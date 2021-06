CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.40 Si chiudono qui le eliminatorie del day-2 ai Mondiali di Budapest: appuntamento alle ore 17 per il Final Block, con l’Italia a caccia di un risultato storico!

14.38 Le finali per il bronzo nei 52 kg femminili saranno le seguenti: Primo-Keldiyorova e Ramos-Kocher.

14.38 L’avversaria di Shishime nella finalissima sarà la spagnola Ana Perez Box, che ha appena sconfitto la svizzera Kocher nell’altra semifinale con un waza-ari al Golden Score.

14.37 Ai Shishime, nel frattempo, si impone per ippon sull’uzbeka Keldiyorova e vola in finale per l’oro nei 52 kg femminili.

14.35 Con questo risultato, Manuel Lombardo mette al sicuro anche la prima posizione del ranking mondiale nei 66 kg a prescindere dall’esito della finale odierna.

14.33 Definito dunque il quadro delle finali nei 66 kg maschili: Shamilov-Safarov e Yondonperenlei-Zhumakanov per il bronzo, Lombardo-Maruyama per l’oro.

14.31 Prima medaglia dell’Italia dunque ai Mondiali di Budapest. Nel pomeriggio capiremo se sarà oro o argento, ma in ogni caso si tratta del primo podio della carriera di Lombardo in una rassegna iridata senior.

14.27 Prestazione meno convincente rispetto ai quarti di finale, ma il 22enne azzurro ha comunque portato a casa il risultato meritatamente. Adesso ad attenderlo in finale per l’oro c’è il giapponese Maruyama, che nell’altra semifinale ha battuto al Golden Score l’azero Safarov.

14.25 FINALE!!!!! Lombardo mette a segno il waza-ari vincente al Golden Score e conquista il pass per l’atto conclusivo dei Mondiali!

14.23 Zhumakanov spalle al muro, deve cominciare a portare qualche attacco credibile per non ricevere la terza sanzione e di conseguenza la squalifica.

14.21 Lombardo continua ad attaccare e ad imporre il suo judo, cercando di provocare il terzo shido del suo avversario.

14.20 Si va al Golden Score! Lombardo può gestire la situazione legata alle sanzioni, potendo contare su un vantaggio di 2 shido a zero.

14.19 Lombardo rischia moltissimo ma riesce ad evitare l’osaekomi in extremis. Il kazako comincia a rendersi pericoloso nella lotta a terra.

14.19 Secondo shido a Zhumakanov per passività a 1′ dalla fine dei regolamentari.

14.18 Ottimi attacchi da parte di Lombardo, che non riesce però ancora a scardinare la difesa di un Zhumakanov fin troppo passivo.

14.16 Si riparte! Punteggio ancora invariato, ma Zhumakanov ha già rimediato uno shido.

14.14 Breve pausa per consentire al kazako di tamponare una ferita. Nel frattempo Le Blouch e Yondonperenlei sono al Golden Score sull’altro tatami.

14.13 Primo shido a Zhumakanov a 2’56” dallo scadere dei regolamentari.

14.12 Subito aggressivo Lombardo, ma Zhumakanov si difende bene e si rimane sullo 0-0 dopo un minuto.

14.11 Salgono sul tatami 2 Lombardo ed il kazako Zhumakanov per la prima semifinale dei 66 kg ai Mondiali di Budapest!

14.10 Shamilov batte Minkou con un fantastico ippon e accede alla finale per il bronzo nei 66 kg. Adesso tocca a Manuel Lombardo!!!

14.08 L’avversario di Lombardo, il kazako Zhumakanov, occupa la 23ma posizione nel ranking mondiale ed è reduce dalla medaglia di bronzo ai Campionati Asiatici dello scorso aprile.

14.05 Si riparte! In corso di svolgimento i ripescaggi dei 66 kg sui due tatami utilizzati in questa fase delle eliminatorie.

14.00 Manuel Lombardo va a caccia del primo podio in carriera in un Mondiale Senior, dopo essersi laureato campione iridato a livello juniores nel 2018 a Nassau.

13.56 Tra otto minuti si torna a combattere: Lombardo salirà sul tatami 2 al termine della sfida tra Shamilov e Minkou.

13.54 Al termine dei recuperi per il bronzo, andranno in scena le semifinali Lombardo-Zhumakanov e Maruyama-Safarov!

13.52 Breve pausa per sanificare i tatami, poi sarà il turno dei ripescaggi nella categoria fino a 66 kg maschile.

13.50 Ai Shishime (n.3 al mondo dei 52 kg ma non qualificata per l’Olimpiade) ha la meglio sulla portoghese Joana Ramos e vola in semifinale, dove affronterà l’uzbeka Diyora Keldiyorova.

13.48 La categoria fino a 52 kg femminile è una di quelle più “colpite” dal punto di vista delle assenze pesanti a Budapest. Di fatto, le cinque grandi favorite per l’oro olimpico (Buchard, Abe, Giuffrida, Kelmendi e Kuziutina) hanno deciso di dare forfait per preparare al meglio l’appuntamento a cinque cerchi.

13.46 Si completa anche il quadro dei ripescaggi nel torneo maschile: Shamilov sfida Minkou, mentre Le Blouch affronta Yondonperenlei.

13.44 Safarov batte Le Blouch per waza-ari e si regala un posto in semifinale contro il giapponese Maruyama nei 66 kg maschili. L’altra semifinale vedrà protagonisti invece l’azzurro Manuel Lombardo ed il kazako Yeldos Zhumakanov.

13.42 I prossimi combattimenti saranno molto importanti anche per capire il possibile cammino di Lombardo e Giuffrida nei rispettivi tabelloni olimpici a Tokyo. Ancora da definire infatti la testa di serie di riferimento che potrebbero affrontare ai quarti di finale.

13.39 La semifinale di Manuel Lombardo (contro il kazako Yeldos Zhumakanov) è prevista tra 4 incontri sul tatami 2.

13.36 In corso di svolgimento l’ultimo quarto di finale dei 66 kg maschili tra il francese Le Blouch e l’azero Safarov. Il vincente di questa sfida affronterà in semifinale il campione iridato in carica Maruyama.

13.33 Prosegue il programma dei 52 kg femminili nel lato alto del tabellone: a breve andranno i scena i quarti di finale Shishime-Ramos e Ryheul-Keldiyorova.

13.27 Nei 66 kg maschili manca un solo quarto di finale per avere il quadro completo dei semifinalisti. Nel lato basso del tabellone, Maruyama aspetta infatti il vincitore del match tra il francese Le Blouch e l’azero Safarov (campione europeo 2020).

13.24 Già definite in questa categoria anche le prime due teste di serie, con la francese Buchard n.1 e la giapponese Uta Abe n.2 entrambe assenti a Budapest.

13.22 Ricordiamo che nei 52 kg è assente la campionessa europea in carica Odette Giuffrida. L’azzurra, presente in loco a Budapest ma non iscritta alla gara, si presenterà all’Olimpiade da testa di serie n.3 del tabellone a cinque cerchi.

13.19 Definita la semifinale nel lato basso di tabellone dei 52 kg femminili, che vedrà fronteggiarsi la spagnola Ana Perez Box e la svizzera Fabienne Kocher. Ancora in ritardo invece il programma delle Pool A e B.

13.16 È ufficiale nel frattempo il nome dell’avversario di Manuel Lombardo per la semifinale mondiale dei 66 kg, che sarà il kazako Yeldos Zhumakanov. Sconfitto per waza-ari ai quarti il bielorusso Minkou.

13.14 Uno shido per Minkou ma ancora nessun punto dopo 2′ sul tatami 1. Nel frattempo la giapponese Shishime è avanti di un waza-ari sulla padrona di casa Pupp agli ottavi di finale dei 52 kg femminili.

13.12 Lombardo ha già incontrato nel World Tour il bielorusso Minkou, vincendo l’unico precedente andato in scena al Mondiale 2019. Bilancio positivo anche con il kazako Zhumakanov, alla luce del successo ottenuto per ippon dal piemontese al Master 2019.

13.10 Attualmente si combatte sui tatami 2 e 3, mentre tra poco Minkou e Zhumakanov si affronteranno sull’1 nei quarti di finale dei 52 kg.

13.07 Non ancora in ghiaccio invece la prima posizione del ranking mondiale, con il giapponese Maruyama (non qualificato per l’Olimpiade) che può spodestare l’azzurro in caso di titolo iridato abbinato al quinto posto odierno di Lombardo.

13.04 Lombardo ha comunque già raggiunto il primo obiettivo di giornata ed è certo di presentarsi a Tokyo da testa di serie n.1 del seeding nei 66 kg, in seguito alle eliminazioni dei vari Margvelashvili, Ganbold e Gaitero Martin.

13.01 Il torinese se la vedrà in semifinale con il vincente della sfida tra il bielorusso Minkou ed il kazako Zhumakanov, che andrà in scena a breve sul tatami 1.

12.58 LOMBARDO VA IN SEMIFINALE! Battuto per waza-ari Shamilov (RJF)!

12.54 A 2’10” dal termine arriva il waza-ari di Lombardo!

12.53 Punteggio bloccato dopo il primo dei quattro minuti dell’incontro.

12.52 Tocca a Lombardo contro Shamilov!

12.51 Il bielorusso Minkiou elimina il sudcoreano Kim dopo 49″ di golden score e va ai quarti.

12.44 Dopo 3’44” di golden score il kazako Zhumakanov elimina il mongolo Ganbold.

12.37 Il quarto di finale della Pool D sarà tra il giapponese Maruyama ed il mongolo Yondonperenlei.

12.33 Shamilov (RJF) elimina per ippon il romeno Bors Dumitrescu e sfiderà Lombardo nei quarti!

12.27 Vittoria per Lombardo che va in finale nella Pool A e quindi ai quarti!

12.25 A 1’14” Lombardo passa in vantaggio per waza-ari!

12.24 A 2’32” dal termine arriva il primo shido per il cubano.

12.23 Dopo un minuto il punteggio non si sblocca.

12.22 Tocca a Lombardo contro Polanco!

12.20 Dopo 50″ di golden score il sudcoreano Kim elimina per ippon il moldavo Izvoreanu.

12.15 L’algerino Ezzine elimina il montenegrino Nurkovic ed agli ottavi affronterà l’azero Safarov.

12.12 Dopo 37″ di golden score il bielorusso Minkiou elimina lo spagnolo Gaitero Martin per ippon.

12.08 L’azero Safarov elimina per ippone l’uzbeko Nurillaev.

12.06 Il kazako Zhumakanov elimina per ippon l’australiano Katz e sfiderà agli ottavi Ganbold.

12.04 Nella Pool B intanto il mongolo Ganbold elimina il marocchino Bassou e vola agli ottavi.

12.01 Dopo 2’56” di golden score il francese Le Blouch elimina lo slovacco Poliak. Sfiderà il modavo Bunescu agli ottavi.

11.56 Il moldavo Bunescu elimina il georgiano Margvelashvili.

11.54 Dopo 3’40” di golden score la spunta il romeno Bors Dumitrescu, che sfiderà Shamilov.

11.43 Si decide ora il prossimo avversario di Shamilov: si sfidano il belga Van Gansbeke ed il romeno Bors Dumitrescu.

11.41 Ippon rapidissimo di Shamilov che va agli ottavi!

11.40 Salgono ora sul tatami Shamilov (RJF) ed Almog (Argentina), inseriti nella Pool A e tra i possibili avversari di Lombardo ai quarti di finale.

11.38 Manuel Lombardo conosce il nome del suo avversario agli ottavi: si tratta del cubano Polanco.

11.36 L’altro ottavo di finale della Pool D dei -66 kg maschili sarà tra Yondonperenlei (Mongolia) e Chopanov (RJF).

11.34 Il tabellone dei -52 kg femminili intanto è allineato ai sedicesimi.

11.32 Nella Pool D dei -66 kg maschili il primo accoppiamento degli ottavi è tra il nipponico Maruyama e l’israeliano Flicker.

11.27: Definito il quadro dei qualificati al 2° turno della Pool B dei -66 kg:

– Ganbold vs Bassou

– Katz vs Zhumakanov

– Gaitero Martin vs Minkou

– Kim vs Izvoreanu

11.26: L’azzurro affronterà negli ottavi di finale il vincitore della sfida tra l’egiziano Abelrahman e il cubano Polanco.

11.23: Grandissima proiezione di Lombardo, che si scatena in questi secondi finali. Portandosi avanti con un waza-ari. L’azzurro dunque vola agli ottavi di finale e batte Seidl!

11.24: Shido di ammonimento per Lombardo (passività). Incontro più difficile di quello che ci si potesse attendere per il nostro portacolori.

11.22: Tentativo di Lombardo in proiezione ai danni del tedesco, non riuscito per poco.

11.21: Seidl mette sotto pressione lombardo con alcune prese al bavero, ma l’azzurro gestisce per il momento il match.

11.20: E’ il momento di Lombardo che si presenta sul tatami 1 opposto al tedesco Seidl.

11.18: Quasi completato il quadro delle qualificate al 2° turno della Pool A dei -52 kg femminili:

– Shishime vs Iraoui

– Kuznetsova vs Pupp

– Tschopp vs Petrovic

11.16: Pool B dei -66 kg maschili quasi completata nei qualificati al 2° turno:

– Ganbold vs Bassou

– Katz vs Zhumakanov

– Gaitero Martin vs Minkou

11.12: Si avvicina il momento dell’esordio del nostro Lombardo nei -66 kg maschili sul tatami 1 contro il tedesco Seidl. Il match verrà dopo la sfida in corso tra il moldavo Izvoreanu e l’indiano Saini.

11.11: Vittoria di Maruyama per waza-ari contor il marocchino Boushita e dunque pass per gli ottavi dove affronterà il vincente tra Flicker e Perez Roman.

11.08: Si avvicina il momento di Manuel Lombardo che combetterà sul tatami 1 dopo i match tra Olympio vs Kim e Izvoreanu vs Saini.

11.07: Sul tatami in questo momento il giapponese Maruyama nel round 2 dei -66 kg maschili e il nipponico è partito fortissimo, mettendo a segno subito un waza-ari contro il marocchino Boushita.

11.05: Si è completata con estrema velocità la qualificazione al 2° turno della Pool C dei -52 kg femminili:

– Van Snick vs Yeraliyeva

– Lkhagvasuren vs Janashvili

– Perez Box vs Jarrell

– Kaleta vs Polikarpova

11.02: Per quanto concerne i -52 kg femminili la giapponese Shishime, favorita n.1 per vincere il titolo, affronterà la marocchina Iraoui che ha battuto (3 shido) la rumena Chitu.

10.58: In via di completamento anche la Pool B dei -66 kg maschili, con il mongolo Ganbold, tra i favoriti, che affronterà nel 2° round il marocchino Bassou.

10.52: Completata anche la Pool C, per quanto riguarda il 2° turno dei -66 kg maschili:

– Margvelashvili vs Bunescu

– Le Blouch vs Poliak

– Nurillaev vs Safarov

– Ezzine vs Nurkovic

10.49: Sono iniziati anche i match del primo turno dei -52 kg femminili che vedono sul tatami la marocchina Iraoui vs la rumena Chitu e l’olandese van Krevel vs la panamense Jimenez.

10.46: Definito il 2° turno della Pool D dove si trova il forte giapponese, campione del mondo del 2019, Joshiro Maruyama. Di seguito la successione dei match:

– Maruyama vs Boushita

– Flicker vs Perez Roman

– Yondonperenlei vs Abdelmawgoud

– Cadet vs Chopanov

10.42: Si dovrà attendere dal momento che Lombardo inizierà dal 2° turno dei -66 kg e alle serie dei primi turni di questa categoria, seguirà quella dei – 52 kg femminili senza azzurre.

10.40: Completato il secondo turno della Pool A dei -66 kg maschili con l’azzurro Lombardo:

– Lombardo vs Seidl

– Alberhaman vs Polanco

– Shamilov vs Almog

– van Gansbeke vs Bors Dumitrescu

10.38: Per quanto concerne il georgiano Margvelashvili, altro favorito della vigilia, ci sarà come detto il match nei -66 kg al 2° turno contro il moldavo Bunescu. In caso di vittoria ci sarà l’incrocio tra il francese Le Blouch e lo slovacco Poliak.

10.34: A completamento anche la Pool D relativamente al 2° turno dove troviamo il giapponese Maruyama che affronterà il marocchino Boushita. In caso di successo, il nipponico affronterà negli ottavi di finale il vincente del confronto tra l’israeliano Flicker e lo spagnolo Perez Roman.

10.31: Si a completare la Pool A dove si trova il nostro Manuel Lombardo, che esordirà nel 2° turno contro il tedesco Seidl. In caso di vittoria contro il teutonico, l’azzurro affronterà il vincente della sfida tra l’egiziano Aberlarahman e il cubano Polanco negli ottavi di finale. A completamento del secondo turno abbiamo i confronti tra il russo Shamilov e l’argentino Almog e tra il belga van Gansbeke e il vincitore del confronto in corso tra l’azero Shikhalizada e il rumeno Bors Dumitrescu.

10.28: Contrariamente alle previsioni, nel secondo turno dei -66 kg, sarà lo slovacco Poliak e non l’ucraino Zantaraia il prossimo avversario di Le Blouch. Il bronzo mondiale del 2018 è stato sconfitto infatti per waza-ari.

10.24: Segnaliamo anche il successo nei -66 kg del francese Le Bouch per ippon (3 shido) contro il portoghese Crisostomo.

10.21: Continua in maniera incessante la successione dei match dei -66 kg con il successo del russo Shamilov che per ippon ha sconfitto l’americano Berliner.

10.19: Vittoria anche per l’israeliano Flicker in questo primo turno dei -66 kg che si è imposto per waza-ari contro il serbo Buncic.

10.17: L’egiziano Alberahman nei -66 kg dovrà affrontare nel 2° turno, dunque, il cubano Polanco che dopo appena 41″ ha sconfitto il rappresentante di Haiti Laurent per ippon.

10.15: Terminato anche il match tra l’ucraino Honcharko e l’egiziano Alberahman dei -66 kg, con la vittoria di quest’ultimo per ippon.

10.13: Missione compiuta per il marocchino Boushita che grazie a 3 shido nel Golden Score ha battuto lo zambiano Mungandu e sarà lui nel 2° turno l’avversario del campione del mondo di due anni fa Maruyama.

10.12: Iniziato il match dei -66 kg tra l’israeliano Flicker e il serbo Buncic con Flicker che si è subito portato avanti grazie a un waza-ari.

10.09: Sul tatami ora il confronti, sempre nei -66 kg dell’ucraino Honcharko vs l’egiziano Alberahman e del francese Le Blouch vs il portoghese Crisostomo.

10.07: Sempre per waza-ari, si è imposto il moldavo Bunescu contro il dominicano Mateo nei -66 kg e quindi sarà lui il prossimo avversario di uno dei favoriti, ovvero il georgiano Margvelashvili.

10.06: Sarà dunque il tedesco Seidl ad affrontare Lombardo nel prossimo turno, visto che il teutonico si è imposto per waza-ari contro il saudita Albashi.

10.03: Sugli altri tatami abbiamo il dominicano Mateo contro il moldavo Bunescu; il marocchino Boushita e lo zambiano Mungandu.

10.02: Iniziato il match tra il saudita Albashi e il tedesco Seidl. Il vincitore di questo match affronterà Lombardo.

10.01: Si dovrà attendere prima di vedere Manuel Lombardo, visto che lui inizierà dal 2° turno dei -66 kg.

10.00: SI COMINCIA!!!

09.59: Di scena anche i -52 kg femminili, ma non ci sarà come detto Odette Giuffrida.

09.57: Lombardo, che prenderà il via direttamente dal secondo turno, affronterà il vincente tra il saudita Albashi e il tedesco Seidl.

09.54: Il torinese è comunque dalla parte opposta del tabellone rispetto al fuoriclasse giapponese Maruyama, che vuole difendere il titolo iridato per cancellare almeno parzialmente la delusione per la mancata qualificazione olimpica.

09.51: Il n.1 al mondo e campione europeo in carica dei 66 kg (già qualificato per l’Olimpiade) è chiaramente testa di serie n.1 del seeding e può contare su un tabellone privo di grandi insidie almeno fino ai quarti di finale.

09.48: Si parte alle ore 10.00 con i primi incontri delle eliminatorie per entrambe le categorie di peso in programma oggi, mentre il Final Block andrà in scena dalle ore 17.00.

09.45: Maruyama difende il titolo ottenuto due anni fa a Tokyo, ma è già certo di non partecipare alle Olimpiadi di casa dopo aver perso la selezione interna con Hifumi Abe.

09.42: Il campione europeo in carica è uno dei grandi favoriti della vigilia insieme al georgiano Vazha Margvelashvili e soprattutto al giapponese Joshiro Maruyama.

09.39: Il piemontese classe 1998 vuole conservare la leadership nel ranking mondiale in vista del torneo olimpico e mette nel mirino un oro iridato senior mai raggiunto in precedenza dal Bel Paese a livello maschile.

09.36: Fari puntati per l’Italia su Manuel Lombardo, prima testa di serie del tabellone dei 66 kg e unico azzurro impegnato in questo day-2.

09.33: Quest’oggi è il turno di altre due categorie di peso: i 52 kg femminili (senza Odette Giuffrida) ed i 66 kg maschili.

09.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Mondiali 2021 di judo, in corso di svolgimento a Budapest e valevoli come ultimo evento di qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo.

Programma, orari e tv Mondiali judo (7 giugno) – Tabelloni degli italiani – Riepilogo prima giornata

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Mondiali 2021 di judo, in corso di svolgimento a Budapest e valevoli come ultimo evento di qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo. Quest’oggi è il turno di altre due categorie di peso: i 52 kg femminili (senza Odette Giuffrida) ed i 66 kg maschili.

Fari puntati per l’Italia su Manuel Lombardo, prima testa di serie del tabellone dei 66 kg e unico azzurro impegnato in questo day-2. Il piemontese classe 1998 vuole conservare la leadership nel ranking mondiale in vista del torneo olimpico e mette nel mirino un oro iridato senior mai raggiunto in precedenza dal Bel Paese a livello maschile.

Il campione europeo in carica è uno dei grandi favoriti della vigilia insieme al georgiano Vazha Margvelashvili e soprattutto al giapponese Joshiro Maruyama, che difende il titolo ottenuto due anni fa a Tokyo ma è già certo di non partecipare alle Olimpiadi di casa dopo aver perso la selezione interna con Hifumi Abe (assente a Budapest).

Si parte alle ore 10.00 con i primi incontri delle eliminatorie per entrambe le categorie di peso in programma oggi, mentre il Final Block andrà in scena dalle ore 17.00. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per seguire il percorso di tutti gli azzurri al Mondiale di Budapest: buon divertimento!

Foto: IJF