 La partita si gioca alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, in Olanda. Sono ammessi circa 12mila spettatori, ovvero il 25% della capienza totale.

20.05 La formazione ufficiale dell’Austria (4-4-2): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Baumgartner, Schlager, Laimer, Alaba; Gregoritsch, Sabitzer. CT: Foda.

20.00 La formazione ufficiale dell’Olanda (3-5-2): Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Blind; Dumfries, De Roon, Wijnaldum, De Jong F., Van Aanholt; Weghorst, Depay. CT: De Boer.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live di Olanda-Austria, partita di calcio valida per la 2a giornata della fase a gironi, gruppo C, di Euro 2020.

Stesso discorso per l’Austria di Franco Foda. Servono altri 3 punti per passare il turno, dopo il 3-1 rifilato alla Macedonia del Nord con i gol di Lainer, Gregoritsch e Arnautovic (di Pandev il momentaneo 1-1). Proprio Arnautovic, dopo aver segnato, ha esultato in modo polemico con delle accuse al macedone Ezgian Alioski. Esclusa l’ipotesi di razzismo, ma si è comunque preso una giornata di squalifica e salterà il match di questa sera.

Nella prima giornata, l’Olanda di Frank De Boer ha superato l’Ucraina di Shevchenko, ma con tanta difficoltà. Dopo i gol di Wijnaldum e Weghorst, la partita sembrava essere già chiusa, ma la perla di Yarmolenko e il colpo di testa di Yaremchuk hanno riaperto tutto. È Dumfries a portare la prima vittoria per l’Olanda, che in caso di vittoria questa sera, staccherebbe il pass per gli ottavi di finale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Olanda-Austria, partita di calcio valida per la 2a giornata della fase a gironi, gruppo C, di Euro 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

