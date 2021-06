LIVE Francia-Svizzera, Europei 2021 in DIRETTA: ottavo agevole per i campioni del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Francia-Svizzera ottavi di finale di Euro2020, Mbappé e compagni vogliono subito il passaggio del turno.

Probabilmente i francesi scenderanno in campo con il classico 4-3-3, ma con alcune novità possibili. Lloris tra i pali, Koundé a destra e Rabiot a sinistra terzini (da valutare i recuperi sia di Pavard che Hernandez e Digne), Varane e Kimpembe centrali di difesa. Pogba, Kanté e Tolisso in mediana non si toccato. Tridente delle meraviglie formato da Mbappé, Griezmann e Benzema. Dalla panchina Coman.

3-4-1-2, invece, per gli svizzeri con Sommer tra i pali, Elvedi, Akanji e Rodriguez in difesa a comporre la linea difensiva a tre (con il giocatore del Torino arretrato), con Schär che slitta in panchina. Widmer e Zuber esterni, va in panchina Mbabu. Freuler e Xhaka saranno i centrocampisti interni. Shaqiri ed Embolo da trequartisti supportano l’unica punta di peso Seferovic.

PROBABILI FORMAZIONI Francia-Svizzera

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Rabiot; Pogba, Kanté, Tolisso; Mbappé, Benzema, Griezmann.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri, Embolo; Seferovic.

Foto: Lapresse.