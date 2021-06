CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.03 Claudio Imhof (Svizzera) rimane solo in testa alla corsa.

17.00 Il gruppo maglia gialla si trova a soli 47″ di ritardo dai battistrada. La seconda parte del plotone è staccata a 1’06”.

16.57 Team BikeExchange in testa al gruppo per Michael Matthews. -16 chilometri al traguardo.

16.54 1’20” per Tom Bohli (Cofidis) e Claudio Imhof (Svizzera). Ripresi dal gruppo Nickolas Zukowsky e Matteo Dal-Cin (Rally Cycling).

16.51 Nickolas Zukowsky, Matteo Dal-Cin (Rally Cycling) si arrendono.

16.48 Il gruppo principale è composto da una quarantina di atleti.

16.44 26 chilometri al traguardo.

16.41 Intanto Imhof ha riperso Bohli e la coppia al comando ha 24″ di vantaggio su Dal-Cin e Zukowsky. Gruppo a 1’57”.

16.39 Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix) prende in mano le redini del gruppo e con un incredibile forcing mette in difficoltà diversi corridori.

16.36 Claudio Imhof (Svizzera) non ci sta e rilancia a sua volta.

16.33 Il padrone di casa passa per primo al GPM e si lancia tutto solo in discesa.

16.30 Bohli cerca di anticipare gli altri fuggitivi per prendersi il primo posto al GPM.

16.26 Il distacco tra il gruppo e i fuggitivi è sceso intorno ai 3′.

16.22 Sotto il forcing di Tim Declerq il gruppo sta iniziando a perdere qualche componente.

16.19 Oberricken (km 138) è un GPM di seconda categoria lungo 7,8 chilometri al 5,1%.

16.16 Gli attaccanti si trovano ai piedi del secondo GPM.

16.12 46 km al traguardo e 4’30” per i fuggitivi.

16.09 Collaborazione in testa al gruppo da parte di Alpecin Fenix, Deceuninck-Quick Step e Groupama-FDJ.

16.06 Allungo in discesa da parte dell’Alpecin Fenix di Mathieu van der Poel.

16.03 Pioggia sulla corsa mentre si sta approcciando la discesa che condurrà al GPM di seconda categoria di Oberricken.

15.59 Sempre 5’20” di ritardo per il gruppo.

15.56 Deceuninck-Quick Step in testa al gruppo con la Groupama-FDJ. La corazzata belga avrà come punto di riferimento il campione del mondo Julian Alaphilippe.

15.52 Nickolas Zukowsky (Rally Cycling) passa per primo al GPM di Ghöch.

15.49 Sempre la Groupama-FDJ in testa al gruppo.

15.46 64 chilometri al termine della tappa.

15.43 5’30” è il vantaggio del gruppo rispetto ai fuggitivi. Anche il plotone inizia a scalare il il seconda categoria di Ghöch.

15.38 Anche il gruppo sta arrivando ai piedi della salita.

15.34 I fuggitivi stanno iniziando il primo GPM di giornata.

15.30 Situazione tranquilla in corsa.

15.26 Ricordiamo la composizione della fuga comprendente Tom Bohli (Cofidis), Nickolas Zukowsky, Matteo Dal-Cin (Rally Cycling) e Claudio Imhof (Svizzera).

15.22 Il gruppo si trova a 5’25” di ritardo dai quattro battistrada.

15.18 Ci troviamo ad 83 chilometri al traguardo.

15.15 43 km/h è la media della seconda ora di corsa.

15.12 Ricordiamo dunque che il primo vero GPM del giorno sarà il seconda categoria di Ghöch, con i suoi 8 chilometri al 4,5%.

15.09 Sempre la Groupama-FDJ in testa al gruppo in protezione del leader della corsa Stefan Kung.

15.05 Siamo in prossimità del primo GPM di giornata.

15.02 Una discesa impegnativa di 10 chilometri condurrà al traguardo volante di Benken (km 148), mentre il secondo sprint intermedio del giorno in località Wangen (km 165,5), verrà anticipato da uno strappetto di 1,2 chilometri all’8,3%.

14.58 Una lunga discesa porterà dunque i corridori ad un altro GPM di seconda categoria a Oberricken (km 138) lungo 7,8 chilometri al 5,1%.

14.55 Al chilometro 116 infatti, è presente il primo vero GPM del giorno, il seconda categoria di Ghöch, con i suoi 8 chilometri al 4,5%.

14.52 I primi 107 chilometri di tappa non presentano alcun tipo di difficoltà. Due piccoli strappi, di cui il primo di 1 chilometro all’8%, seguito da Vorder Bettswil (km 112) lungo 1,3 chilometri al 6,4%, introdurranno una seconda parte di tappa non facile da approcciare e amministrare.

14.49 Andiamo adesso ad analizzare la seconda parte della tappa di oggi.

14.46 Il vantaggio dei quattro battistrada sta iniziando a diminuire.

14.42 Ci troviamo a 105 chilometri dalla conclusione.

14.38 Ecco a voi l’attuale classifica generale:

1 KÜNG Stefan Groupama – FDJ 10 0:12:00

2 BISSEGGER Stefan EF Education – Nippo 0:04

3 CATTANEO Mattia Deceuninck – Quick Step 0:12

4 SCULLY Tom EF Education – Nippo 0:15

5 ALAPHILIPPE Julian Deceuninck – Quick Step 0:19

6 RUTSCH Jonas EF Education – Nippo 0:22

7 STEIMLE Jannik Deceuninck – Quick Step ,,

8 VERMEERSCH Florian Lotto Soudal ,,

9 KRAGH ANDERSEN Søren Team DSM ,,

10 DENNIS Rohan INEOS Grenadiers 0:23

14.34 Il loro vantaggio si è assestato a 5’50”.

14.30 Ricordiamo la composizione della fuga comprendente Tom Bohli (Cofidis), Nickolas Zukowsky, Matteo Dal-Cin (Rally Cycling) e Claudio Imhof (Svizzera).

14.26 Intanto vi riproponiamo la cronaca della frazione d’apertura di ieri:

14.22 46 chilometri percorsi nella prima ora di gara.

14.18 Ci troviamo a 130 chilometri al termine della tappa.

14.15 Gruppo comandato dalla Groupama-FDJ.

14.12 I fuggitivi hanno preso il largo dopo circa 25 chilometri di gara.

14.10 Si tratta di Tom Bohli (Cofidis), Nickolas Zukowsky, Matteo Dal-Cin (Rally Cycling) e Claudio Imhof (Svizzera).

14.08 Al momento abbiamo quattro uomini in fuga.

14.04 La Neuhausen am Rheinfall-Lachen, di 178 chilometri, sarà una frazione divisa in due parti: la prima senza difficoltà altimetriche, la seconda contraddistinta da tre GPM di seconda categoria.

14.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della seconda tappa del Giro di Svizzera 2021.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della seconda tappa del Giro di Svizzera 2021, la Neuhausen am Rheinfall-Lachen, di 178 chilometri. Quella odierna sarà una frazione divisa in due parti: la prima senza difficoltà altimetriche, la seconda contraddistinta da tre GPM di seconda categoria, di cui l’ultimo posizionato a 10 chilometri dalla conclusione. Il tutto per un finale ad hoc per i finisseur del gruppo che potrebbero lanciare il guanto di sfida sull’ultima ascesa del giorno, o per qualche velocista resistente in salita in grado di giocarsi la vittoria con una volata molto ristretta a pochi contendenti.

I primi 107 chilometri di tappa non presentano alcun tipo di difficoltà. Due piccoli strappi, di cui il primo di 1 chilometro all’8%, seguito da Vorder Bettswil (km 112) lungo 1,3 chilometri al 6,4%, introdurranno una seconda parte di tappa non facile da approcciare e amministrare. Al chilometro 116 infatti, è presente il primo vero GPM del giorno, il seconda categoria di Ghöch, con i suoi 8 chilometri al 4,5%. Una lunga discesa porterà dunque i corridori ad un altro GPM di seconda categoria a Oberricken (km 138) lungo 7,8 chilometri al 5,1%.

Una discesa impegnativa di 10 chilometri condurrà al traguardo volante di Benken (km 148), mentre il secondo sprint intermedio del giorno in località Wangen (km 165,5), verrà anticipato da uno strappetto di 1,2 chilometri all’8,3%. L’ultimo GPM, sempre di seconda categoria, sarà quello du Litschstrasse (km 170,5), lungo 2,4 chilometri all’8,3%. Dopo una discesa di circa 3 chilometri, gli ultimi 5000 metri di tappa saranno completamente pianeggianti.

Tra gli uomini più attesi del giorno figurano, senza ombra di dubbio, finisseur del calibro del campione del mondo Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) e il fenomeno olandese Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix). Inoltre il finale odierno si adatta molto bene ad un velocista resistente in salita come Michael Matthews (Team BikeExchange), ma anche ad attaccanti del calibro di Marc Hirschi (UAE Team Emirates) e Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe).

Da non sottovalutare nemmeno due esperti di classiche come Jakob Fuglsang (Astana-Premier Tech) e Michael Woods (Israel Start-Up Nation). In ultima battuta abbiamo Alberto Rui Costa (UAE Team Emirates) ed Esteban Chaves (Team BikeExchange), reduci dal podio della Grosser Preis des Kantons Aargau.

La seconda tappa del Giro di Svizzera 2021 prenderà il via alle ore 13.05. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della frazione dalle ore 14.00. Buon divertimento!

Foto LM-LPS/DPPI/Laurent Lairys Bédoin