18.40: Per oggi è tutto, appuntamento a domattina per le ultime finali dell’Europeo dalle 9. Grazie per averci seguito e buona serata!

18.37: Si chiude dunque con una splendida medaglia, la prima di questo Europeo, l’argento nell’all around a squadre, la penultima giornata del campionato continentale di Varna. Oro alla Russia, argento all’Italia, bronzo a Israele

18.36: Nelle clavette e cerchi queste le squadre qualificate: Russia, Italia, Israele, Bielorussia, Azerbaijan, Spagna, Bulgaria, Ucraina

18.33. Nelle cinque palle raggiungono la finale Russia, Bielorussia, Bulgaria, Israele, Italia, Ucraina, Azerbaijan, Spagna

18.32: E’ argento per l’Italia e oro per la Russia con un fantastico 44.000 nei cerchi e clavette, quasi due punti di vantaggio sull’Italia. Totale di 90.250

18.30: E’ battaglia tra Italia e Russia per l’oro. le russe devono totalizzare più di 41.200 per sopravanzare le azzurre

18.29: E’ DIETROOOOOOOOOOOOOO ISRAELE!!! Le israeliane totalizza 41.850 e sono dietro di pochissimo alle italiane che dunque hanno la certezza dell’argento. Totale di 87.400 per Israele!

18.28: La certezza è che l’Italia sarà nelle due finali di specialità di domani

18.27: Due punteggi ancora da comunicare e podio ancora da completare

18.26: Benissimo la Russia che probabilmente andrà a vincere l’oro

18.26: Le israeliane devono totalizzare più di 41.900 per superare l’Italia

18.25: Non arriva il punteggio di Israele. Si alza la tensione…

18.23: In pedana c’è la Russia che vuole completare l’opera con cerchi e clavette e punta all’oro

18.21: Dopo 20′ arriva il punteggio della Slovacchia che è ultima con un totale di 47.750. Il punteggio della Ungheria è 36.950 per il totale di 73,.850 che significa ottavo posto e dunque top ten. Attendiamo il punteggio di Israele che deciderà le sorti dell’Italia

18.18: Entrano in pedana le israeliane. Parte l’assalto alla leadership delle Farfalle

18.15: Buona prova della Grecia che totalizza 36.350 nei cerchi e clavette e si porta al settimo posto con 75.000

18.14: Chiusa anche la prova della Grecia, si attendono i punteggi di Slovacchia e Grecia e ora è il momento dell’Ungheria che non impensierirà le azzurre. Subito dopo si decidono i gradini del podio con Israele e Russia

18.09: Si è concluso l’esercizio delle slovacche, tocca alla Grecia

18.06: E’ PODIO ITALIAAAAAAAAA!!! L’Ucraina è alle spalle delle azzurre e anche in modo netto. La squadra ucraina totalizza nei cerchi e clavette 39.450 ed è solo quarta con 84.500 dietro anche a Bielorussia e Bulgaria che restano virtualmente sul podio. Solo Israele e Russia possono superare le azzurre che dunque conquistano la medaglia nell’All Around

18.05: Punteggio di 34.100 per la Germania: totale di 72.350

18.05: Attendiamo con ansia il punteggio delle ucraine, mentre tra poco sarà in pedana la Slovacchia. deve ancora arriovare il punteggio della Germania

18.02: Un errore e un paio di sbavature per le ucraine

18.00: La finlandia totalizza 37.925 nei cerchi e clavette. Totale di 72.275 e settimo posto provvisorio. Ora l’Ucraina ai cerchi e clavette. Deve fare più di 41.95 per restare davanti all’Italia

17.56: In gara ora la Germania con le 5 palle, si avvicina il primo momento della verità in chiave podio azzurro: la prova della’Ucraina

17.55: Arriva adesso il punteggio della Russia: 46.250 alle 5 palle. E’ il migliore, ha fatto meglio anche della Bielorussia ma non di molto

17.54: Ancora ritardi per il punteggio della Russia. L’esercizio è finito da 10 minuti: è una situazione inaccettabile per una grande manifestazione internazionale come un Campionato Europeo

17.49: Tornano in pedana le finlandesi con cerchi e clavette

17.46: Le israeliane riescono a fare meglio dell’Italia con 45.550 alle 5 palle. Le azzurre sono state molto brave con cerchi e clavette. E’ tutto aperto. Tocca alla Russia con cerchi e clavette

17.40: E’ il momento di Israele, una delle squadre rivali delle azzurre. Punteggio di 36.950 per l’Ungheria

17.37: 18.350 alle 5 palle per la Grecia, è il momento dei cerchi e clavette dell’Ungheria

17.34: Punteggio modesto per la Slovacchia: 24.150 a cerchi e clavette

17.32: Stesso punteggio dell’Italia per l’Ucraina con 45.100 nell’esercizio con le palle. Situazione tutt’altro che tranquilla per le Farfalle. In pedana la Grecia

17.30: In gara la Slovacchia con cerchi e clavette

17.28: Bella prova delle ucraine, attendiamo il punteggio dell’esercizio con le palle

17.26: Il punteggio della Germania con cerchi e clavette è 38.350

17.23: 34.350 il punteggio per la squadra finlandese, tra poco in pedana l’Ucraina e inizia la lotta per il podio per le azzurre

17.21: In pedana con cerchi e clavette la Germania

17.20: Doppio errore grave per la squadra finlandese

17.19: La Finlandia è in pedana con le 5 palle

17.09: L’Italia può puntare al podio: nella seconda parte di gara al via Finlandia, Slovenia, Ucraina, Slovacchia, Grecia, Ungheria, Israele e Russia

17.07: Questa la classifica parziale dopo il primo gruppo:

1 ITALY 87.450

2 BELARUS 86.550

3 BULGARIA 86.200

4 AZERBAIJAN 82.225

5 SPAIN 80.850

6 ESTONIA 72.750

7 TURKEY 72.200

8 FRANCE 70.650

9 AUSTRIA 56.200

10 GREAT BRITAIN 49.500

17.02: Ottimo il punteggio dell’Azerbaijan. 41.750 il punteggio alle 5 palle. Totale di 82.225 e quarto posto provvisorio

16.56: Azerbaijan in pedana e Francia che totalizza 36.850 con cerchi e clavette. Francesi settime con 76.750

16.55: 33.800 nelle 5 palle per la Turchia: totale di 72.200, settimo posto

16.51: In pedana la Francia con cerchi e clavette

16.50: Per la Spagna, che aveva perso un attrezzo, arrivano 40.300 nei cerchi e clavette: totale di 80.850 che significa quarto posto

16.49: E’ il momento della Turchia con 5 palle

16.46: In pedana c’è la Spagna con cerchi e clavette

16.45: le bielorusse fanno meglio delle azzurre e anche della Bulgaria con le 5 palle: con 46.100 però non riescono a superare la squadra italiana: 86.550 e secondo posto provvisorio

16.40: L’Estonia totalizza 36.750 in cerchi e clavette: totale di 72.750, terzo posto. ora la Bielorussia che cercherà di recuperare terreno sull’Italia con le 5 palle

16.37: Due punteggi quelli delle azzurre che non dovrebbero creare problemi per la qualificazione anche nelle due gare individuali

16.35: ITALIA IN TESTA!!! LE AZZURRE NELLE 5 PALLE TOTALIZZANO 45.100 E, FACENDO LEVA SUL MIGLIOR PUNTEGGIO IN CERCHI E CLAVETTE, VANNO AL COMANDO CON 87.450

16.34. La Bulgaria ha un totale di 86.200. Punteggio di 27.950 per la Gran Bretagna per un totale di 49.500. Punteggio di 40.475 per l’Azerbaijan. Tra poco il punteggio dell’Italia, ora tocca all’Estonia

16.33: Non ci sono stati errori gravi per le azzurre nella prova con le 5 palle

16.32: 40.200 per la Bulgaria con cerchi e clavette! Le bulgare hanno fatto peggio delle azzurre che invece stanno disputando una grande gara con le 5 palle

16.29: Mancano tre punteggi all’appello e ora in pedana ci sono le Farfalle! 5 palle per le azzurre che devono cercare la rimonta sulla Bulgaria

16.28. La Bulgaria ha commesso un altro errore grave, è uscito il cerchio fuori di pedana varrà 1 punto di penalità

16.27: Arriva il secondo punteggio dell’Austria con 28.250 nelle 5 palle: 56.200 il totale delle austriache

16.23: Si chiude anche la prova dell’Austria. Non arrivano punteggi. Tra poco in pedana le padrone di casa della Bulgaria alle clavette e cerchi

16.21: 33.800 il punteggio della Francia, giurie in affanno con i punteggi. In pedana c’è già l’Austria con le 5 palle

16.15: Mancano ancora i punteggi di Francia e Azerbaijan, mentre riparte la Gran Bretagna con cerchi e clavette

16.10: si chiude la prima di due rotazioni con l’Azerbaijan con cerchi e clavette

16.09: La Turchia totalizza 38.400 con cerchi e clavette

16.08: Il punteggio della Bielorussia è 40.450 a cerchi e clavette, è dietro alle azzurre

16.07: La Francia in pedana con 5 palle. Continua a tardare il punteggio della Bielorussia

16.05: Arriva il punteggio della Spagna con le 5 palle: 40.550

16.01: In attesa dei punteggi di Bielorussia e Spagna, in pedana la Turchia con cerchi e clavette

15.56: In attesa del punteggio della Bielorussia, in gara c’è la Spagna con le 5 palle

15.55: Punteggio altissimo per la Bulgaria nelle 5 palle: 46.000, è ovviamente in testa

15.54: Ancora non arriva il punteggio della Bulgaria, mentre ‘Estonia totalizza 36.000 nelle 5 palle. Ora in pedana con cerchi e clavette la Bielorussia

15.50: Punteggio di 42.550 per le azzurre che ovviamente volano al comando!

15.48: In pedana, in attesa del punteggio di Bulgaria e Italia, c’è l’Estonia con le 5 palle

15.46: Coinvolgente e spettacolare l’esibizione delle azzurre che strappano l’applauso convinto del pubblico di Varna

15.43: Ci siamo: le Farfalle entrano in scena con cerchi e clavette

15.41: L’Austria a cerchi e clavette ottiene 27.950

15.40: Atmosfere orientali per la squadra bulgara che commette un errore piuttosto grave

15.38: Per la Gran Bretagna 21.550, in pedana la Bulgaria

15.36: In pedana c’è l’Austria con clavette e cerchi

15.32: Si inizia con la Gran Bretagna con le palle

15.28: Nel primo gruppo al via Gbr, Austria, Bulgaria, Italia, Estonia, Bielorussia, Spagna, Turchia, Francia, Azerbaijan

15.25: Tra poco il via della gara a squadre. Due i gruppi, in programma la finale dell’alla around e la qualificazione con 5 palle e quella con 3 cerchi e due paia di clavette

14.15: Si chiude così la lunga diretta dedicata all’All around femminile. Non finisce qui perchè alle 15.30 iniziano le qualificazioni della gara a squadre. L’Italia è nel primo gruppo che sarà in pedana dalle 17.15 ma noi seguiremo tutto live. A tra poco!

14.14: Questa la classifica finale dell’All around:

1 RUS AVERINA Arina 109.100

2 BUL KALEYN Boryana 107.625

3 RUS AVERINA Dina 107.325

4 ISR ASHRAM Linoy 106.800

5 BLR SALOS Anastasiia 104.475

6 BLR HARNASKO Alina 102.800

7 BUL TASEVA Katrin 98.850

8 ITA RAFFAELI Sofia 98.750

9 ISR ZELIKMAN Nicol 98.375

10 HUN PIGNICZKI Fanni 97.250

14.12: Ottavo posto per Silvia Raffaeli che ha disputato un’ottima gara

14.10: E’ argento per la Bulgaria con Kaleyn! 107.625, superata Dina Averina. 27.950 alle clavette per la bulgara

14.09: E’ finito da 6 minuti l’esercizio di Kaleyn ma ancora non c’è traccia del punteggio. C’è in ballo il podio e forse l’oro

14.07: Lungo conciliabolo dei giudici sul punteggio di Kaleyn

14.05: Non è finita, attenzione al punteggio di Kaleyn che tarda ad arrivare

14.03: E’ SORPASSO!!! ARINA AVERINA VA IN TESTA CON UNA PROVA DA 29.200 ALLA PALLA! Totale di 109.100 per la russa che supera la sorella

14.02: Grandissima occasione anche per la bulgara Kaleyn che partiva vicinissima ad Arina Averina, anche per lei serve la prova perfetta con le clavette per tentare di superare Dina e magari anche salire sul gradino più alto del podio. Siamo sempre in attesa del punteggio di Arina Averina

14.00: Atmosfere anni ’70 per una Arina Averina scatenata con la palla! Vedremo se basterà per superare Dina

13.59: Nel frattempo la macedone Stojanov chiude la sua prova con 24.450 al cerchio

13.58: Dina Averina non è straordinaria ai nastri e totalizza 22.675, punteggio che le permette di andare in testa ma Arina Averina ora ha possibilità di superarla. Serve la prova perfetta con la palla

13.56: Con 25.550 alla palla la ucraina Onopriienko si piazza alle spalle di Raffaeli: è nona con 96.900. L’azzurra resiste al sesto posto e, a meno di sconvolgimenti, sarà nona

13.53: La israeliana Zelikman totalizza 25.850 alle clavette ed è dietro a Sofia Raffaeli con un totale di 98.375

13.51: Si preannuncia una ottava o nona posizione per Raffaeli che non è riuscita a migliorare il piazzamento della qualificazione. Mancano ancora sei atlete, lei è quinta e cinque al massimo possono superarla

13.49: 27.100 al cerchio per la bielorussa Harnasko che resta davanti a Raffaeli e si inserisce in terza posizione con 102.800

13.47: per la greca Kelaiditi 22.050 al nastro e un totale di 92.225 non sarà nella top 15

13.45: Arriva finalmente il punteggio di Sofia Raffaeli che totalizza 26.400 alla palla e dunque con 98.750 si inserisce in quarta posizione alle spalle, al momento, di Ashram, Salos e Taseva. Risultato da top ten

13.43: Esce prima il punteggio di Taseva alle clavette: 25.700. Ci deve essere un problema nel sistema di punteggio perchè sia lo speaker, sia il computer non riportano l’ultimo punteggio di Raffaeli

13.40: Ci deve essere qualche problema tecnico perchè non esce il punteggio di Raffaeli

13.36: L’azera Aghamirova totalizza 23.550 e chiude con un punteggio di 92.750. E’ il momento di Sofia!

13.33: L’estone Bogdanova chiude la sua prova con un 21.300 ai nastri. Si avvicina l’ultima prova di Sofia Raffaeli alla palla

13.29: Grande prestazione della bulgara Kaleyn alla palla: 27.400 e totale di 79.675 a un soffio da Arina Averina

13.26: Arina Averina totalizza 26.200 al cerchio e resta in scia di Dina: 79.900. E’ comunque molto difficile che possa superarla, le serve un exploit assoluto alla palla e qualche indecisione di Dina ai nastri. Raffaeli al momento è sesta in questa rotazione ma può ancora rimontare qualcosa

13.24: La macedone Stojanov 20.300 ai nastri: è nettamente dietro a Raffaeli

13.20: Dina Averina spettacolare anche alle clavette: 27.500, totale di 84.650 prima dell’ultima rotazione

13.19: Sorpasso della israeliana Zelikman su Raffaeli: con 25.775 alla palla scavalca l’azzurra con un totale di 72.525 ma non è lontana

13.13: per Onopriienko 25.150 al cerchio, raggiunge Raffaeli con il punteggio totale di 72.350. Sono al momento terze del gruppo alle spalle di Harnasko (75.700) e Taseva (73.150). Cinque atlete devono ancora completare la terza rotazione

13.10: Brava la bielorussa Harnasko ai nastri: 23.700

13.07: 25.900 per la bulgara Taseva alla palla, 23.950 per la greca Kelaiditi alle clavette

13.02: Non un esercizio straordinario per Raffaeli al cerchio: arrivano 22.950 punti e qui l’azzurra perde un po’ di terreno dalle prime dopo un avvio di altissimo spessore

12.58: Bogdanova (Est) 21.650 alle clavette, Kaleyn (Bul) 27.775 ai cerchi, tocca a Raffaeli al cerchio

12.49: E’ battaglia in casa Averina, come previsto: Arina totalizza 25.300 ai nastri

12.47: Dina Averina spaziale alla palla! 29.150! 22.050 per la macedone Stojanov alle clavette

12.40: La ucraina Onopriienko totalizza 21.400 ai nastri, la israeliana Zelikman 25.150 al cerchio, la bielorussa Harnasko 26.500 alle clavette

12.33: La bulgara Taseva totalizza 24.800 ai cerchi, la greca Kelaiditi 24.925 alla palla

12.28: Molto bene Sofia Raffaeli ai nastri! 23.000, un punteggio alto per l’azzurra che è subito dietro alle ragazze in lotta per il podio. L’azera Aghamirova 22.500 alle clavette, l’estone Bogdanova 22.100 alla palla

12.21: Punteggio stellare per Arina Averina che totalizza 28.400 alle clavette

12.16: Altissimo il punteggio della bulgara Kaleyn che totalizza 24.500 ai nastri

12.10: Per la macedone Stojanov arrivano 20.950 punti alla palla

12.07: Partenza a razzo, secondo le attese, per la russa Dina Averina: 28.000 ai cerchi

12.00: La bielorussa Harnasko totalizza 25.500 alla palla, la ucraina Onopriienko 24.800 alle clavette, l’israeliana Zelikman 21.600 ai nastri

11.56: La bulgara Taseva totalizza 22.450 ai nastri, la greca Kelaiditi 21.300 al cerchio

11.51: Ottima prestazione di Sofia Raffaeli che totalizza 26.400 alle clavette, dove aveva raggiunto la finale individuale. Sfrutta bene il suo punto di forza l’azzurra

11.47: E’ il momento di Sofia Raffaeli alle clavette

11.46: Iniziata la prima rotazione del secondo gruppo: 23.300 per l’estone Bogdanova, 24.150 per l’azera Aghamirova nella palla

11.30: Questa la classifica finale del gruppa A:

1 ISR ASHRAM Linoy 106.800

2 BLR SALOS Anastasiia 104.475

3 HUN PIGNICZKI Fanni 97.250

4 SLO VEDENEEVA Ekaterina 96.750

5 UKR NIKOLCHENKO Vlada 95.325

6 ROU VERDES Andreea 94.400

7 ESP BEREZINA Polina 94.150

8 AZE JALILOVA Arzu 92.500

9 ESP GARCIA Natalia 91.200

10 GEO PAZHAVA Salome 90.725

11.27: La tedesca Kolosov totalizza 20.900 ai nastri, l’ucraina Nikolchenko totalizza 24.000 alla palla, Jalilova totalizza 24.100 alle clavette

11.22: La ungherese Pigniczki totalizza 25.400 alle clavette, la francese Moustafaeva 19.375 ai nastri, la tedesca Kolosov 20.900

11.14: Ottimo 26.900 per la bielorussa Salos ai cerchi, 24.500 per la rumena Verdes alla palla

11.09: La georgiana Pazhava totalizza 25.150 alle clavette e la spagnola Garcia 19.650 ai nastri

11.07: Ashram (Isr) 22.600 ai nastri, Vedeneeva (Slo) 24.650 ai cerchi, Berezina (Esp) 23.800 alla palla

11.01: Questa la graduatoria dopo tre rotazioni:

1 ISR ASHRAM Linoy 84.200

2 BLR SALOS Anastasiia 77.575

3 SLO VEDENEEVA Ekaterina 72.100

4 HUN PIGNICZKI Fanni 71.850

5 ESP GARCIA Natalia 71.550

6 UKR NIKOLCHENKO Vlada 71.325

7 FRA MOUSTAFAEVA Kseniya 70.350

8 ROU VERDES Andreea 69.900

7 GER KOLOSOV Margarita 46.625

9 ESP BEREZINA Polina 69.850

10 AZE JALILOVA Arzu 68.400

11.00: La azera Jalilova chiude la terza rotazione con 23.95 alla palla

10.52: La tedesca Kolosov si ferma a 19.600 ai nastri, l’ucraina Nikolchenko totalizza 24.725 ai cerchi

10.46: Buon 25.000 per la ungherese Pigniczki alla palla, mentre la francese Moustafaeva totalizza 23.700 alle clavette

10.41: Grande punteggio della bielorussa Salos ai nastri: 24.525, 24.600 ai cerchi per la rumena Verdes

10.38: Pazhava (Geo) 21.075 alla palla, Garcia (Esp) 23.550 alle clavette, Berezina 24.100 ai cerchi

10.31: Buon punteggio per Vedeneeva che totalizza 22.050 ai nastri

10.26: Ancora un grande punteggio per la israeliana Ashram alle clavette: 28.450

10.25: Questa la classifica del primo gruppo dopo le prime due rotazioni. Sofia Bellandi è inserita nella seconda rotazione:

1 ISR ASHRAM Linoy 55.750

2 BLR SALOS Anastasiia 53.050

3 SLO VEDENEEVA Ekaterina 50.050

4 ESP GARCIA Natalia 48.000

5 HUN PIGNICZKI Fanni 46.850

6 FRA MOUSTAFAEVA Kseniya 46.650

7 GER KOLOSOV Margarita 46.625

8 UKR NIKOLCHENKO Vlada 46.600

9 ESP BEREZINA Polina 45.750

10 ROU VERDES Andreea 45.300

10.21: Si chiude la seconda rotazione con 22.900 della ucraina Nikolchenko ai nastri e il 23.750 della azera Jalilova ai cerchi

10.15: La ungherese Pigniczki totalizza 24.550 ai cerchi, la francese Moustafaeva 23.300 alla palla e la tedesca Kolosov 23.300 alle clavette

10.07: La bielorussa Salos totalizza 27.150 alle clavette e la rumena Verdes 19.900 ai nastri

10.02: Berezina (Esp) totalizza 21.550 ai nastri, Pazhava (Geo) 23.100 ai cerchi, Garcia (Esp) 24.400 alla palla

9.52: Grande punteggio per la israeliana Ashram alla palla: 28.300

9.48: Iniziata la seconda rotazione: 25.650 per la slovena Vedeneeva alle clavette

9.40: La ucraina Nikolchenko totalizza 23.700 alle clavette, la azera Jalilov totalizza 20.700 ai nastri

9.30: Per la ungherese Pigniczki arrivano 22.300 ai nastri, per la francese Moustafaeva 23.350 ai cerchi, per la tedesca Kolosov 23.325 alla palla

9.23: Garcia (Esp) 23.600 ai cerchi, Salos (Blr) 25.900 alla palla, Verdes (Rou) 25.400 alle clavette

9.14: Al momento: Ashram (Isr) 27.450 ai cerchi, Vedeneeva (Slo) 24.400 alla palla, Berezina (Esp) 24.200 alle clavette e Pazhava (Geo) 21.400 ai nastri

9.05: Iniziate le rotazioni del primo gruppo che comprende: Ashram (Isr), Vedeneva (Slo), Berezina (Esp), Pazhava (Geo), Garcia (Esp), Salos (Blr), Verdes (Rou), Pigniczki (Hun), Moustafaeva (Fra), Kolosov (Ger), Nikolchenko (Ukr), Jalilova (Ukr)

9.01: Le ragazze di Emanuela Maccarani fronteggeranno Russia, Bulgaria, Bielorussia, Azerbaijan e Israele in uno scontro totale sui due esercizi in programma

8.58: L’Italia sogna in grande con le Farfalle, desiderose di agguantare la medaglia all-around. Le azzurre hanno tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa, ma Alessia Maurelli e compagne dovranno essere perfette perché le avversarie sono decisamente forti e sulla carta hanno qualcosa in più rispetto alle nostre portacolori.

8.56: L’Italia si affida a Sofia Raffaeli, ottava in qualifica e capace di puntare a una top-8 anche in finale

8.54: Per gli altri gradini del podio sarà sfida tra l’israeliana Linoy Ashram, le bielorusse Anastasiia Salos e Alina Harnasko, l’altra russa Arina Averina, le bulgare Boryana Kaleyn e Katrin Taseva.

8.51: In mattinata spazio alla sfida tra le individualiste. Si preannuncia il dominio della russa Dina Averina.

8.47: Si assegnano le prime medaglie pesanti di questa rassegna continentale, si disputano le uniche due gare che saranno poi presenti anche alle Olimpiadi di Tokyo 2021

8.44: Oggi vanno in scena le Finali del concorso generale: in mattinata toccherà alle individualiste, nel pomeriggio spazio ai gruppi seniores.

8.42: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della terza giornata degli Europei 2021 di ginnastica ritmica in programma a Varna in Bulgaria

La cronaca delle qualifiche individuali – La presentazione della gara per gruppi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2021 di ginnastica ritmica. A Varna (Bulgaria) oggi vanno in scena le Finali del concorso generale: in mattinata toccherà alle individualiste, nel pomeriggio spazio ai gruppi seniores. Si preannuncia grande spettacolo, si assegnano le prime medaglie pesanti di questa rassegna continentale, si disputano le uniche due gare che saranno poi presenti anche alle Olimpiadi di Tokyo 2021 (nel programma a ciqnue cerchi non sono inserite le Finali di Specialità).

L’Italia sogna in grande con le Farfalle, desiderose di agguantare la medaglia all-around. Le azzurre hanno tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa, ma Alessia Maurelli e compagne dovranno essere perfette perché le avversarie sono decisamente forti e sulla carta hanno qualcosa in più rispetto alle nostre portacolori. Le ragazze di Emanuela Maccarani fronteggeranno Russia, Bulgaria, Bielorussia, Azerbaijan e Israele in uno scontro totale sui due esercizi in programma (ovviamente in palio anche la qualificazione alle finali di specialità di domani).

In mattinata, invece, spazio alla sfida tra le individualiste. Si preannuncia il dominio della russa Dina Averina. Per gli altri gradini del podio sarà sfida tra l’israeliana Linoy Ashram, le bielorusse Anastasiia Salos e Alina Harnasko, l’altra russa Arina Averina, le bulgare Boryana Kaleyn e Katrin Taseva. L’Italia si affida a Sofia Raffaeli, ottava in qualifica e capace di puntare a una top-8 anche in finale (ma può fare meglio).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2021 di ginnastica ritmica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio della Finale all-around per le individualiste e della Finale all-around per i gruppi. Si inizia alle ore 09.00 con la gara individuale che andrà avanti fino alle ore 14.00 circa, poi tra le 15.30 e le 18.40 circa toccherà ai gruppi. Buon divertimento a tutti.

