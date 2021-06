MotoGP in tv, GP Catalogna 2021: programma Sky, DAZN e TV8, orari, streaming

Tutto è pronto per il Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Motomondiale 2021. Dopo il primo delle due tappe italiane, la MotoGP si prepara per la seconda manifestazione in terra spagnola dopo l’evento di Jerez de la Frontera.

I protagonisti sono pronti a scoprire le modifiche dell’autodromo che sorge nei pressi di Barcellona. Ricordiamo infatti l’importante modifica apportata in inverno alla curva 10, la piega verso sinistra che immette nell’ultimo settore.

Lo scorso anno vinse il francese Fabio Quartararo. Il portacolori della Yamaha concluse il round catalano davanti alle Suzuki dei due spagnoli Joan Mir ed Alex Rins, rispettivamente secondo e terzo sotto la bandiera scacchi.

Il Gran Premio di Catalogna 2021 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su DAZN. SkyGo e NowTV sono a disposizione per il live streaming, mentre TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) proporrà la differita delle qualifiche e delle gare. OA Sport seguirà come sempre il week-end con la Diretta Live.

PROGRAMMA GP CATALOGNA MOTOMONDIALE 2021

Venerdì 4 giugno

Ore 9.00-9.40 Prove libere 1 Moto3

Ore 9.55-10.40 Prove libere 1 MotoGP

Ore 10.55-11.35 Prove libere 1 Moto2

Ore 13.15-13.55 Prove libere 2 Moto3

Ore 14.10-14.55 Prove libere 2 MotoGP

Ore 15.10-15.50 Prove libere 2 Moto2

Sabato 5 giugno

Ore 9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

Ore 9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

Ore 10.55-11.35 Prove libere 3 Moto2

Ore 12.35-12.50 Qualifiche 1 Moto3

Ore 13.00-13.15 Qualifiche 2 Moto3

Ore 13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 15.10-15.35 Qualifiche 1 Moto2

Ore 15.45-16.00 Qualifiche 2 Moto2

Domenica 6 giugno

Ore 9.00-9.20 warm-up Moto3

Ore 9.30-9.50 warm-up Moto2

Ore 10.00-10.20 warm-up MotoGP

Ore 11.20 Gara Moto3

Ore 13.00 Gara MotoGP

Ore 14.30 Gara Moto2

La programmazione di TV8/HD (programmazione da confermare)

Sabato 05 giugno:

Ore 16.30, Moto 3, Moto GP e Moto 2, Qualifiche, sintesi

Domenica 6 giugno

Ore 14:05 – Gara Moto3

Ore 15:45 – Gara MotoGP

Ore 17:15 – Gara Moto2

DOVE SEGUIRE IL GP CATALOGNA MOTOMONDIALE 2021

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) e DAZN

Diretta streaming SkyGO e NowTV

Differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky)

Diretta Live OA Sport

Credit: MotoGP.com