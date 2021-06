LIVE Italia-Giappone, Nations League volley in DIRETTA: gli azzurri per proseguire nella risalita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per l’ottava giornata della VNL maschile 2021, che andrà in scena a Rimini fino al 27 giugno. Dopo un inizio di torneo molto complesso, gli azzurri hanno decisamente cambiato marcia e stanno pian piano scalando la classifica, va rimarcato come la nostra Nazionale si presenti a questo appuntamento con una schiera di giovani pronti per fare esperienza, con l’obiettivo di dare buone impressioni per guadagnarsi un posto nella squadra olimpica, arricchita da qualche veterano con svariate esperienze azzurre alle spalle.

L’Italia ha veramente convinto nelle ultime partite, va rimarcato come negli ultimi quattro match siano arrivate tre vittorie, di queste quella di ieri contro l’Argentina (3-0) è stata sicuramente la più convincente. I giovani stanno crescendo bene, Micheletto su tutti sta dimostrando di potersela giocare per le Olimpiadi, ma non è il solo. Sbertoli e compagni si trovano al momento in undicesima posizione con tre vittorie e sette punti all’attivo. Il Giappone sta facendo un buon torneo, la formazione che quest’anno ospiterà le Olimpiadi occupa l’ottava posizione, ma ha ottenuto successi importanti contro squadre quotate, Russia su tutte. Quella di stasera non sarà una partita facile per i nostri, i nipponici difendono tanto, gli scambi si allungheranno e quindi servirà tanta pazienza per chiudere il punto, l’augurio è quello di allungare questa striscia positiva.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per l’ottava giornata della VNL maschile 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 19:30, ma noi vi terremo compagnia già a partire dalle 19:00!

Foto: FIVB