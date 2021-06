LIVE Moto3, GP Catalogna 2021 in DIRETTA: Rodrigo chiude in vetta su Binder e Fenati, 7° Migno, 10° Antonelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.07 Per il momento il venerdì della Moto3 si chiude qui, non ci rimane che ringraziarvi e rimandarvi a domani! Buon proseguimento di giornata!

14.05 Domattina si tornerà in azione per la FP3 che deciderà la top14 in vista delle qualifiche. Foggia deve assolutamente risalire per evitare la Q1.

14.03 Per gli italiani, si ribadisce ai piani alti Fenati, mentre Migno e Antonelli si mettono al riparo assieme a Nepa. Delude, invece, Foggia, dopo il successo del Mugello.

14.01 Rodrigo, quindi, si conferma on fire sul tracciato del Montmelò, con Binder e Guevara che sembrano a loro volta a proprio agio, per quanto visto nelle due sessioni.

13.59 RIEPILOGO TEMPI FP2

1 2 G. RODRIGO 1:47.950 2 40 D. BINDER +0.078 3 55 R. FENATI +0.258 4 28 I. GUEVARA +0.458 5 71 A. SASAKI +0.492 6 52 J. ALCOBA +0.499 7 16 A. MIGNO +0.576 8 24 T. SUZUKI +0.580 9 82 S. NEPA +0.681 10 23 N. ANTONELLI +0.696

13.57 Rodrigo chiude in vetta!! Non migliora nessuno, secondo Binder, terzo Fenati!

13.56 Guevara passa in quarta posizione a 458 millesimi, Fenati, McPhee e Alcoba fanno segnare parziali interessanti. Vediamo gli ultimi tentativi!

13.55 BANDIERA A SCACCHI!!!! ANDIAMO A VEDERE GLI ULTIMI CRONO!! SI CHIUDE LA FP2!!!!!!!!!

13.54 Rodrigo!! L’argentino si mette a condurre in 1:47.950!!!! 84 millesimi su Binder, 258 su Fenati! Siamo al rush finale!

13.53 Darryn Binder vola in vetta!!!!!!! 1:48.034 e mette 492 millesimi su Migno! Ora Fenati secondo a 174!

13.52 Binder vola!! Arriva al T1 con un clamoroso 19.911!!! Rodrigo risponde in 19.962 e sono gli unici sotto il muro dei 20.0.

13.51 Acosta inizia a spingere e segna il suo migliore T1 in 20.132, poi migliora ancora e centra il record nel T2 in 53.630. Il leader della classifica generale chiude il suo tentativo in 1:48.767 e vola al comando!!!!!!! 478 millesimi su Rodrigo!

13.50 Siamo a 5 minuti dalla conclusione! I piloti sono pronti per l’assalto finale al miglior tempo, per entrare nella top14 e, quindi, evitare la Q1 di domani.

13.49 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2

1 2 G. RODRIGO 1:49.245 2 24 T. SUZUKI +0.123 3 23 N. ANTONELLI +0.299 4 55 R. FENATI +0.311 5 82 S. NEPA +0.388 6 16 A. MIGNO +0.428 7 27 K. TOBA +0.430 8 40 D. BINDER +0.515 9 37 P. ACOSTA +0.522 10 52 J. ALCOBA +0.541

13.47 Suzuki rimane secondo a 123 millesimi da Rodrigo. Molti piloti sono ai box in questo momento, pronti per il time attack finale. Siamo ormai a 8 minuti dalla bandiera a scacchi!

13.45 Toba peggiora nei settori successi e non migliora, come Antonelli. Suzuki riparte e centra i suoi migliori T1 e T2.

13.44 Il giapponese prosegue e fa segnare il suo migliore T1 in 20.066, mentre Antonelli risponde in 20.222.

13.43 Toba migliora e si porta in settima posizione a 430 millesimi dalla vetta, mentre Acosta e Alcoba dopo un run breve tornano ai box.

13.42 Suzuki si lancia per il suo nono giro e stampa il record nel T2 in 53.594. Il nipponico si conferma anche nel T3 e taglia il traguardo in 1:49.465 a 220 millesimi da Rodrigo, che nel T4 fa il vuoto.

13.40 Migno si conferma in sesta posizione a 428 millesimi dopo un ottimo T1, mentre Antonelli si rilancia e non migliora dopo due parziali interessanti.

13.39 Antonelli si porta in seconda posizione in 1:49.544 a 299 millesimi da Rodrigo, con 12 su Fenati.

13.38 Gabri Rodrigo chiude il suo decimo giro con il tempo di 1:49.245 e lima 4 millesimi al suo tempo precedente, secondo Fenati a 311.

13.37 Si riparte! Rodrigo inizia il suo secondo run e piazza subito il record nel T1 in 20.028 e si conferma anche nel T2 in 53.698!

13.36 In pista rimangono solamente Suzuki e Migno, mentre in questo momento fanno il loro ingresso anche Rodrigo, Fenati, Acosta e Alcoba!

13.35 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2 A METà SESSIONE

1 2 G. RODRIGO 1:49.264 2 55 R. FENATI +0.292 3 82 S. NEPA +0.369 4 24 T. SUZUKI +0.406 5 16 A. MIGNO +0.409 6 40 D. BINDER +0.496 7 37 P. ACOSTA +0.503 8 52 J. ALCOBA +0.584 9 7 D. FOGGIA +0.686 10 71 A. SASAKI +0.734

13.34 Siamo quasi a metà turno e quasi tutti i piloti si sono fermati nei rispettivi box.

13.33 Foggia alza il ritmo e non migliora, Guevara decide di tornare ai box, mentre McPhee, a sua volta, perde tutto nel T3 e non fa segnare un tempo di spessore.

13.32 Foggia prosegue e fa segnare il record nel T1 come Guevara e McPhee. Vedremo se saranno in grado di attaccare il crono di Rodrigo.

13.31 Dopo la prima sfuriata i tempi si stanno normalizzando e solamente in pochi fanno segnare parziali interessanti. Tra questi Foggia che arriva al T2 con due decimi di distacco, poi 299 millesimi al T3, e chiude in 1:49.950 a 686

13.30 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2

1 2 G. RODRIGO 1:49.132 2 55 R. FENATI +0.424 3 82 S. NEPA +0.501 4 24 T. SUZUKI +0.538 5 16 A. MIGNO +0.541 6 40 D. BINDER +0.628 7 37 P. ACOSTA +0.635 8 52 J. ALCOBA +0.716 9 71 A. SASAKI +0.866 10 23 N. ANTONELLI +0.895

13.28 Rodrigo continua a migliorare e scende fino all’1:49.132 mentre cade anche Holgado, senza conseguenze.

13.27 Nepa si porta in terza posizione a 369 millesimi da Rodrigo che fa segnare altri due parziali record, mentre Binder si porta in settima posizione a 496

13.26 Migno piazza il record nel T1 poi lascia perdere il giro, mentre Rodrigo spinge ancora e scende fino all’1:49.264, Nepa sesto a 659 millesimi, Antonelli ottavo a 796

13.25 La FP2 è partita con i piloti che stanno tutti spingendo al massimo ma la pista non sembra ancora veloce come questa mattina. Fenati intanto è secondo a 191 millesimi da Rodrigo.

13.24 Di nuovo Rodrigo in vetta in 1:49.365 siamo ancora ad un secondo dai tempi di questa mattina…

13.23 Fioccano i tempi cancellati, Foggia era in vetta in 1:49.5 ma viene penalizzato, ora comanda Suzuki in 1:49.670 davanti a Fenati a 194 millesimi e Rodrigo a 233.

13.22 Rodrigo migliora ancora in 1:49.903 con 50 millesimi su Migno e 327 su Alcoba, poi Kunii, Masià e Garcia. Settimo Acosta a un secondo

13.20 Sasaki sale in vetta in 1:51.151 ma Rodrigo straccia il suo crono in 1:50.249. Cade anche Izdihar in curva 13.

13.19 Il primo crono di riferimento della FP2 è segnato da Acosta in 1:51.184 mentre Deniz Oncu finisce subito nella ghiaia di curva 2.

13.17 I protagonisti della classe più leggera sono impegnati nel primo giro vero e proprio dopo essersi lanciati

13.16 Piloti subito tutti in pista al Montmelò per sfruttare al massimo i 40 minuti di turno

13.15 SEMAFORO VERDE!!!!!!!!! SCATTA LA FP2 DELLA MOTO3!!!!!!

13.13 Anche il leader della classifica generale, lo spagnolo Pedro Acosta, è solamente 20° e pronto alla zampata nel pomeriggio, con il suo consueto approccio molto controllato

13.11 Chi, invece, deve assolutamente risalire è Andrea Migno, solamente 15° dopo avere condotto quasi tutta la FP1 nella top3… il romagnolo rischia la Q1

13.09 Il migliore degli italiani è risultato Romano Fenati che ha portato dietro di sè Dennis Foggia e Niccolo Antonelli, rispettivamente 6°, 7° e 9°. Gli azzurri in questa FP2 cercano conferme in vista della top14 di domani

13.07 Questa mattina si è conclusa con la doppietta spagnola Garcia-Guevara del team Gas Gas Aspar, con il primo che ha davvero messo in mostra un ottimo passo

12.58 La classe più leggera prosegue nel suo weekend catalano ancora con la morte nel cuore per quanto accaduto a Jason Dupasquier sabato scorso

12.55 Buongiorno e bentornati al Montmelò, tra 20 minuti prenderà il via la FP2 della Moto3

9.50 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa FP1. Appuntamento per questo pomeriggio con la Diretta Live della seconda sessione a partire dalle 13.15. Buon divertimento!

9.48 Dennis Foggia ha concluso al settimo posto, mentre Niccolò Antonelli si colloca in nona piazza. Più attardato il leader del Mondiale Pedro Acosta che è 20° dopo il primo turno.

9.45 Segnali positivi dagli italiani. Romano Fenati è il migliore della FP1, ma attenzione anche ad Andrea Migno. L’alfiere di Snipers ha perso il best lap di questa mattina per un abuso della pista, un errore che lo ha rilegato al 16° posto.

9.41 Sergio Garcia si conferma al comando in 1.48.426. Il migliore degli italiani è Romano Fenati (Max Racing) che è sesto in questo momento.

9.40 Bandiera a scacchi! Ultimo giro per tutti i protagonisti.

9.39 Caduta per Darryn Binder in curva 5. Non ci sono conseguenze per lui, mentre Migno ha perso il tempo in seguito ad un abuso della pista. Gargia detta il passo davanti a Guevara ed a Salac.

9.37 Caduta per A. Fernandez, mentre attenzione agli italiani! Best lap per Fenati che deve subito cedere il passo a Migno. 1.48.7 è il nuovo riferimento della FP1.

9.37 Gabriel Rodrigo! L’argentino guida il gruppo in 1.49.112 davanti al nostro Niccolò Antonelli che si è migliorato nell’ultimo passaggio. Toba, Oncu ed Artigas seguono l’alfiere di Esponsorama.

9.35 Riscontri interessanti per Xavier Artigas, spagnolo di Leopard che attualmente ha il terzo tempo.

9.29 Mancano all’appello in questa sessione le due moto del Team Sprinta. Primi riferimenti per il britannico John McPhee ed il sudafricano Darryn Binder. I piloti tornano in pista per un nuovo stint, l’ultimo della giornata.

9.27 Toba al comando! 1.49.698 per il giapponese che strappa a Garcia la prima posizione. Migno resta terzo davanti a Rodrigo e Masià.

9.25 Sono poche le moto in pista in questo momento. Ricordiamo che i team hanno accolto molte informazioni su questo circuito nelle scorse settimane con dei test privati.

9.22 Pedro Acosta è al momento 16° alle spalle del giapponese Kaito Toba. Classifica invariata nelle prime tre posizioni con Gargia al comando davanti a Migno e Rodrigo.

9.17 Migno è il migliore degli italiani con il secondo tempo. Foggia è al momento quarto davanti a Masià ed Antonelli, mentre Fenati è nono.

9.16 I piloti rientrano ai box dopo il primo stint. Kofler e Tatay non sono presenti a Barcellona in seguito ad una caduta avvenuta nel corso nel primo giro del GP d’Italia.

9.14 Resta al comando Sergio Garcia che quest’anno ha vinto il GP di Francia a Le Mans. Quarto tempo per Foggia che si è migliorato nell’ultimo passaggio.

9.12 Si migliorano Jaume Masià (KTM) e Niccolò Antonelli (Esponsorama), rispettivamente terzo e quarto in classifica.

9.08 Sergio Garcia guida il gruppo in 1.50.294. Lo spagnolo di Aspar detta il passo sul nostro Andrea Migno (Snipers) ed all’argentino Gabriel Rodrigo (Gresini).

9.07 Attenzione ai limiti della pista. Ogni abuso sarà sanzionato con la cancellazione del tempo.

9.05 Dennis Foggia ha vinto settimana scorsa al Mugello. Per l’Italiano si tratta del secondo podio stagionale, il primo sigillo nell’evento di casa.

9.02 Tutti i piloti scendono in pista, attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

9.00 Bandiera verde! Scatta la FP1 del GP di Catalogna del Motomondiale!

8.58 Il sole splende a Barcellona! I piloti sono pronti per scendere in pista in Spagna.

8.53 Il Motomondiale riparte con un saluto a Jason Dupasquier, il centauro elvetico che è deceduto in seguito all’incidente avvenuto settimana scorsa al Mugello durante le qualifiche ufficiali della Moto3.

8.49 La pista ha subito una modifica durante l’inverno. Curva 10 è infatti stata ridisegnata con un raggio molto più ampio che pare piacere a tutti i piloti.

8.43 Tutto è pronto a Barcellona per la prima prova libera del week-end, il secondo in Spagna dopo la competizione di Jerez. Lo spettacolo è assicurato in una pista che spesso ha regalato emozioni.

8.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP1 del Gran Premio della Catalogna per quanto riguarda la Moto3.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio della Catalogna, settimo atto della Moto3 2021. Dopo l’affermazione del nostro Dennis Foggia (Leopard) al Mugello, tutto è pronto per la seconda tappa spagnola della stagione dopo il round di Jerez dello scorso maggio.

I primi giri di questo fine settimana saranno oltremodo importanti con i protagonisti che si dovranno adattare al nuovo disegno del circuito. Ricordiamo infatti l’importe modifica in curva 10, la piega verso sinistra che immette nell’ultimo settore della pista.

Lo spagnolo Pedro Acosta è il leader del Mondiale dopo la trasferta in Toscana. Il portacolori di KTM approda a Barcellona con 111 punti contro i 59 del connazionale e compagno di box Jaume Masià. Terzo posto al momento per il giapponese Ayumu Sasaki (KTM) davanti al valenzano Sergio Garcia (Aspar).

Appuntamento alle 09.00 per la Diretta Live della FP1 del Gran Premio della Catalogna per quanto riguarda la Moto3. Buon divertimento!

