LIVE Germania-Ungheria, Europei 2021 in DIRETTA: i teutonici sperano nel primato del girone

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Germania-Ungheria match di Euro2020, Germania che può puntare al primo posto nel girone se la Francia non vince.

Löw si affiderà al consueto 3-4-3 visto contro il Portogallo. Davanti ci sarà il tridente composto da Sané, Gnabry in posizione di falso nove, e il sempre presente Havertz. Fuori Muller per infortunio e panchina per Werner. A centrocampo Kimmich e Gosens (autore di una grande prestazione contro il Portogallo) agiranno sulle due fasce, con Kroos e Goretzka in mediana, con il centrocampista del Bayern Monaco al debutto da titolare nel torneo. Dietro, davanti al portiere titolare Neuer, ci saranno Ginter, Hummels (che recupera in tempo) e Rüdiger che formeranno la difesa a tre dei tedeschi.

Marco Rossi punterà invece sul 3-5-2. Fra i pali ci sarà Gulacsi. Davanti a lui Botka, Orban e Attila Szalai comporranno la solida linea a tre difensiva. Le due fasce saranno presidiate da Lovrencsics e da Fiola. In mediana Schäfer dovrebbe prevalere su Nego per affiancare il regista Nagy e Kleinherisler. Il tandem offensivo vedrà Nikolics far coppia dal primo minuto con Sallai.

PROBABILI FORMAZIONI Germania-Ungheria

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Sane, Gnabry, Havertz.

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, At. Szalai; Lovrencsics, Schäfer, Nagy, Kleinheisler, Fiola; Nikolics, Sallai.

