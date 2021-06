LIVE Moto2, GP Olanda 2021 in DIRETTA: Raul Fernadez in pole davanti a Gardner. Bezzecchi solo 17°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.02 La nostra DIRETTA LIVE delle qualifiche di Moto2 finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per griglie di partenza, cronache ed analisi su questa Q2. Un caro saluto e a presto!

16.00 Gara davvero in salita per Di Giannantonio e Bezzecchi che partiranno dalle retrovie. In particolar modo il “Bez” perderà verosimilmente tanti punti rispetto ai leader del mondiale: Gardner e Raul Fernandez.

15.58 Questa quindi la classifica della Q2:

1 25 R. FERNANDEZ 1:36.356 2 87 R. GARDNER +0.186 3 22 S. LOWES +0.330 4 44 A. CANET +0.409 5 40 H. GARZO +0.446 6 79 A. OGURA +0.448 7 9 J. NAVARRO +0.460 8 37 A. FERNANDEZ +0.528 9 19 L. DALLA PORTA +0.595 10 14 T. ARBOLINO +0.651

15.56 Attenzione: CANCELLATI I GIRI ANCHE A DI GIANNANTONIO E BEZZECCHI! Partiranno rispettivamente quindicesimo e diciassettesimo.

15.54 CHE SFORTUNA PER AUGUSTO FERNANDEZ! Annullato il suo giro per aver preso una bandiera gialla, partirà nono anziché terzo. Quindi in prima fila Lowes e Bezzecchi avanza in ottava piazza.

15.53 Prima fila composta quindi da Raul Fernandez, Remy Gardner ed Augusto Fernandez, quarto Sam Lowes.

15.52 Limita i danni Marco Bezzecchi che è nono, ma i due leader del mondiale sono primi e secondi: un handicap non da poco per l’italiano.

15.51 AUGUSTO FERNANDEZ!! PRIMA FILA!!

15.50 GARDNER!! SECONDO!! DUE DECIMI DA RAUL FERNANDEZ!

15.49 RAUL FERNANDEZZZZ!!!! 1:36.356!! AD UN PASSO DAL RECORD!

15.48 Augusto Fernandez effettua i primi due parziali record, ma poi perde ben sei decimi nella seconda parte di gara e non si migliora.

15.47 Un grande primo settore non basta ad Augusto Fernandez che è solo settimo e non riesce a scalare la graduatoria.

15.45 Sta cambiando entrambe le gomme Bezzecchi: evidentemente la mescola scelta non era quella corretta per offrire un certo rendimento.

15.44 Non riesce a migliorarsi Augusto Fernandez, mentre Tony Arbolino adesso è nono con il suo miglior tempo personale.

15.43 Si migliora Ogura che sale in quinta posizione. Deve nuovamente scendere in pista Bezzecchi per migliorarsi visto che è quattordicesimo.

15.42 Adesso secondo c’è Sam Lowes a un decimo dallo spagnolo. Ottimi Canet e Garzo che sono terzo e quarto, dimostrando di avere un buon feeling dopo il Q1.

15.40 ANCORA FERNANDEZ! 1:36.567, secondo Gardner a tre decimi.

15.39 RAUL FERNANDEZ DAVANTI A TUTTI! Ottimo il suo 1:37.074, secondo Bezzecchi a 0.175. Ha margine l’azzurro che ha commesso un errore evidente all’ultima curva arrivando larghissimo.

15.37 Subito tutti in pista i 18 centauri per scaldare immediatamente questa sessione decisiva.

COMINCIA LA Q2! BUON DIVERTIMENTO!

15.34 Questi saranno di conseguenza i piloti a giocarsi la Q2: R.Fernandez, Bezzecchi, A.Fernandez, Navarro, Chantra, Lowes, Gardner, Ogura, Vietti, Arbolino, Di Giannantonio, Dalla Porta, Schrotter, Luthi, Bendsneyder, Canet, Arenas e Garzo.

15.32 Questa la classifica della Q1:

1 64 B. BENDSNEYDER 1:36.775 2 44 A. CANET +0.105 3 75 A. ARENAS +0.144 4 40 H. GARZO +0.237 5 16 J. ROBERTS +0.266 6 42 M. RAMIREZ +0.279 7 24 S. CORSI +0.288 8 96 J. DIXON +0.396 9 62 S. MANZI +0.406 10 97 X. VIERGE +0.461

15.30 Piuttosto deludente anche Joe Roberts che nell’ultimo periodo non sta riuscendo ad esprimersi ai suoi livelli. Probabilmente lo statunitense sta pagando le voci di mercato che lo vedono l’anno prossimo in MotoGP.

15.29 Fuori tutti gli italiani in Q1. Era partito con un buon tempo Simone Corsi, ma non si è confermato lungo la durata della sessione.

15.27 ARENAS E GARZO! COLPO DI CODA! Terzo e quarto rispettivamente il pilota dell’Aspar e della Flexbox. Fuori Joe Roberts e Marcos Ramirez proprio sul finale.

15.26 Si migliora Manzi ma non basta! Rimane in nona posizione l’italiano.

15.25 Ci sta provando adesso Stefano Manzi che tenta la zampata sul filo.

15.24 ROBERTS DAVANTI A CORSI! Conclude bene il suo giro il centauro dell’Italtrans e si prende la qualifica per la Q2.

15.23 Ramirez si migliora! 1:37.054 e terza posizione. Adesso Simone Corsi è al limite, essendo quarto.

15.21 Non si sta migliorando nessuno in questa fase: tutti si risparmiano e centellinano la gomma per l’ultimo tentativo.

15.20 Questi i primi quattro a cinque minuti dalla fine: Bendsneyder, Canet, Corsi e Garzo.

15.18 L’unico italiano nei primi quattro attualmente è Simone Corsi. Ha perso quattro decimi nell’ultimo giro Nicolò Bulega che non è riuscito a migliorarsi.

15.16 BENDSNEYDER ABBASSA IL TEMPO! 1:36.775, crono già interessante quello dell’olandese.

15.15 Bulega è terzo! Cinque decimi di ritardo nei confronti dell’1:37.378 di Aaron Canet che è in testa.

15.14 Il primo crono lo fa segnare Manuel Gonzalez: 1:39.867.

15.13 Sono usciti tutti i piloti per fare segnare il primo tempo cronometrato.

COMINCIA ADESSO LA Q1!

15.09 Ci attendiamo un buon piazzamento anche da parte di Fabio Di Giannantonio: il romano quest’anno ha già ottenuto un paio di prime file ed è pronto a ripetersi.

15.06 Marco Bezzecchi andrà quindi a caccia della KTM di Raul Fernandez e quella di Remy Gardner: l’australiano si è un po’ nascosto nelle prove libere, ma è pronto a ruggire quando sale il valore della posta in palio.

15.04 Questi i piloti che hanno già conquistato il pass per la Q2:

1 25 R.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’36.887 19 1’50.984 12 1’36.511 8

2 72 M.BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’37.541 19 0.199 0.199 1’48.637 10 1’36.710 9

3 37 A.FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’36.744 18 0.233 0.034 1’47.651 18 1’36.944 7

4 9 J.NAVARRO SPA +EGO Speed Up BOSCOSCURO 1’37.269 20 0.327 0.094 1’55.040 6 1’36.838 10

5 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’37.484 22 0.381 0.054 1’48.688 13 1’36.892 17

6 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’37.792 18 0.383 0.002 1’48.275 13 1’36.894 17

7 87 R.GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX 1’37.132 18 0.398 0.015 1’49.845 18 1’36.909 14

8 79 A.OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’39.041 16 0.416 0.018 1’51.617 12 1’36.927 12

9 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’38.016 20 0.435 0.019 1’54.980 6 1’36.946 15

10 14 T.ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX 1’37.758 17 0.490 0.055 1’49.269 15 1’37.001 16

11 21 F.DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’37.710 16 0.522 0.032 1’48.670 18 1’37.033 14

12 19 L.DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’38.476 18 0.537 0.015 1’50.216 16 1’37.048 8

13 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’37.878 17 0.547 0.010 1’49.631 17 1’37.058 10

14 12 T.LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’37.847 9 0.550 0.003

15.01 E’ apparso brillante anche il nostro Marco Bezzecchi: vedremo se il centauro targato Sky riuscirà a dare del filo da torcere a Fernandez in ottica pole position. In ogni caso, l’obiettivo è quello di conquistare la prima fila.

14.58 Questa mattina nella FP3 il più veloce è stato il classe 2000 spagnolo Raul Fernandez: l’iberico della KTM sembra il principale indiziato per conquistare la pole position.

14.55 Ben ritrovati amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio d’Olanda di Moto2.

11.45 Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento alle 15.10 per la Q1 del Gran Premio d’Olanda per quanto riguarda la Moto2. Un saluto a tutti!

11.43 Si prospetta una sessione molto interessante questo pomeriggio. Marco Bezzecchi insidia le KTM e lo spagnolo Augusto Fernandez (Marc VDS) dopo questa interessante FP3.

11.40 R. Fernandez, Bezzecchi, A. Fernandez, Navarro, Chantra, Lowes, Gardner, Ogura, Viergie, Arbolino, Di Giannantonio, Dalla Porta, Schrotter e Luthi accedono direttamente in Q2.

11.38 La classifica della FP3:

1 25 R. FERNANDEZ 1:36.511 2 72 M. BEZZECCHI +0.199 3 9 J. NAVARRO +0.327 4 35 S. CHANTRA +0.381 5 22 S. LOWES +0.383 6 87 R. GARDNER +0.398 7 79 A. OGURA +0.416 8 37 A. FERNANDEZ +0.433 9 13 C. VIETTI +0.435 10 14 T. ARBOLINO +0.490

11.36 Caduta per lo spagnolo Albert Arenas (Aspar), mentre Marco Bezzecchi firma il secondo tempo della FP3. Best lap per Raul Fernandez in 1.36.511.

11.35 Bandiera a scacchi! Caduta per Viergie in curva 7, la sessione potrebbe finire qui.

11.34 Marco Bezzecchi! Secondo crono per il romagnolo che si migliora in contemporanea con il teammate Celestino Vietti. Entrambe le Kalex di Sky sono presenti in Q2 al momento.

11.33 Sam Lowes si migliora e sale quarto, mentre Bezzecchi attacca la leadership di Raul Fernandez!

11.32 Ultimi minuti di azione. Corsi rischia l’eliminazione con Bulega, mentre Bezzecchi sale settimo!

11.30 Torna in pista Marco Bezzecchi. 21° crono per il portacolori di Sky che insegue l’accesso alla Q2. La classifica resta al momento invariata.

11.26 Modifiche sulla moto di Raul Fernandez che al momento è al comando della combinata in 1.36.511.

11.23 Quasi tutti i piloti sono in pit lane. Modifiche anche sulla moto di Fabio Di Giannantonio (Gresini) che in questo momento è settimo. Problema di natura elettrica, invece, per Bezzecchi. I meccanici stanno rimontando la Kalex del romagnolo.

11.20 Lavori importanti sulla moto di Marco Bezzecchi. Secondo week-end complicato per il romagnolo che in Germania ha saputo compensare ai problemi con una prova perfetta.

11.17 Ottimo passo per Sam Lowes (Marc VDS) che sembra in grado di rientrare tra i favoriti d’obbligo per questo fine settimana.

11.14 Caduta per Raul Fernandez. Lo spagnolo di KTM perde il controllo della moto nel primo settore della pista.

11.12 Quinto posto per Di Giannantonio che si colloca alle spalle di Lorenzo Dalla Porta. Attendiamo una conferma da parte dei nostri due connazionali.

11.10 Situazione complessa per Bezzecchi e Roberts che al momento sono fuori dalla Q2.

11.08 La classifica della FP3:

1 25 R. FERNANDEZ 1:36.793 2 22 S. LOWES +0.201 3 96 J. DIXON +0.401 4 21 F. DI GIANNANTONIO +0.402 5 37 A. FERNANDEZ +0.531 6 23 M. SCHROTTER +0.536 7 19 L. DALLA PORTA +0.580 8 9 J. NAVARRO +0.603 9 97 X. VIERGE +0.615 10 16 J. ROBERTS +0.746

11.06 Augusto Fernandez mantiene il comando delle operazioni. 1.36.744 resta il best lap della FP3.

11.03 Terzo crono per Sam Lowes. Il britannico deve rifarsi dopo delle mediocri prestazioni nelle ultime manifestazioni.

11.01 Augusto Fernandez detta il passo della combinata, mentre Marco Bezzecchi preferisce restare ai box. Settimo tempo per lui al momento.

10.58 I protagonisti entrano in pista, attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

10.55 Bandiera verde! Scatta la FP3 del GP d’Olanda!

10.52 Sono quasi 30 i gradi dell’aria, una temperatura che è destinata ad alzarsi nei prossimi minuti.

10.50 I piloti si preparano a scendere in pista per la FP3. Occhi puntati sui nostri connazionali.

10.47 Tutto è pronto per una sessione che può ribaltare la graduatoria combinata. Le KTM sono le favorite, ma tutto può succedere.

10.44 La classifica della FP2 di ieri:

1 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 249.2 1’47.617

2 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 251.3 1’47.651 0.034 / 0.034

3 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 248.7 1’48.111 0.494 / 0.460

4 44 Aron CANET SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 249.7 1’48.169 0.552 / 0.058

5 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 248.7 1’48.225 0.608 / 0.056

6 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 252.3 1’48.275 0.658 / 0.050

7 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 249.7 1’48.408 0.791 / 0.133

8 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 252.3 1’48.504 0.887 / 0.096

9 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 251.3 1’48.637 1.020 / 0.133

10 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 252.3 1’48.670 1.053 / 0.033

11 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 251.3 1’48.688 1.071 / 0.018

12 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 248.2 1’49.080 1.463 / 0.392

13 18 Manuel GONZALEZ SPA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 248.7 1’49.175 1.558 / 0.095

14 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 255.0 1’49.269 1.652 / 0.094

15 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 245.7 1’49.521 1.904 / 0.252

16 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 249.2 1’49.631 2.014 / 0.110

17 2 Alonso LOPEZ SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 251.3 1’49.645 2.028 / 0.014

18 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 250.3 1’49.845 2.228 / 0.200

19 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 252.3 1’50.216 2.599 / 0.371

20 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 246.7 1’50.224 2.607 / 0.008

21 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 248.7 1’50.458 2.841 / 0.234

22 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 250.3 1’50.560 2.943 / 0.102

23 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 251.8 1’50.984 3.367 / 0.424

24 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 247.2 1’51.429 3.812 / 0.445

25 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 249.7 1’51.461 3.844 / 0.032

26 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 250.3 1’51.617 4.000 / 0.156

27 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 250.8 1’51.812 4.195 / 0.195

28 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 250.3 1’51.895 4.278 / 0.083

29 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 246.7 1’54.980 7.363 / 3.085

30 9 Jorge NAVARRO SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 248.7 1’55.040 7.423 / 0.060

10.40 La classifica della FP1 di ieri che rispecchia la combinata:

1 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 257.6 1’36.744

2 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 258.7 1’36.887 0.143 / 0.143

3 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 256.0 1’37.132 0.388 / 0.245

4 9 Jorge NAVARRO SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 256.6 1’37.269 0.525 / 0.137

5 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 253.9 1’37.396 0.652 / 0.127

6 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 258.2 1’37.484 0.740 / 0.088

7 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 259.3 1’37.541 0.797 / 0.057

8 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 254.4 1’37.556 0.812 / 0.015

9 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 256.0 1’37.622 0.878 / 0.066

10 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 258.7 1’37.710 0.966 / 0.088

11 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 255.0 1’37.757 1.013 / 0.047

12 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 259.3 1’37.758 1.014 / 0.001

13 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 256.0 1’37.792 1.048 / 0.034

14 44 Aron CANET SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 256.6 1’37.805 1.061 / 0.013

15 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 255.5 1’37.836 1.092 / 0.031

16 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 253.9 1’37.847 1.103 / 0.011

17 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 254.4 1’37.878 1.134 / 0.031

18 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 257.6 1’37.923 1.179 / 0.045

19 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 257.1 1’38.016 1.272 / 0.093

20 2 Alonso LOPEZ SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 256.0 1’38.104 1.360 / 0.088

21 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 257.1 1’38.163 1.419 / 0.059

22 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 252.3 1’38.247 1.503 / 0.084

23 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 257.6 1’38.476 1.732 / 0.229

24 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 257.1 1’38.564 1.820 / 0.088

25 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 252.8 1’38.876 2.132 / 0.312

26 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 256.0 1’38.968 2.224 / 0.092

27 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 256.0 1’39.041 2.297 / 0.073

28 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 257.6 1’39.169 2.425 / 0.128

29 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 254.4 1’39.318 2.574 / 0.149

18 Manuel GONZALEZ SPA MV Agusta Forward Racing MV Agusta

10.37 Il sole splende in quel di Assen, circuito che torna nel Mondiale dopo una stagione di assenza. Lo spettacolo è assicurato in una pista molto selettiva come quella olandese.

10.35 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 del Gran Premio d’Olanda per quanto riguarda la Moto2.

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 e delle qualifiche del Gran Premio d’Olanda. ottava tappa del Mondiale Moto2 2021. Emozioni assicurate ad Assen, circuito che torna nel calendario dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria.

Augusto Fernandez (Marc VDS) guida la classifica combinata. Lo spagnolo ha firmato il best lap nella FP1 in 1.36.744, prestazione ottenuta in condizioni d’asciutto. Secondo posto per il connazionale Raul Fernandez (KTM) davanti all’australiano Remy Gardner (KTM).

Simone Corsi (MV Agusta) è il migliore degli italiani con il quinto crono. Ottimi segnali anche da riscontri da parte di Marco Bezzecchi, settimo nella combinata. Il romagnolo di Sky precede Stefano Manzi (Flexbox HP40) davanti all’americano Joe Roberts (Italtrans) ed al nostro Fabio Di Giannantonio (Gresini).

Appuntamento alle 10.55 per la Diretta Live della FP3 del Gran Premio d’Olanda per quanto riguarda la Moto2 . Buon divertimento!

