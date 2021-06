LIVE Italia-Bulgaria 3-2, Nations League volley in DIRETTA. Gli azzurri si sbloccano! Battuti i bulgari al tie break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.04: Per questa sera è tutto, appuntamento a domani alle 16.30 con Italia-Iran e grazie per averci seguito. Buona serata

22.03: Per l’Italia tutti in doppia cifra i titolari (escluso Sbertoli): Michieletto 21 punti, Pinali 18, Cavuto 17, Galassi 16, Cortesia 11. per la Bulgaria il top scorer è stato Parapunov con 22 punti, bene anche Asparuhov con 19 punti

22.02: In casa azzurra bene Pinali e Michieletto. Prova positiva dei centrali in attacco, qualche sussulto in ricezione per la formazione azzurra che comunque è cresciuta nei meccanismi di squadra

22.01: Una buona Italia conquista il primo successo nella VNL superando 3-2 la Bulgaria al termine di un match giocato a corrente alternata dalle due squadre

15-12 Cortesiaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! FINALMENTE ITALIAAAAAAAAAA!!!! Prima vittoria degli azzurri nella VNL di Rimini, dopo sei sconfitte delle ragazze e tre dei ragazzi, al decimo tentativo arriva la prima vittoria degli azzurri: 3-2 sulla Bulgaria

14-12 Errore al servizio Italia

14-11 La pipeeeeeeeeeee di Michielettoooooooooooooo!!! Muro scomposto dei bulgari e Michieletto colpisce

13-11 Errore al servizio Italia

13-10 Pinaliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Diagonale stretta da zona 2

12-10 Il muro di Kartev su Michieletto

12-9 Errore al servizio Bularia. Il terzo consecutivo, il quarto nel tie break

11-9 Solo primi tempi per la Bulgaria: Kartev

11-8 Errore al servizio Bulgaria

10-8 Ancora il primo tempo della Bulgaria: Kartev

10-7 Pinaliiiiiiiiiiiiii!!! Vincente dalla seconda linea con il muro piazzato

9-7 Primo tempo Chavdarov ma il servizio di Recine è troppo morbido

9-6 Errore al servizio Bulgaria

8-6 Vincente sulle mani del muro in primo tempo Chavdarov

8-5 Pinali vincente in parallela da zona 2

7-5 Errore al servizio Italia

7-4 Errore al servizio Bulgaria

6-4 Errore al servizio Italia

6-3 Murooooooooooooooooo Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

5-3 Vincente Pinali in diagonale da zona 4

4-3 La diagonale di Asparuhov. Non c’è modo di fermarlo col muro

4-2 Primo tempo Galassi

3-2 Errore al servizio Italia

3-1 Diagonale vincente di Michieletto da zona 4

2-1 Aceeeeeeeeeeeeeeee Cortesiaaaaaaaaaaaaaa con l’aiuto del nastro

1-1 Out Parapunov da zona 2

0-1 Parallela potentissima di Asparuhov da zona 4

23-25 La chiude Parapunov da zona 4. La Bulgaria quando c’è equilibrio ha qualcosa in più. Il quarto set va alla squadra di Prandi e dunque si va al tie break: 2-2

23-24 Diagonale stretta di Michieletto da zona 2

22-24 Mano out di Parapunov da zona 2

22-23 Primo tempo Kartev

22-22 Primo tempo Galassi

21-22 Mano out di Ivanov da zona 4

21-21 Michieletto vincente in diagonale da zona 4

20-21 Asparuhov ancora in diagonale lunga da zona 4

20-20 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Recineeeeeeeeeeeeeeee

19-20 Errore al servizio Bulgaria

18-20 Il muro di Chavdarov su Pinali

18-19 Mano out di Pinali da zona 2

17-19 Out l’attacco in primo tempo di Cortesia

17-18 Diagonale stretta di Asparuhov da zona 4. E’ calata l’efficacia in battuta degli azzurri in questa fase

17-17 Primo tempo Galassi

16-17 Muro a uno su Michieletto di Parapunov

16-16 Primo tempo dietro Kartev

16-15 Vincente Ivanov da zona 2

16-14 Mano out sul primo tempo di Galassi

15-14 La diagonale stretta di Ivanov da zona 4

15-13 Michieletto con un palleggio beffardo trova le mani del muro!!!

14-13 La pipe vincente di Cavuto

13-13 Parapunov vincente da seconda linea sulle mani del muro azzurro

13-12 Primo tempo Cortesia

12-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Cavutoooooooooooooo

11-11 Vincente Pinali in parallela da seconda linea

10-11 Mano out di Parapunov da zona 2

10-10 Si salva l’Italia con la diagonale di Cavuto dopo una brutta ricezione

9-10 Mano out di Parapunov da zona 2

9-9 Il muro di Parapunov su Cavuto

9-8 Errore al servizio Italia

9-7 Primo tempo dietro di Galassi

8-7 Diagonale vincente da zona 4 di Parapunov

8-6 La palla spinta di Cavuto da zona 4 manda in tilt la difesa Bulgara

7-6 Vincente Michieletto in diagonale da zona 2

6-6 Errore al servizio Italia

6-5 Pinaliiiiiiiiiiii!!! Bene la difesa azzurra e da zona 2 l’opposto la mette a terra

5-5 Invasione Bulgaria

4-5 Mano out sulle mani alte del muro di Ivanov da zona 4

4-4 Vincente Michieletto da zona 4

3-4 Diagonale di Ivanov a chiudere una lunga azione

3-3 Vincente la diagonale di Asparuhov

3-2 Errore al servizio Bulgaria

2-2 Regalo di Cavuto che spara fuori la free ball

2-1 Risponde con la stessa arma Cortesia in primo tempo

1-1 Primo tempo appena accennato da Kartev

1-0 Mano out Cavuto da zona 4

25-13 Il pallonetto vincente in pipe di Cavuto chiude un set dominato fin dall’inizio dagli azzurri che dunque conquistano il primo punto della VNL: -1

24-13 Vincente Parapunov da seconda linea

24-12 Vincente Michieletto da zona 4

23-12 Errore al servizio Italia

23-11 Aceeeeeeeeeeeeeeee Vitelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

22-11 Errore al servizio Bulgaria

21-10 Primo tempo Kolev

21-9 Vincente la parallela di Pinali da seconda linea

20-9 Sulle mani del muro l’attacco di Asparuhov da zona 4

20-8 Vincente la palla spinta di Cavuto da zona 4

19-8 L’attacco vincente di Karyagin

19-7 La pipe di Michieletto

18-6 Ancora out l’attacco di Karyagin da zona 4

17-6 Diagonale vincente di Michieletto da zona 2

16-6 Errore al servizio Italia

16-5 Out l’attacco di Karyagin da zona 4

15-5 Primo tempo di Galassi

14-5 La diagonale vincente di Asparuhov da zona 4

14-4 Muroooooooooooooooo Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

13-4 Aceeeeeeeeeeeeeee Cortesiaaaaaaaaaaaaa

12-4 Pinaliiiiiiiiiii!!! Da seconda linea senza muro

11-4 Invasione Italia

11-3 Esce l’attacco da zona 2 di Parapunov

10-3 Muroooooooooooooo Cortesiaaaaaaaaaaaaaaa

9-3 Murooooooooooooooo Michielettoooooooooooooooo a chiudere un’azione lunghissima

8-3 Primo tempo di Cortesia

7-3 Diagonale vincente di Asparuhov da zona 4

7-2 Mano out Pinali da zona 2

6-2 Mano out di Karyagin da zona 2

6-1 Muroooooooooooooooo Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

5-1 Errore al servizio Italia

5-0 Ancora il primo tempo dietro di Galassi

4-0 Primo tempo Galassi!!!

3-0 Mano out di Cavuto da zona 4

2-0 Esce il pallonetto di Ivanov

20-25 Vincente la parallela di Parapunov e la Bulgaria conquista il secondo set approfittando dei troppi errori degli azzurri, soprattutto in ricezione

20-24 Diagonale stretta di Michieletto da zona 4

19-24 Asparuhov non sbaglia contro il muro a uno da zona 4

19-23 Vincente il tocco di Michieletto in zona 4

18-23 Ace Parapunov

18-22 Diagonale stretta di Asparuhov da zona 4

18-21 Pinali mano out da seconda linea

17-21 Muro di Parapunov a uno su Cavuto, calato tantissimo nel secondo set

17-20 Muro di Asparuhov ma ancora una volta Italia in difficoltà in ricezione

17-19 Primo tempo Kartev

17-18 Muroooooooooooooo Vitelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

16-18 Out l’attacco di Parapunov

15-18 Invasione Italia

15-17 Mano out di Pinali da zona 2

14-17 Mano out di Ivanov da zona 4

14-16 Mano out Pinali da zona 4

13-16 Parallela vincente di Parapunov da zona 4

13-15 l’Italia si salva dopo l’ennesimo errore in ricezione ed è vincente la diagonale stretta di Michieletto da zona 4

12-15 Errore al servizio Italia

12-14 Mano out di Pinali da seconda linea

11-14 Vincente Asparuhov da zona 4 ma ancora problemi in ricezione per gli azzurri

11-13 Errore al servizio Italia. Gli azzurri sono calati in tutti i fondamentali

11-12 Regalo di Parapunov che spara fuori la free ball

10-12 Vincente la parallela di Parapunov da zona 2

10-11 Errore al servizio Bulgaria. Brutta fase di partita

9-11 Invasione Italia

9-10 Errore di Petrov da zona 2

8-10 Errore al servizio Bulgaria

7-10 Primo tempo Kartev

7-9 Invasione Bulgaria

6-9 Invasione Italia

6-8 Mano out di Michieletto da zona 4

5-8 Ace Asparuhov

5-7 Errore al servizio Italia

5-6 Diagonale stretta chirurgica di Michieletto da zona 4

4-6 Mano out di Parapunov da zona 2

4-5 Il diagonale vincente di Pinali da seconda linea

3-5 Ancora il muro a uno di Parapunov

3-4 Ancora il muro di Asparuhov su Pinali

3-3 Il muro di Asparuhov su Pinali

3-2 Diagonale vincente da zona 2 di Parapunov

3-1 Muroooooooooooooo Cortesiaaaaaaaaaa su Asparuhov

2-1 Errore al servizio Galassi

2-0 Aceeeeeeeeeeeeeee Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

1-0 Murooooooooooo Sbertoliiiiiiiiiiii

25-19 La chiude Michieletto!!! Attacco vincente contro il muro a uno bulgaro e l’Italia vince il primo set meritatamente: 1-0

24-19 Out la pipe un po’ forzata di Cavuto

24-18 Fantasticaaaaaaaaaaaaaa Italiaaaaaaaaaaa!!! La rovesciata di Sbertoli tiene in gioco il pallone poi ci pensa Cavuto in diagonale da 4 a regalare il set ball agli azzurri

23-18 Vincente Asparuhov da zona 4

23-17 Primo tempo di Cortesia

22-17 Diagonale di parapunov da zona 2 ma che difesa Italiaaaaaaa!!! Michieletto è andato a prendere un pallone fuori dai cartelloni pubblicitari

22-16 Implacabile Cavuto! Mano out da zona 4

21-16 Cavutoooooooooo ancora lui!!! Grande attacco dopo una ricezione problematica

20-16 Mano out in primo tempo di Kartev

20-15 Ancora Cavuto mano out da zona 4

19-15 Cavutooooooooo vincente da zona 4 in diagonale

18-15 Vincente Pinali da zona 4 in diagonale. Non perfetta la difesa bulgara

17-15 Primo tempo Chavdarov

17-14 Invasione a rete degli azzurri

17-13 Mano out di Pinali da seconda linea

16-13 Primo tempo Kolev

16-12 Murooooooooooooooooooo Michielettoooooooooooooooooooo

15-12 Errore al servizio Bulgaria

14-12 Attacco vincente Asparuhov da zona 2

14-11 Attacco vincente di Cavuto da zona 4

13-11 Errore al servizio Italia

13-10 Errore al servizio Bulgaria

12-10 La free ball di Asparuhov

12-9 Out il servizio Italia

12-8 Primo tempo Galassi

11-8 Vincente contro il muro a tre Parapunov da zona 4

11-7 Primo tempo Galassi!

10-7 La diagonale di Petrov da zona 4

10-6 Muroooooooooooooo Michielettooooooooooooooo

9-6 Mano out di Michieletto da zona 4

8-6 Muroooooooooooooo Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

7-6 Aceeeeeeeeeeeeeee Sbertoliiiiiiiiiiiiii

6-6 Magia di Michieletto!!! Attacco in parallela da zona 4 dopo una bellissima difesa azzurra

5-6 Primo tempo di Galassi

4-6 Primo tempo di Chavdarov

4-5 La pipe di Stankov

4-4 Primo tempo di Cortesia

3-4 Vincente l’attacco di Asparuhov da zona 2

3-3 Errore al servizio Bulgaria

2-3 Primo tempo di Kolev

2-2 Mano out di Pinali da zona 2

1-2 Errore di Cortesia

1-1 Diagonale vincente di Asparuhov

1-0 Attacco vincente di Cavuto da zona 4

19.29: Squadra rivoluzionata per la Bulgaria. L’Italia schiera Sbertoli-Pinali, Galassi-Cortesia, Cavuto-Michieletto e Balaso libero

19.27: Nel pomeriggio Serbia-Giappone 3-1, Slovenia-Olanda 3-0 e Polonia-Austrialia

19.25: In mattinata l’Argentina ha battuto 3-2 la Germania, l’Iran ha sconfitto 3-1 il Canada e la Francia ha battuto 3-0 il Brasile

19.23: In Italia hanno giocato nell’ultima stagione anche lo schiacciatore Asparuhov, nelle file di Verona e il centrale Grozdanov a Ravenna e in procinto di trasferirsi a Monza. A completare lo starting seven bulgaro ci sono lo schiacciatore dello Slavia Sofia Martin Atanasov, il centrale dell’Hebar Pazardzhik Nikolay Kartev e l’esperto libero del Levski Sofia Vladislav Ivanov.

19.20: Tante le conoscenze del campionato italiano che giocano con la maglia della Bulgaria, dall’alzatore Seganov, quest’anno in Superlega con Cisterna, all’opposto Tsvetan Sokolov che in Italia ha giocato a Cuneo, Trento e Civitanova prendendosi anche diverse soddisfazioni e quest’anno era uno dei punti di forza della Dinamo Mosca.

19.18: La formazione bulgara è guidata da un guru della pallavolo italiana e mondiale come il professor Silvano Prandi che questo sport lo conosce come le sue tasche e che proverà a giocare uno scherzetto al team azzurro, dopo aver battuto 3-0 l’Australia e costretto al tie break la Germania.

19.15: Gli azzurri si trovano nella condizione mai vissuta nella scorsa settimana, di partire quantomeno alla pari con gli avversari in sede di pronostico.

19.13: L’Italia di Antonio Valentini ha avuto le sue difficoltà nei primi tre match della manifestazione riminese: niente che non fosse già ampiamente risaputo. Oggi, però, contro una Bulgaria tutto sommato alla portata della squadra di Valentini, l’Italia è chiamata ad una prova d’orgoglio

19.10: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live di Italia-Bulgaria, sfida valida per la quarta giornata della VNL maschile in programma a Rimini

Foto: FIVB