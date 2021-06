LIVE Italia-Thailandia 33-35, Nations League volley femminile in DIRETTA: azzurre poco cattive nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

33-35 Muro di Pleumjit su Melli, abbiamo sprecato l’impossibile.

33-34 Esce anche la battuta di Piva

33-33 Scappa questa volta il suo servizio, set interminabile.

32-33 Ace di Malika, incredibile.

32-32 Pleumjit mette giù una palla a filo rete.

32-31 Primo tempo appoggiato di Furlan.

31-31 Esce la battuta di D’Odorico.

31-30 Bellissima parallela di Piva. Entra D’Odorico al servizio.

30-30 Alzata ad una mano di Nootsara, Onuma la mette giù.

30-29 Mani-out di Omoruyi!

29-29 Non passa la battuta di Lubian, si continua ad oltranza.

29-28 Ace di Lubian, torniamo ad avere un set-point!

28-28 Pallonetto spinto a due mani da Omoruyi, che rischio!

27-28 Ennesima fast di Pleumjit, Nootsara gioca solo lì.

27-27 Melli passa senza problemi in mezzo al muro, quando arriva la ricezione il nostro gioco funziona molto bene.

26-27 Diagonale vincente di Sutadta, male in difesa Melli.

26-26 In rete il servizio di Malika, restiamo nel set.

25-26 Scappa la ricezione di Melli, Pleumjit ne approfitta in fast.

25-25 Primo tempo strozzato di Pleumjit, abbiamo gestito male una palla in ricostruzione.

25-24 Scappa la battuta di Karina. Entra Mazzaro su Furlan al servizio.

24-24 Parallela di Malika, si va ai vantaggi.

24-23 Gran difesa di Morello, poi ci pensa in attacco Melli, set-point per le azzurre!

23-23 Mani-out di Piva, che si sblocca in attacco! Rientra Melli su Fersino.

22-23 Onuma trova la linea da posto due.

22-22 Torniamo in parità!

21-22 Ace di Morello! Time-out per la Thailandia.

20-22 Parallale piazza di Omoruyi, colpo stupendo da vedere.

19-22 Secondo errore consecutivo di Lubian dai nove metri.

19-21 Bella giocata di Morello, che lascia Lubian senza muro.

18-21 Pleumjit mette giù una palla a filo rete. Entra Fersino su Melli per il giro dietro.

18-20 Scambio da circoooooo! Le thailandesi hanno preso pure la polvere, ma alla fine abbiamo avuto la meglio grazie ad un’ottima Melli.

17-20 Fast di Pleumjit, ci stiamo capendo poco anche a muro.

17-19 Bellissima diagonale stretta di Melli.

16-19 Muro di Pleumjit su Lubian. Coach Bregoli è giustamente alterato e chiama time-out.

16-18 Errore di Furlan dai nove metri, troppi errori.

16-17 Melli mette fine ad uno scambio lungo. Purtroppo la ricezione fatica ad arrivare precisa e le alzate di Morello sono sempre un po’ staccate da rete.

15-17 Primo tempo di Pleumjit, stiamo giocando con il freno a mano tirato.

15-16 Ancora un errore in attacco di Piva, Rebecca sta facendo tanta fatica.

15-15 Incredibile! La Thailandia ha preso la qualunque in difesa, alla fine Onuma trova una pipe sulla linea.

15-14 Alzata meravigliosa di Morello, Melli poi piazza un bellissimo colpo in mezzo al campo.

14-14 Omoruyi a segno anche da posto due, sono già sette i punti per lei.

13-14 Scappa l’attacco di Furlan.

13-13 Invasione di piede per Piva.

13-12 Pallonetto vincente di Furlan, ma le thailandesi hanno tirato su di tutto in difesa.

12-12 Esce di poco il servizio di Lubian, siamo un po’ troppo fallose.

12-11 Diagonale indifendibile di Omoruyi.

11-11 Morello sta forzando un po’ troppo il gioco in questa fase.

11-10 Onuma riporta le sue a -1.

11-8 Errore da seconda linea per Piva.

11-7 Omoruyi continua a smartellottare, le thailandesi soffrono molto contro questo tipo di giocatrici.

10-7 Mani-out di Melli, stiamo facendo un po’ di fatica in ricezione.

9-7 Scappa l’alzata di Morello, Lubian non riesce a mettere la palla in campo.

9-6 Scappa la battuta di Piva.

9-5 Incomprensione tra Nootsara e Pleumjit.

8-5 Errore in attacco di Melli, non bisogna regalare nulla contro questo tipo di squadra.

8-4 Pipe vincente di Onuma.

8-3 Murone di Melli su Sutadta.

7-3 Diagonale vincente di Sutadta, non ci arriva in difesa De Bortoli.

7-2 Bel primo tempo di Furlan, che mette fine ad uno scambio durato quasi 30 secondi.

6-2 Onuma sblocca la situazione per le sue da posto due.

6-1 Bordata pazzesca di Omoruyi, inizio super per le azzurre!

5-1 Abbondante la ricezione di Pannoy, ne approfitta Furlan.

4-1 Stampatona di Piva su Malika!

3-1 E ancora Omoruyi, questa volta in parallela! Che bell’inzio per il giovane martello azzurro.

2-1 Murone di Omoruyi su Amporn.

1-1 Bella spallata da posto quattro per Omoruyi.

0-1 Si parte con un mani-out di Malika.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Thailandia, match valido per la quindicesima ed ultima giornata della fase preliminare della VNL 2021, che andrà in scena a Rimini fino al 25 giugno. Siamo giunti all’ultima partita della nostra nazionale in questo torneo, solo le prime quattro formazioni avranno accesso alle semifinali e le nostre azzurre sono già fuori dai giochi, ma questa sera cercheranno comunque di chiudere in bellezza.

L’Italia viene da una brutta sconfitta contro il Belgio, ieri le azzurre, dopo essere state avanti 2-1, si sono spente e non sono riuscite ad agguantare la quarta vittoria del torneo. Bosio e compagne, prima dell’ultima giornata, si trovano in tredicesima posizione con 13 punti e tre successi all’attivo. La Thailandia viene invece da una vittoria convincente contro il Canada (3-0), nonostante ciò continua comunque ad occupare l’ultima posizione in classifica, con sei punti e due vittorie. Le azzurre ce la dovranno mettere tutta per finire in bellezza il torneo, un successo potrebbe permettere loro di scalare anche due posizioni in classifica, ma quello che più conta è che un gruppo di ragazze giovani sia cresciuto partita dopo partita, dimostrando di potersela giocare con le grandi del volley internazionale.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Thailandia, match valido per la quindicesima giornata della VNL 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 13:00, ma noi vi terremo compagnia già a partire dalle 12:30!

