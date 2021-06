L’Italia vuole essere grande protagonista agli Europei 2021 di ginnastica ritmica, in programma a Varna (Bulgaria) dal 9 al 13 giugno. Si tratta dell’ultimo grande appuntamento prima delle Olimpiadi di Tokyo 2021, dunque la rassegna continentale rappresenta un test fondamentale in avvicinamento ai Giochi ormai lontani poco più di un mese. Le Farfalle puntano al podio nel concorso generale, l’unica gara che assegnerà le medaglie anche nella manifestazione a cinque cerchi. Le ragazze di Emanuela Maccarani sono reduci dal quinto posto nella tappa casalinga di Coppa del Mondo, ma a Pesaro vinsero le due Finali di Specialità e dunque sperano di poter battagliare per i vertici della classifica.

Come sempre il livello agonistico degli Europei è elevatissimo ed equivale a quello di un Mondiale, anche se nelle ultime stagioni è emerso il Giappone, da seguire ovviamente anche a Tokyo. Le azzurre tornano agli Europei dopo tre anni di assenza, visto che nel 2020 tutte le Nazioni di riferimento non si presentarono a Kiev a causa dell’emergenza sanitaria e che nel 2019 l’evento non era aperto ai gruppi. L’edizione del 2018 fu eccezionale: argento all-around, oro con i 5 cerchi, argento nell’esercizio misto. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Martina Santandrea, Agnese Duranti, Daniela Mogurean cercheranno di confermarsi ad altissimi livelli, i nuovi esercizi sono di spessore e si sta cercando di perfezionarli per il grande evento.

Le avversarie saranno agguerritissime. La Russia, Campionessa Olimpica e del Mondo, sarà come sempre la grande favorita della vigilia e punterà a dominare l’all-around. La Bulgaria è in eccellente forma come ha dimostrato in Coppa del Mondo e sembra potersela giocare alla pari con la corazzata padrona di questo sport. Da tenere in forte considerazione anche Bielorussia, Azerbaijan e Israele (difende il titolo all-around). Parte indietro l’Ucraina, che fu terza l’anno scorso a causa delle assenze altrui.

Sabato, a partire dalle ore 15.30, spazio al concorso generale. Le migliori otto si qualificano alle Finali di Specialità in programma domenica, ma ricordano che si tratta di gare assenti alle Olimpiadi e che hanno inevitabilmente un peso inferiore in termini di risultato acquisito.

Photo LiveMedia/Fabrizio Carabelli