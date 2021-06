Ginnastica ritmica, Europei 2021: Agiurgiuculese eliminata da tutto! Raffaeli ottava e in Finale con le clavette

A Varna (Bulgaria) si sono concluse le qualificazioni individuali degli Europei 2021 di ginnastica ritmica. Note un po’ amare per l’Italia, che sperava di fare meglio con le proprie azzurre. Alexandra Agiurgiuculese è infatti clamorosamente eliminata da tutte le Finali: in maniera impronosticabile è fuori dalle migliori 24 nell’all-around e non è tra le migliori 8 in nessuna specialità.

Due giorni difficili per la friulana, esibitasi al di sotto delle proprie potenzialità e del proprio talento con cui ormai due anni fa aveva conquistato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021 (ma il posto non è nominale). L’azzurra era andata in difficoltà ieri con 20.050 al cerchio e 20.150 alla palla, oggi ha cercato la rimonta stampando 24.150 con le clavette e 21.350 con il nastro, ma il punteggio complessivo di 65.650 (si scarta il riscontro peggiore sui quattro attrezzi) le impedisce di andare oltre una poco soddisfacente 27ma posizione.

La rassegna continentale della 20enne finisce oggi, non la rivedremo in pedana nel weekend come sembrava assolutamente scontato (salvo rinunce altrui che permettano dei ripescaggi, ad esempio al nastro è nona). Decisamente meglio è andata alla giovane Sofia Raffaeli, 17enne all’esordio agli Europei che ha ben figurato e ha chiuso con l’ottavo posto nel concorso generale.

La marchigiana, dopo 23.850 al cerchio e 25.400 alla palla nella giornata di ieri, esegue un eccellente esercizio con le clavette (26.950) prima di commettere diversi errori col nastro (16.850). L’azzurra totalizza 76.200 punti, domani cercherà di agguantare un bel risultato sul giro completo e domenica sarà protagonista nella Finale di Specialità alle clavette dove si presenta col quarto punteggio e può puntare a una medaglia.

La russa Dina Averina ha ovviamente dominato la sessione (28.700 alle clavette, 24.750 al nastro) e chiude col totale di 84.900, nettamente davanti all’israeliana Linoy Ashram (82.000) e alle bielorusse Anastasiia Salos (81.700) e Alina Harnasko (78.650), quinta la sua gemella Arina Averina (78.575). Saranno queste ragazze, insieme alle bulgare Boryana Kaleyn (76.950) e Katrin Taseva (76.900), a giocarsi con buona probabilità le medaglie all-around.

Photo LiveMedia/Fabrizio Carabelli