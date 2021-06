CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16:05 C’è tanto rammarico, probabilmente alla viglia avremmo firmato per un risultato del genere contro l’Olanda, ma vista la partita si poteva veramente vincere 3-1, pazienza.

10-15 La chiude Daalderop.

10-14 Invasione a rete di Plak. Time-out per l’Olanda.

9-14 Ancora un colpo alto di Melli.

8-14 Mani-out di Melli, che annulla il primo.

7-14 Plak regala sette match-point all’Olanda.

7-13 Ancora Buijs in contrattacco. Avevamo avuto la palla del -3.

7-12 Pallonetto spinto di Melli.

6-12 Parallela di Buijs, Mingardi non riesce ad essere incisiva in attacco.

6-11 Si insacca l’attacco di Plak.

6-10 Gran difesa di De Bortoli, poi Melli trova le mani del muro in attacco.

5-10 Muro di Bonifacio su Buijs, serve una reazione di squadra importante.

4-10 Ace di Lohuis su De Bortoli, purtroppo ci capita spesso di subire queste fase break, il rammarico più grande è che le azzurre si sono spente caratterialmente.

4-9 Primo tempo di Timmerman, abbiamo ceduto di testa. Cambio di diagonale.

4-8 Pipe in rete di Nwakalor, che peccato sciupare così.

4-7 Invasione a rete di Piva.

4-6 Scappa l’attacco di Piva, non dobbiamo regalare nulla.

4-5 Ace di Lohuis su Melli.

4-4 Esce il servizio di Nwakalor.

4-3 Non passa la battuta di Daalderop.

3-3 Mani-out di Daalderop da posto quattro.

3-2 Diagonale impressionante di Nwakalor, a Sylvia servono queste palle con un po’ più di pancia.

2-2 Pipe strozzata di Melli, ci è andata bene.

1-2 Purtroppo arriva un muro su Nwakalor, la palla cade sulla riga.

1-1 Primo tempo bellissimo di Mazzaro.

0-1 Si parte con un mani-out di Plak.

21-25 La chiude Plak in pipe, si va al tie-break.

21-24 Piva annulla il primo set-point.

20-24 Non passa l’attacco di Nwakalor, ci siamo spente sul più bello.

20-23 Purtroppo scappa l’attacco di Piva.

20-22 Rientra Piva.

20-22 Scappa l’attacco di Nwakalor, Fersino sta facendo gli straordinari in ricezione per coprire anche la zona di Mingardi.

20-21 Pipe vincente di Plak.

20-20 Nwakalor mette giù una palla a filo rete, punto importantissimo.

19-20 Bongaerts vince un contrasto a rete contro Mingardi. Scelta particolare di Bregoli, così soffriamo tanto in ricezione. Time-out discrezionale per l’Italia.

19-19 Plak passa in parallela sopra il muro di Mingardi.

19-18 Ace di Mazzaro!

18-18 Attacco imbarazzante di Nwakalor, sta tirnado giù dei macigni questa sera. Entra Mingardi su Piva.

17-18 Primo tempo di Timmerman. Entra Fersino su Melli per il giro dietro.

17-17 Nwakalor passa alta in posto sei, colpo tutt’altro che facile su una palla che arrivava da dietro.

16-17 Pallonetto ben giocato da Daalderop, bisogna soffrire.

16-16 Plak a segno da posto due.

16-15 Ace di Bosio su Buijs, andiamo al secondo time-out tecnico in vantaggio!

15-15 Muro di Melli su Plak!

14-15 Buijs passa in mezzo al muro da posto quattro.

14-14 Ace di Bonifacio! Time-out discrezionale per l’Olanda.

13-14 Incomprensione tra Bongaerts e Timmerman, le azzurre ringraziano.

12-14 Non passa la battuta di Lohuis.

11-14 Pallonetto di seconda intenzione per Bongaerts.

11-13 Ennesima fast di Lohuis, stiamo facendo fatica a prendere le misure su questo schema.

11-12 Mani-out di Piva, che sta trovando fiducia.

10-12 Invasione di Bonifacio.

10-11 Scappa la pipe di Plak.

9-11 Nwakalor gioca bene contro il muro di Daalderop.

8-11 Ancora Plak, che è entrata molto bene in partita.

6-9 Mani-out di Plak.

6-8 Nwakalor tira giù una palla tutt’altro che facile.

5-8 Pallonetto in mezzo al campo di Plak, peccato perchè questa palla era difendibile e in precedenza avevamo avuto anche il colpo del -1.

5-7 Ancora Melli da posto quattro, torniamo a -2!

4-7 Mamma mia che scambio che abbiamo vinto! Difese impressionanti da entrambe le parti, ma alla fine abbiamo la meglio grazie a Melli!

3-7 Pallonetto in fast per Lohuis.

3-6 Nwakalor prova a tenerci a contatto.

2-6 Plak a segno da seconda linea, Bregoli chiama time-out.

2-5 Muro di Bongaerts su Piva.

2-4 Male dai nove metri Plak.

1-4 Primo tempo appoggiato di Lohuis.

1-3 In rete la battuta di Timmerman.

0-3 Sette di Lohuis, bisogna reagire immediatamente.

0-2 Scappa l’attacco di Piva.

0-1 Si riparte con una parallela di Plak.

25-20 E LA CHIUDIAMO CON UN MURO!!! Stampatona di Piva e Mazzaro su Timmerman!

24-20 Mani-out di Mazzaro, sono quattro set-point per le azzurre!

23-20 Muroneeeee di Mazzaro su Timmerman! Entra Plak.

22-20 E ANCORA LEI! SYLVIA NWAKALOR STA TIRANDO GIU’ DI TUTTO! Bellissima difesa di De Bortoli in precedenza. Time-out discrezionale per l’Olanda.

21-20 Si insacca l’attacco di Nwakalor, ottima la tensione dell’alzata di Bosio.

20-20 Colpo pazzesco di Buijs in mezzo al muro.

20-19 E ANDIAMOOOOO! Diagonale mastodontica di Nwakalor da posto due!

19-19 Invasione a rete di Timmerman.

18-19 Pallonetto di seconda intenzione di Bongaerts, stiamo sprecando un po’. Rientra Mazzaro.

18-18 Non passa la fast di Lubian, strana la scelta di coach Bregoli di far uscire Mazzo, che si stava ben comportando.

18-17 Purtroppo non passa la battuta di Sara.

18-16 Bellissimo primo tempo di Bonifacio.

17-16 Parallela vincente di Buijs, ma le olandesi hanno difeso l’impossibile in questo scambio. Time-out discrezionale per coach Daalderop.

17-15 Questa volta arriva un muro di Lohuis su Melli, peccato.

17-14 Melli gioca alto sul muro e ci porta a +3!

16-14 Murone di Melli su Lohuis!

15-14 Mani-out di Nwakalor, che sta mettendo giù di tutto.

14-14 Punto in difesa per le olandesi, tanta fortuna in questo caso, Buijs ha preso la palla di piede.

14-13 Finisce qui la serie al servizio di Nwakalor.

14-12 Esce la pipe di Daalderop, ma tutto parte dalla nostra difesa.

13-12 Pallonetto millimetrico di Piva, torniamo in vantaggio!

12-12 Ace di Nwakalor!

11-12 Nwakalor a segno anche in parallela.

10-12 Primo tempo assurdo di Timmerman.

10-11 Piva trova le mani del muro da posto quattro.

9-11 Parallela interna di Scholten, peccato perchè avevamo difeso molto bene.

9-10 Diagonale meravigliosa di Nwakalor.

8-10 Mani-out di Buijs da posto quattro.

8-9 Finisce qui la serie al servizio di Lohuis.

7-9 Muro di Buijs e Timmerman, dobbiamo sbloccarci.

7-8 Ace di Lohuis, che sta facendo una partita impressionante.

7-7 Colpo impressionante di Buijs, niente da dire, ottimo scambio giocato dalle olandesi.

7-6 Esce l’attacco di Melli.

7-5 Fast vincente di Lohuis.

7-4 Ace di Bonifacio!

6-4 Melli la schianta in posto sei!

5-4 Esce l’attacco di Buijs, ma come stiamo giocando bene, le costringiamo sempre a forzare.

4-4 Melli la mette giù al secondo tentativo, bene in copertura le azzurre.

3-4 Esce il servizio di Piva.

3-3 Mani-out di Nwakalor da seconda linea.

2-3 Diagonale indifendibile di Daalderop.

2-2 Lohuis passa in mezzo al muro.

2-1 Male dai ove metri anche Timmerman.

1-1 Mani-out di Daalderop da posto quattro.

1-0 Si riparte con un errore di Buijs al servizio.

28-26 ESCE L’ATTACCO DI TIMMERMAN! L’Italia vince il secondo set!

27-26 Primo tempo profondo di Mazzaro, ma Piva sta dando una stabilità in seconda linea impressionante!

26-26 Fast vincente di Timmerman, si va avanti.

26-25 E ancoraaa! Piva magistrale in difesa, questa volta il set-point ce lo regala Melli.

25-25 Esce di un pelo il servizio di Lohuis.

24-25 Fatica Melli in ricezione, Buijs passa in mezzo al muro e il set-point adesso è per l’Olanda.

24-24 Purtroppo scappa la battuta al salto di Piva, si va ai vantaggi.

24-23 E ANDIAMO! Nwakalor sfonda sulle mani del muro di Nwakalor dopo una gran difesa di Piva, set-point Italia!

23-23 Disastro in ricostruzione tra Bongaerts e Scholten, le azzurre ringraziano.

22-23 Non passa la battuta di Mingardi, che rilascia il campo a Nwakalor. Entra Plak su Daalderop per l’Olanda.

22-22 Piva spinge bene sulle mani di Lohuis, siamo di nuovo lì!

21-22 Mani-out col brivido per Piva. Entra Mingardi su Nwakalor.

20-22 Mani-out di Daalderop, non ci arriva in difesa DE Bortoli.

20-21 Fast vincente di Lohuis, serve più cattiveria, ogni volta a fine set ci spegniamo un po’.

20-20 Diagonale stretta di Daalderop.

20-19 Primo tempo importantissimo di Mazzaro.

19-19 Daalderop piazza una parallela, peccato perchè avevamo avuto la palla per il doppio vantaggio.

19-18 Stampatona di Mazzaro su Daalderop, ci voleva.

18-18 Nwakalor attacca direttamente in rete…

18-17 Ancora un muro, questa volta di Daalderop su Nwakalor, che peccato sciupare così un vantaggio importante.

18-16 Ace di Jasper, attenzione.

18-15 Muro di Timmerman su Melli, non bisogna calare d’intensità.

18-14 Scholten passa in diagonale da posto due.

18-13 STAMPATONA DI NWAKALOR SU BUIJS!

17-13 Murone di Mazzaroooo, voliamo a +4!

16-13 E ANDIAMO! Bellissime difese di De Bortoli, Melli continua a martellottare in attacco.

15-13 Nwakalor passa in mezzo al muro, andiamo a +2!

14-13 Mani-out di Melli, che chiude un colpo non semplice.

13-13 Diagonale stretta paurosa di Buijs.

13-12 Pipe vincente di Nwakalor.

12-12 Esce però il suo servizio.

12-11 Si fa perdonare immediatamente Piva con una bella parallela.

11-11 Piva sciupa la palla del +2.

11-10 Bonifacio vince un contrasto a rete con Bongaerts, bene cosi.

10-10 CHE AZIONE! Alzata ad una mano stupenda di Bosio, poi Bonifacio fa un buco nel taraflex!

9-10 Scholten ha preso in pieno viso Mazzaro.

9-9 Scappa il servizio di Timmerman.

8-9 Invasione a ret di Mazaro.

8-8 Non passa la battuta di Buijs.

7-8 Primo tempo vincente di Timmerman.

7-7 Esce la battuta di Bongaerts.

6-7 Mani-out di Buijs sa posto quattro.

6-6 Murone di Mazzaro su Scholten.

5-6 Melli ci mantiene a contatto.

4-5 Non passa il servizio di Daalderop.

3-5 Pipe vincente di Buijs.

3-4 Nwakalor continua a smartellotare da posto due.

2-4 Muro di Bongaerts su Omoruyi, al suo posto entra Piva.

2-3 Errore al servizio di Mazzaro.

2-2 Diagonale impressionante di Nwakalor, mamma mia!

1-2 Bel mani-out di Omoruyi.

0-2 Pallaccia di Bosio, Omoruyi si prende un muro.

0-1 Si parte con un mani-out di Daalderop.

21-25 Facciamo cadere una free ball, peccato perdere il set così.

21-24 Lohuis regaal tre set-point alle sue.

21-23 E ancora una diagonale di Melli! Time-out per l’Olanda.

20-23 Bella diagonale profonda di Melli, restiamo a contatto.

19-23 Un po’ di confusione in difesa per le azzurre, peccato, si poteva fare di più.

19-22 Si insacca l’attacco di Nwakalor, bene!

18-22 Omoruyi trova un gran colpo sulle mani del muro, l’Olanda sta difendendo l’impossibile.

17-22 Lohuis vince un contrasto a rete contro Bosio, il set ci sta scappando di mano.

17-21 Male dai nove metri Nwakalor, che fa sempre tanta fatica al servizio.

17-20 Bene Nwakalor, che sistema una palla un po’ bassa.

16-20 Scholten gioca sulle mani di Bonifacio, ma che difesa di Daalderop in precedenza.

16-19 Colpo profondo in parallela per Daalderop, che poi alza gli occhi al cielo come a dire: “che fortuna”.

16-18 Finalmente un primo tempo dei suoi per Mazzaro.

15-18 Muro di Scholten su Omoruyi, stiamo avendo un po’ il braccino in questi ultimi scambi.

15-17 Diagonale pazzesca di Daalderop, svassoiata in difesa per De Bortoli.

15-16 Ottima sette di Timmerman, Olanda avanti di uno al secondo time-out tecnico.

15-15 Parallela in mezzo al muro di Melli, che adesso se ne va al servizio.

14-15 Muro di Timmerman su Mazzaro, Bosio ha forzato un po’ troppo il gioco in questa occasione.

14-14 Bellissima diagonale di Melli.

13-14 Pallonetto in fast per Lohuis.

13-13 Sbaglia questa volta Nika.

12-13 Ace di Daalderop su Melli.

12-12 In rete il servizio di Omoruyi.

12-11 Mani-out di Nwakalor da seconda linea.

11-11 Daalderop riporta subito in parità l’Olanda.

11-10 Diagonale stretta di Daalderop.

11-9 E ANDIAMOOO!! Italia mastodontica in difesa, alla fine ci pensa Nwakalor in attacco a chiudere uno scambio durato oltre trenta secondi!

10-9 Mani-out di Scholten da posto due.

10-8 Ancora un primo tempo di Mazzaro.

9-8 Timmerman risponde dal centro.

9-7 Mazzaro continua sulla falsariga di ieri, grande attacco della nostra centrale.

8-7 Nwakalor sfonda da posto quattro, che potenza!

7-7 Bongaerts mette giù una palla a filo rete.

7-6 Scholten non trova il campo da seconda linea.

6-6 Bellissimo attacco in mezzo al muro per Nwakalor.

5-6 Bel colpo in posto sei di Buijs, per poco Omoruyi non ci arriva in difesa.

5-5 Fast di Lohuis.

5-4 Gran difesa di De Bortoli, poi l’attacco di Melli si insacca!

4-4 Ace di Daalderop.

4-3 Pipe vincente di Buijs.

4-2 Ace di Omoruyi!

3-2 Primo tempo appoggiato di Bonifacio.

2-2 Scappa la battuta di Nwakalor.

2-1 Bordata pazzesca di Nwakalor da posto due.

1-1 Diagonale profonda di Daalderop, non sarà facile oggi.

1-0 Si parte con un’ottima parallela di Omoruyi.

13:28 L’Italia risponde con: Bosio, Bonifacio, Nwakalor, Melli, Mazzaro, Omoruyi e De Bortoli.

13:26 Questo il sestetto dell’Italia: Lohuis, Buijs, Bongaerts, Daalderop, Timmerman, Scholten e Schoot.

13:23 C’è curiosità su quelle che saranno le scelte di coach Bregoli, vi ricordiamo che si sono aggiunte alla squadra Federica Squarcini e Veronica Piva.

13:20 Nonostante questo risultato le olandesi stanno facendo un ottimo torneo, come testimonia il quinto posto in classifica, che le pone ad un passo da quel quarto posto che varrebbe loro la semifinale.

13:17 L’Olanda ieri ha subito una vera e propria batosta contro la Cina titolare, un 3-0 in cui di fatto non c’è mai stata storia.

13:14 Questo risultato non ha permesso loro di risalire in classifica e al momento occupano la quattordicesima posizione con 8 punti e due vittorie.

13:11 Le azzurre vengono dalla brutta sconfitta di ieri contro la Repubblica Domenicana (3-1), in cui non sono riuscite ad esprimere al meglio il proprio gioco.

13:08 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, match valido per l’undicesima giornata della VNL femminile 2021.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, match valido per l’undicesima giornata della VNL femminile 2021, che andrà in scena a Rimini fino al 25 giugno. L’Italia che, vi ricordiamo, si presenta a questo appuntamento con una formazione molto giovane e vogliosa di fare esperienza, dopo una buona terza settimana di gara, vuole a tutti i costi tornare alla vittoria.

Le azzurre vengono da una brutta sconfitta contro la Repubblica Domenicana (3-1), ieri Bosio e compagne non sono riuscite ad esprimersi al proprio meglio, la vittoria era assolutamente alla loro portata. L’Italia al momento si trova in quattordicesima posizione con due vittorie e 8 punti a referto. L’Olanda sta facendo un ottimo torneo, viene da una sconfitta per tre a zero contro la Cina, la quale ha potuto contare sulla formazione titolare, ma nonostante ciò si trova in quinta posizione in classifica e si ta giocando l’accesso alle semifinali. Quello di stasera non sarà un match facile, ma le ragazze di Bregoli dovranno provarci, perchè ormai non c’è più nulla da perdere!

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, match valido per l’undicesima giornata della VNL, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 13:30, ma noi vi terremo compagnia già a partire dalle 13:00!

Foto: Fivb