LIVE Italia-Cina 19-25 11-25 19-25, Nations League volley femminile in DIRETTA: le asiatiche si impongono in tre set

17.42 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match tra Italia e Cine e buon proseguimento di serata.

17.40 Top scorer di serata Yingying Li autrice di ben 18 punti. Tra le azzurre la migliore realizzatrice è stata Camilla Mingardi con 12 punti a referto.

17.39 La Cina conquista in maniera netta il successo. Troppo ampia la differenza tecnica tra le due squadre. Per le azzurre si tratta della decima sconfitta in questa Nations League.

19-25 Li chiude la pratica! La Cina vince nettamente.

19-24 MUROOOOO LUBIAAAAAN!!!

18-24 Al terzo tentativo Melli riesce a mettere giù.

17-24 Errore in ricezione di Omoruyi. Sette match point per le asiatiche.

17-23 La difesa cinese tiene qualsiasi cosa, praticamente impenetrabile, alla fine ci pensa tanto per cambiare Li.

17-22 Grandiosa diagonale stretta di Melli!

16-22 Diagonale stretta di Mingardi che si perde out.

16-21 Yan sale altissima e colpisce sopra le mani del muro.

16-20 Primo tempo giocato benissimo di Furlan, l’azzurra cambia la direzione del colpo all’ultimo istante e beffa la difesa cinese.

15-20 Le azzurre non riescono a passare e Gong gioca un buon mani fuori.

15-19 Le azzurre provano a tenere in difesa ma dopo una paio di tentativi Zhang trova la parallela vincente.

15-18 Diagonale stretta di Omoruyi! Molto brava questa volta l’azzurra!

14-18 Diagonale profondissima di Gong che coglie di sorpresa la difesa azzurra.

14-17 Ancora muro di Zhang su Mingardi, questa volta la palla termina out.

13-17 Pallonetto di Mingardi murato da Zhang. Il set sta scivolando via.

13-16 Monster block di Yan su Furlan!

13-15 Diagonale perentoria di Zhang!

13-14 Omoruyi trova una giocata spettacolare su una palla staccata che passa tra le mani del muro.

12-14 Scambio incredibile con un paio di recuperi fenomenali delle azzurre, Omoruyi prova a giocare una palla sporca che finisce di poco out.

12-13 Fast di Yuan! Quando le cinesi trovano questa combinazioni sono inarrestabili.

12-12 Gran giocata dal centro di Lubian che riesce a passare tra le mani del muro.

11-12 Melli sparacchia out la parallela.

11-11 Gong passa con una diagonale di fianco alle mani del muro.

11-10 Che bolide in diagonale di Melli!!!!

10-10 Bruttissimo errore di Mingardi che su una palla vagante tira out senza muro.

10-9 Invasione in attacco di Melli.

10-8 Errore al servizio delle azzurre.

10-7 MONSTER BLOCK MINGARDI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Finalmente le azzurre riescono a fermare Li.

9-7 MUROOOOOO FURLAAAAAAN!!!!!!!!!!!!!!!

8-7 Diagonale lunga di Gong molto ben giocata!

8-6 Bravissima Mingardi a mettere giù una palla complessa dopo una gran difesa delle azzurre.

7-6 Fast con pallonetto spinto di Yan.

7-5 Grande difesa delle azzurre che con Melli trova un gran punto da seconda linea.

6-5 Scambio lunghissimo chiuso da un mani out di Piva.

5-5 In rete al servizio di Lubian.

5-4 ACEEEEEE LUBIAAAAN!!!! L’Italia in vantaggio per la prima volta nel match.

4-4 Errore al servizio della Cina.

3-4 Grandissima confusione nei pressi della rete, alla fine è Yuan a metterla giù.

3-3 Bomba di Melli che gioca una diagonale lunga con grande coraggio.

2-3 Brutto errore di Lubian che per evitare il muro colpisce direttamente sul nastro.

2-2 Mani out di Mingardi.

1-2 Gong gioca una parallela lunga molto efficace. La difesa azzurra è in grave difficoltà.

1-1 Errore da parte di Zhang dal servizio.

0-1 Li gioca una parallela favolosa. La schiacciatrice cinese oggi è in giornata di grazia!

INIZIA IL TERZO SET

11-25 Molto male le azzurre in ricezione le cinesi volano alla conquista del secondo set.

11-24 La difesa cinese tiene su Melli e Li tira una fantastica parallela.

11-23 Italia in crisi, questa volta è Piva a non riuscire a difendere sul servizio di Yuan.

11-22 Il nastro devia il servizio di Yuan che finisce nel campo dell’Italia.

11-21 Ace Cina con la complicità di Omoruyi.

11-20 Omoruyi sbaglia la ricezione e Zhang mette giù la freeball.

11-19 Monster block di Zhang su Mingardi.

11-18 Li in parallela dalla seconda linea abbatte praticamente la malcapitata Lubian.

11-17 Li sale in cielo per mette giù un gran diagonale stretto.

10-16 Le azzurre difendono bene questa volta e Melli in diagonale, il muro tocca ma la palla termina out.

9-16 Omoruyi in diagonale!!!!! Brava l’azzurra.

8-16 Bella manovra offensiva della Cina con la solita Li che non sbaglia senza muro.

8-15 Bomba di Lubian!!!!!!!!

7-15 Regalo al servizio dell’Italia.

7-14 Finalmente si sblocca l’Italia con Omoruyi che passa tra le mani del muro.

6-14 Muro di Li su Mingardi. L’azzurra non è riuscita a passare contro il muro a tre delle cinesi.

6-13 Ancora un errore in ricezione delle azzurre e Li non si fa pregare e mette giù.

6-12 Il muro cinese contiene Mingardi e Li colpisce con una diagonale stretta e potentissima.

6-11 Errore in ricezione e Yan colpisce senza muro.

6-10 Parallela lunga perfetta di Gong.

6-9 Mingardi!!!!!! L’azzurra beffa in diagonale il muro a uno delle cinesi.

5-9 Brava Yuan a muro su Lubian.

5-8 Parallela morbida di Zhang. Le azzurre protestano perchè la palla è finita fuori ma niente non c’è il challenge.

5-7 Yuan restituisce il favore dai nove metri.

4-7 Errore al servizio di Lubian.

4-6 Pallonetto morbidissimo di Melli che porta a casa un punto prezioso.

3-6 Dopo un contrasto a muro vengono fischiati i quattro tocchi alle azzurre. Bregoli scatenato riceve anche un richiamo dall’arbitro. Dal replay pare che però l’allenatore delle azzurre avesse ragione.

3-5 Fast profonda molto precisa di Yuan, la difesa azzurra resta immobile.

3-4 Errore al servizio di Gong.

2-4 Primo tempo di Yuan toccato dal muro, palla out.

2-3 Diagonale vincente favoloso di Mingardi.

1-3 Attacco troppo profondo in diagonale di Piva che chiede il tocco che non c’è.

1-2 Li e Yuan fermano a muro Melli da seconda linea.

1-1 Il diagonale di Li viene deviato dal muro ma non c’è copertura delle azzurre.

1-0 Le azzurre partono bene con il colpo di Lubian.

INIZIA IL SECONDO SET

19-25 La Cina porta a casa il primo set.

19-24 ACEEEEEEE MINGARDI!!!!!!!!

18-24 Primo tempo perfetto di Lubian servita splendidamente da Bosio. Ancora sei set point per le cinesi.

17-24 Diagonale di Li sul quale Melli prova a intervenire ma la palla termina nel campo delle azzurre.

17-23 Ancora Piva con una finta e un pallonetto spinto estremamente intelligente.

16-23 Diagonale straordinaria di Mingardi! Al momento l’unica capace di mettere sotto pressione le cinesi.

15-23 Primo tempo rapidissimo di Yan che gioca praticamente senza muro.

15-22 Gran difesa dell’Italia, alla fine Mingardi tira giù un missile potentissimo!

14-22 Errore al servizio Cina.

13-22 Le azzurre questa volta tengono a muro ma nella ricostruzione Melli colpisce out.

13-21 Melli finalmente passa tra il muro delle cinesi!

12-21 Le azzurre non riescono a metterla giù e Yan trova un pallonetto sporco vincente.

12-20 Primo tempo da manuale di Yuan.

12-19 Lubian cerca di giocare in qualche modo una palla troppo bassa di Morello, per la prima volta la difesa cinese sbaglia e regala il punto alle nostre.

11-19 Clamorosa difesa delle azzurre vanificata dall’invasione di Nwakalor.

11-18 Ace di Yan con la complicità di Melli che sbaglia la ricezione.

11-17 La difesa cinese tiene in maniera a dir poco incredibile, sulla ricostruzione Zhang è inarrestabile.

11-16 Piva sbaglia dai nove metri.

11-15 Il muro di Gong su Piva, la palla termina di poco out.

10-15 Li abbatte le mani del muro azzurro.

10-14 ACEEEEEEEE MINGARDIIIIIIIIIIIIII

9-14 Piva finta la diagonale e gioca un morbidissimo pallonetto su una palla molto staccata.

8-14 Errore al servizio dell’Italia.

8-13 Bomba di Mingardi!!!!!!!!!!!!!!!

7-13 Primo tempo giocato perfettamente di Yan!

7-12 Meravigliosa parallela di Mingardi!!!!!!

6-12 Yan dal centro, il muro tocca ma la palla finisce nel campo delle italiane.

6-11 Yuan in diagonale non lascia scampo alle azzurre.

6-10 Melli è brava a sfruttare una palla vagante.

5-10 Melli colpisce forte, il muro tocca e palla out.

4-10 La Cina difende in maniera incredibile e da seconda linea di Yingying Li.

4-9 Melli cerca le mani del muro ma sbaglia.

4-8 Primo tempo incredibile della cinese Yuan.

4-7 Fast perfetta sull’asse Bosio-Lubian!

3-7 Ace Li! Fersino lascia passare la palla che tocca la linea di fondo.

3-6 Ancora una scatenata Li!!!!!!! Diagonale strettissima su Melli che non può nulla questa volta.

3-5 Scambio pazzesco! Entrambe le squadre tirano su tantissimi palloni. Alla fine Melli da seconda linea colpisce con un bolide.

2-5 Pallonetto vincente di Yuan.

2-4 Bellissimo primo tempo di Lubian!

1-4 Diagonale ancora di Li che piega le mani di Piva.

1-3 Si sblocca l’Italia, servizio out di Zhang.

0-3 Fischiata invasione di Bosio che con la schiena tocca la rete.

0-2 Brutta ricezione di Melli e Li senza muro mette giù.

0-1 Li colpisce con un diagonale lungo.

INIZIA IL MATCH!

16.04 E’ il momento della presentazione delle squadre

16.02 Bregoli apporta diverse modifiche al sestetto rispetto a quello sceso in campo nella partita di ieri.

16.00 Mancano pochi minuti all’inizio del match.

15.55 Le due squadre in campo per il riscaldamento.

15.50 La Cina ha trionfato negli ultimi due incontri in Nations League risalenti al 2019. Ricordiamo che le asiatiche sono campionesse olimpiche in carica.

15.45 Nelle ultime cinque sfide le azzurre hanno avuto la meglio in tre occasioni.

15.40 L’Italia è già fuori dalla corsa alla final four mentre la nazionale asiatica può ancora sperare di qualificarsi a patto che vinca le restanti quattro partite.

15.35 Le azzurre vanno a caccia del terzo successo nella manifestazione.

15.30 Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Italia-Cina dodicesimo match della Nations League di volley femminile.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per la dodicesima giornata della Nations League di volley femminile 2021, che andrà in scena a Rimini fino al 25 giugno. Le azzurre sono reduci dalla sconfitta al tie-break contro l’Olanda, nonostante una buona prestazione.

Quella contro la nazionale asiatica sarà una sfida abbastanza complessa. Le ragazze di Giulio Bregoli sono di fatto fuori dalla lotta per la finale four mentre le cinesi sperano ancora di potersi qualificare alla fase a scontro diretto della manifestazione, anche se quando mancano quattro partite sono 5 i punti da recuperare.

La Cina sta vivendo un buon momento di forma come dimostrano le tre vittorie consecutive dalle quali è reduce, in antitesi rispetto alle azzurre che hanno perso le ultime tre partite. Nelle ultime cinque sfide la nazionale asiatica ha vinto per due volte proprio in Nations League nel 2019. Ricordiamo che Bregoli può contare su una rosa molto giovane ma senza molte delle big che stanno preparando in maniera specifica l’appuntamento clou di quest’anno ovvero le Olimpiadi di Tokyo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per la dodicesima giornata della Nations League di volley femminile, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 16.00.

Foto: FIVB