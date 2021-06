LIVE F1, GP Baku in DIRETTA: Gasly stupisce nella FP3 ma le Ferrari ci sono. Orario qualifiche TV8

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.11 Si chiude qui, dunque, la prima parte del sabato di Baku. Ci rivediamo alle 14 per le qualifiche che ci regaleranno grandissime emozioni!

12.09 Bene ancora le Ferrari che sembrano pronte a lottare per la seconda fila, quantomeno. Leclerc e Sainz hanno fatto intravedere buone cose, poi qualche bandiera gialla di troppo ha stoppato i giri buoni

12.07 La notizia è il “botto” di Verstappen, assieme alle difficoltà della Mercedes. Non tragga in inganno il terzo posto di Hamilton, che ha sfruttato una scia nel T3 che ha limato mezzo secondo al tempo dell’inglese

12.05 Davvero sorprendente Gasly e l’Alpha Tauri, che hanno brillato a livello di potenza in questa FP3. Ottimo anche l’ottavo crono di Tsunoda

12.03 RIEPILOGO TEMPI FP3

1 10 P. Gasly AlphaTauri 1’42″251 16 2 11 S. Perez Red Bull +00″344 1’42″595 18 3 44 L. Hamilton Mercedes +00″446 1’42″697 15 4 16 C. Leclerc Ferrari +00″527 1’42″778 16 5 55 C. Sainz Ferrari +00″755 1’43″006 16 6 4 L. Norris McLaren +00″760 1’43″011 15 7 14 F. Alonso Alpine +00″829 1’43″080 15 8 22 Y. Tsunoda AlphaTauri +00″993 1’43″244 19 9 31 E. Ocon Alpine +01″043 1’43″294 15 10 3 D. Ricciardo McLaren +01″306 1’43″557 17 11 5 S. Vettel Aston Martin +01″334 1’43″585 13 12 18 L. Stroll Aston Martin +01″431 1’43″682 12 13 77 V. Bottas Mercedes +01″494 1’43″745 13 14 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +01″575 1’43″826 15 15 33 M. Verstappen Red Bull +01″733 1’43″984 6 16 6 N. Latifi Williams +01″803 1’44″054 14 17 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +01″862 1’44″113 11 18 63 G. Russell Williams +02″183 1’44″434 12 19 47 M. Schumacher Haas +03″031 1’45″282 15 20 9 N. Mazepin Haas +03″460 1’45″711 12

12.01 Ancora un “lungo” per Bottas in curva 3, non migliora nessuno e la sessione si chiude qui. Pierre Gasly primo!!

12.00 BANDIERA A SCACCHI!!!!!!! SI CHIUDE LA FP3!!!!!!!

11.59 Siamo alle battute conclusive, non migliora nessuno in questo momento. Bot

11.58 Hamilton!!!!! Eccolo!!!!!!! Terzo a 446 millesimi da Gasly con il record nel T3!! Leclerc 36.145 e 41.449 non fa segnare parziali clamorosi

11.57 Gasly super-record nel T1!! 35.785!!!!!! Sainz 36.123, mentre si rilanciano Perez e Leclerc. Norris record nel T2 41.102, Gaslyyyyyyyyyy!!!!!!! 40.884!!!!!!!!! Che tempoooooooo!!!!!! Il francese vola in 1:42.251!!!!!!!! Norris quinto a 760

11.56 Continua a stupire la Mercedes. Hamilton 17°, Bottas 18°, sono lontanissimi. Non hanno ancora provato un giro vero e proprio, le gomme non entrano in temperatura a quanto pare…

11.55 Si riparte dopo le due bandiere gialle, vedremo se qualcuno sarà in grado di stampare un giro importante in questi ultimi 5 minuti

11.54 L’inglese ha posizionato la sua Williams nella via di fuga quindi non ci sono problemi, mentre Vettel in curva 15 a sua volta è finito lungo e ha messo la sua Aston Martin nella via di fuga senza danni

11.53 Lando Norris completa il suo giro in 1:43.504 ed è solamente ottavo a 909 millesimi. Bandiera gialla di nuovo, stavolta perchè si è fermato Russell per problemi tecnici

11.52 Gasly terzo in 1:42.838 a 243 millesimi. ora si lancia Norris e nel T1 fa segnare 36.098, non eccezionale per una motorizzata Mercedes

11.51 Perez ha rifilato ben 4 decimi a Leclerc nel T3 sfruttando anche una scia. Alonso sale in quarta posizione a 485 millesimi, che conferma per lo spagnolo!

11.50 Leclerc si rilancia ed è super nel T1!! 35.861 risponde Perez in 35.854!! Il monegasco al T2 segna 41.162 nuovo record, il messicano stampa un 41.406. Leclerc chiude il suo tentativo in 1:42.778!! Primo!!!!!!!! Perez 1:42.595 è primo!!

11.48 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3

1 10 P. Gasly AlphaTauri 1’43″051 7 2 22 Y. Tsunoda AlphaTauri +00″193 1’43″244 11 3 16 C. Leclerc Ferrari +00″481 1’43″532 8 4 3 D. Ricciardo McLaren +00″506 1’43″557 10 5 18 L. Stroll Aston Martin +00″631 1’43″682 7 6 11 S. Perez Red Bull +00″753 1’43″804 10 7 33 M. Verstappen Red Bull +00″933 1’43″984 6 8 6 N. Latifi Williams +01″003 1’44″054 10 9 55 C. Sainz Ferrari +01″051 1’44″102 8 10 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +01″062 1’44″113 7 11 5 S. Vettel Aston Martin +01″105 1’44″156 7 12 4 L. Norris McLaren +01″264 1’44″315 10 13 44 L. Hamilton Mercedes +01″505 1’44″556 10 14 31 E. Ocon Alpine +01″731 1’44″782 7 15 14 F. Alonso Alpine +01″750 1’44″801 8 16 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +01″763 1’44″814 9 17 77 V. Bottas Mercedes +01″791 1’44″842 10 18 63 G. Russell Williams +02″018 1’45″069 7 19 9 N. Mazepin Haas +02″660 1’45″711 10 20 47 M. Schumacher Haas +03″896 1’46″947 9

11.47 Bottas torna ai box e si lamenta che i cambiamenti effettuati non hanno sortito effetti. Al momento il finlandese è 17°, con Hamilton 13°. Cosa sta succedendo alle Mercedes?

11.45 Sainz stava volando anche nel T2, ma sbaglia a sua volta in curva 15 e riesce a mettere la sua SF21 nella via di fuga, senza danni come Verstappen

11.44 Tsunoda 36.075 nel T1, Leclerc deve abortire il suo giro per una bandiera gialla, Sainz vola 35.889!! Tsunoda chiude in 1:43.244 secondo a 193 millesimi.

11.43 Davanti sempre il duo dell’Alpha Tauri con Gasly in 1:43.051 su Tsunoda, ma ora anche i rivali montano le soft.

11.42 Stroll si porta in quarta posizione in 1:43.682 a 631 millesimi, tornano in azione anche le Ferrari ora!

11.41 Ora Hamilton 36.502 nel T1 inizia a spingere, 36.361 per Ricciardo, l’inglese arriva al T2 con 42.496 ancora su tempi alti, chiude in 1:44.950 e non miglior

11.40 Le Mercedes procedono su tempi talmente alti che sembrano impegnati in una simulazione di passo gara. Hamilton 1:49.587 è un crono altissimo…

11.39 Bottas 37.117 nel T1, non un parziale interessante, Hamilton 37.677 a sua volta non br

11.38 Il primo a lanciarsi sarà Valtteri Bottas, seguito da Hamilton e Strol

11.37 Subito tutti in pista per non perdere tempo e sfruttare al massimo questi ultimi 23 minuti…

11.36 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SI RIPARTE!!!!!!!!

11.35 Uno sconsolato Max Verstappen si presenta in qualifica con meno certezze del previsto, ma sarà comunque pronto a puntare alla pole position…



11.34 Verstappen è già tornato ai box grazie alla medical car, mentre la sua monoposto non è ancora stata rimossa. Vedremo quanti minuti occorreranno prima della ripartenza…

11.33 LA CLASSIFICA DELLA FP3

1 10 P. Gasly AlphaTauri 1’43″051 7 2 22 Y. Tsunoda AlphaTauri +00″396 1’43″447 8 3 16 C. Leclerc Ferrari +00″481 1’43″532 7 4 11 S. Perez Red Bull +00″753 1’43″804 9 5 33 M. Verstappen Red Bull +00″933 1’43″984 6 6 55 C. Sainz Ferrari +01″051 1’44″102 7 7 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +01″062 1’44″113 7 8 3 D. Ricciardo McLaren +01″275 1’44″326 9 9 18 L. Stroll Aston Martin +01″497 1’44″548 3 10 44 L. Hamilton Mercedes +01″505 1’44″556 6 11 31 E. Ocon Alpine +01″731 1’44″782 6 12 14 F. Alonso Alpine +01″750 1’44″801 7 13 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +01″763 1’44″814 8 14 77 V. Bottas Mercedes +01″791 1’44″842 6 15 4 L. Norris McLaren +01″862 1’44″913 6 16 63 G. Russell Williams +02″018 1’45″069 5 17 6 N. Latifi Williams +02″156 1’45″207 7 18 5 S. Vettel Aston Martin +02″172 1’45″223 4 19 9 N. Mazepin Haas +02″660 1’45″711 10 20 47 M. Schumacher Haas +03″896 1’46″947 9

11.31 Max Verstappen stava spingendo al massimo con le hard e aveva già fatto segnare il suo migliore T1 in quel giro, contemporaneamente Perez era da record nel T1 in 36.109 contro il 36.400 del compagno

11.30 L’olandese ha bloccato nella seconda fase di frenata, perdendo la RB16B e stampandola contro le protezioni. Braccetto delle sospensioni ko e sessione rovinata per lui..

11.29 Ecco le immagini della Red Bull di Verstappen contro le protezioni di curva 15!

Max Verstappen hits the barriers at Turn 15! The session is now red flagged, as he waits to be recovered#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/fctlA16Nfz — Formula 1 (@F1) June 5, 2021



11.28 BANDIERA ROSSA!!! L’olandese ha sbagliato nello stesso punto di Leclerc di ieri e ha stampato violentemente la sua Red Bull in curva 15! Pilota ok ma sessione rovinata per lui…

11.27 Ancora record per Gasly anche nel T2 in 41.365, il francese arriva sul traguardo con il tempo di 1:43.051 ed è primo!! ATTENZIONE!! VERSTAPPEN A MURO!!!

11.26 Leclerc alza il piede nel T2, mentre Sainz inizia in 36.432 nel T1, Gasly super! 36.164 nuovo record! Verstappen 36.400, intanto Leclerc migliora e sale in 1:43.532 a 345 millesimi.

11.25 Sergio Perez fa segnare i suoi migliori T1 e T3 e si porta in quarta posizione a 617 millesimi da Gasly. Si rilancia Leclerc, 36.358 nel T1

11.23 Hamilton ancora su tempo alti, è nono a 1.369, Bottas 12°. In questo momento non sta migliorando nessuno.

11.22 Gasly riparte e centra il record nel T2 in 41.394, Leclerc è in un giro di raffreddamento, mentre Gasly finisce il tentativo ed è primo in 1:43.187 con gomma soft con 260 millesimi su Tsunoda. Quarto Verstappen a 797 poi Sainz e Giovinazzi

11.20 Bottas migliora ma è ottavo, Verstappen nono, per il resto tutti si stanno rilanciando. Quinto Ricciardo a 879

11.19 Leclerc nel suo giro ha stampato il record nel T2 in 41.621 confermando come la Ferrari sia agile nel misto. Sainz si porta in terza posizione in 1:44.102 a 655 millesimi.

11.18 Sergio Perez migliora e vola in 1:44.165, secondo Gasly a 376 millesimi, poi Giovinazzi, Raikkonen, Verstappen e Norris. Tsunoda piazza il record nel T1 e T2, chiude al comando!!!! 1:43.447 che tempo per il nipponico!!!!!!!! Leclerc subito secondo a

11.16 Perez di nuovo record nel T1 in 36.663, Leclerc e Sainz a loro volta iniziano su parziali alti. Il messicano arriva al T2 in 41.883 nuovo record, ma Tsunoda ripsonde

11.15 Per il momento la Mercedes prosegue su tempi alti. Bottas 1:46.301, Hamilton 1:49.013. Cercano un secondo giro per scaldare le gomme. Il problema arriverà nelle qualifiche, che saranno alle ore 16.00 locali, con temperature più basse

11.14 Tsunoda sale in seconda posizione in 1:44.970 a 566 millesimi da Perez. Ed ora ecco anche Hamilton e le Ferrari (con gomme medie). Giovinazzi secondo a 380 millesimi da Perez, poi Raikkonen quarto a

11.13 Perez con gomma hard piazza il record nel T2 in 41.983 mentre Norris si porta al secondo posto. Davanti il messicano in 1:44.404 con record anche nel T3 (25.492), poi Ricciardo ora secondo a 650 millesimi, terzo Norris a 875.

11.12 Inizia il lavoro anche per Yuki Tsunoda, mentre Bottas inizia con un giro altissimo (46.2 nel T1), mentre spinge Ricciardo subito in 36.890, Alonso record in 36.885

11.11 Ora si inizia a fare davvero sul serio! Si lancia Valtteri Bottas, vedremo se la W12 sarà in grado di risolvere i problemi di ieri, ovvero mandare in temperatura le gomme. In azione anche Lando Norris, Daniel Ricciardo e Sergio Perez!

11.10 Interessante l’inizio di Mazepin, che sembra confermare i buoni spunti messi in mostra ieri e, per ora, tiene Mick a 1.236.

11.09 Mazepin nuovo record nel T1 in 37.082, Alonso si ferma a 37.187, Schumacher 37.665. Il russo si conferma anche nel T2 in 42.796, Alonso fa segnare 42.830. Mazepin migliora e chiude in 1:45.711, Schumacher 1:46.947, Alonso risponde in 1:45.838 a 127 millesimi.

11.08 Mentre Alonso si lancia per il suo primo tentativo, le Haas rimangono sul tracciato.

11.07 Le due Haas non proseguono nel forcing, mentre Fernando Alonso ci smentisce e scende in pista con la sua Alpine, riuscirà a ripetere il sesto posto di ieri?

11.06 A parte le due Haas tutti i piloti sembrano ancora molto lontani dall’essere pronti all’ingresso in pista. Gasly, per esempio, è al muro dei monitor con i tecnici

11.05 Mick Schumacher inizia con un ritmo blando, mentre Lewis Hamilton arriva nel suo box solamente ora! Mazepin 37.320 nel T1, un secondo più veloce del suo compagno di team. Nel T2 43.762 per il tedesco, 43.589 per il russo che poi chiude in 1:46.717 con 1.480 sul vicino di box

11.03 Si lanciano le due Haas, Mazepin nel suo team radio ha spiegato che la pista è molto sporca. Dobbiamo attenderci tempi interlocutori in questi primi istanti?

11.02 Per il momento le altre scuderie rimangono ancora ferme ai box. Si attende ancora qualche minuto prima di entrare in pista in questa FP3

11.01 Si incomincia! I primi piloti entrano in azione! Le due Haas rompono il ghiaccio con Mazepin e Mick Schumacher

11.00 SEMAFORO VERDE!!!!! SCATTA LA FP3 DEL GP DELL’AZERBAIJAN DI FORMULA UNO!!!!

10.58 Uno sguardo al rettilineo del traguardo di Baku! Condizioni ideali per la FP3

The stage is set! ✨ We’ve got less than 10 minutes until FP3 gets under way…#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/afFBUSAysw — Formula 1 (@F1) June 5, 2021



10.57 Pochi minuti e si parte a Baku! Tutto pronto per la FP3!!

10.54 Oltre alla pista, ci sono tantissime discussioni a Baku per colpa delle cosiddette “ali flessibili”. Red Bull e Mercedes sono in guerra, accusandosi a vicenda di avere realizzato ali posteriori e anteriori che andrebbero a eludere il regolamento. Ci attendiamo una battaglia di carte bollate?

10.52 La Ferrari sulla vettura di Leclerc monterà l’ala posteriore usata ieri nella FP2, quella leggermente più scarica, sintomo che hanno trovato il giusto bilanciamento tra zona mista e rettilineo finale. Potrebbe, però, andare a scapito della lunga distanza con le gomme che, come si è visto ieri, si rovinavano in fretta…

10.51 Attenzione, come sempre, alla McLaren. La scuderia di Woking ama nascondersi nel corso del venerdì, per poi scatenare la potenza della sua Power Unit Mercedes quando conta. Proprio per questo potrebbe davvero essere protagonista a Baku

10.48 Vedremo oggi se Leclerc, ancora una volta, saprà emergere nelle qualifiche, per cui dovrà sfruttare al meglio la FP3 dopo il “botto” di ieri in curva 15 per trovare il giusto feeling. Il suo vicino di box, invece, sembra già a suo agio sulla SF21

The moment Leclerc found the Baku barrier 💥 He managed to recover from the incident and finished FP2 in P4 💪#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/5XQZSKvTUV — Formula 1 (@F1) June 4, 2021



10.45 Se la Mercedes è la sorpresa in negativo, quella in positivo è la Ferrari. Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno realizzato due ottime sessioni, proponendo una SF21 di livello, anche laddove si temeva potesse soffrire, ovvero il T3

10.42 Sergio Perez ha chiuso davanti a tutti il venerdì di Baku, ribadendo la sua crescita e, come ha spiegato lo stesso messicano, non si è mai sentito così bene sulla sua monoposto. Verstappen è in scia, pronto per la zampata giusta nella Q3

10.39 Chi non sembra avere alcun problema è la Red Bull. Dopo l’ottimo fine settimana di Montecarlo, infatti, si è presentata sul Mar Caspio con la chiara intenzione di dominare la scena, ed una RB16B che si comporta bene sia sul veloce, sia nel tratto misto

10.36 La Mercedes partiva come la grande favorita sulla pista di Baku sfruttando la potenza della proprio Power Unit sul lunghissimo rettilineo di 2.2 chilometri che caratterizza il T3. Forse ieri Hamilton e Bottas hanno girato de-potenziati?

10.33 Iniziamo con la grande sorpresa di giornata: la Mercedes non è davanti a tutti! Le W12 sono apparse in difficoltà nel venerdì di Baku con Hamilton 11° e Bottas addirittura 16°. Le Frecce nere vogliono nascondersi o ci sono davvero problemi? Lo scopriremo già da questa FP3

10.30 I TEMPI DELLA FP2 DISPUTATA IERI POMERIGGIO

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:42.115 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.101 3

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.128 6

4 Charles LECLERC Ferrari+0.321 5

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.419 5

6 Fernando ALONSO Alpine+0.578 3

7 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.826 3

8 Lando NORRIS McLaren+0.903 4

9 Esteban OCON Alpine+0.905 3

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.015 4

11 Lewis HAMILTON Mercedes+1.041 3

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.105 4

13 Daniel RICCIARDO McLaren+1.183 4

14 Lance STROLL Aston Martin+1.697 3

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.766 4

16 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.069 4

17 George RUSSELL Williams+2.442 4

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.448 3

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.980 3

20 Nicholas LATIFI Williams+4.868 1

10.27 I TEMPI DELLA FP1 DISPUTATA IERI MATTINA

1 33 M. Verstappen Red Bull 1’43″184 19

2 16 C. Leclerc Ferrari +00″043 1’43″227 20

3 55 C. Sainz Ferrari +00″337 1’43″521 20

4 11 S. Perez Red Bull +00″446 1’43″630 17

5 3 D. Ricciardo McLaren +00″548 1’43″732 25

6 10 P. Gasly AlphaTauri +00″573 1’43″757 23

7 44 L. Hamilton Mercedes +00″709 1’43″893 20

8 4 L. Norris McLaren +00″812 1’43″996 20

9 14 F. Alonso Alpine +01″593 1’44″777 25

10 77 V. Bottas Mercedes +01″707 1’44″891 20

11 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +01″759 1’44″943 16

12 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +01″908 1’45″092 18

13 18 L. Stroll Aston Martin +02″050 1’45″234 19

14 22 Y. Tsunoda AlphaTauri +02″200 1’45″384 23

15 5 S. Vettel Aston Martin +02″231 1’45″415 20

16 31 E. Ocon Alpine +02″262 1’45″446 21

17 63 G. Russell Williams +02″268 1’45″452 20

18 6 N. Latifi Williams +02″590 1’45″774 18

19 47 M. Schumacher Haas +03″715 1’46″899 19

20 9 N. Mazepin Haas +03″761 1’46″945 18

10.24 Iniziamo l’avvicinamento alla FP3 con la CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI 2021

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 105

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 101

3 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 56

4 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 47

5 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 44

6 Charles Leclerc MON FERRARI 40

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 38

8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 24

9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 16

10 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 12

11 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 10

12 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 9

13 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 5

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 2

15 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

16 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 0

17 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0

18 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

19 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

20 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

10.21 Alle ore 14.00 italiane scatteranno le qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani che, a sua volta, vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 14.00 di domani

10.18 Sul tracciato cittadino di Baku siamo in attesa di una sessione di capitale importanza. 60 minuti nei quali i piloti faranno le prove generali per le qualifiche

10.15 Buongiorno e benvenuti a Baku! Tra 45 minuti esatti prenderà il via la terza sessione di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan di Formula Uno!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle qualifiche per il Gran Premio di Azerbaijan 2021, sesto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Per quanto visto ieri Red Bull è attualmente la grande favorita per la pole position e per la prima fila con Max Verstappen e Sergio Perez.

L’olandese ha quindi subito una ghiotta occasione per provare ad allungare in classifica generale sul rivale diretto Lewis Hamilton, molto attardato ieri in classifica nella simulazione di qualifica ma decisamente rapido sul passo gara. Ferrari è partita forte ieri nelle libere, ma oggi non sarà facile riconfermarsi davanti alle Mercedes e alle McLaren.

Si comincia alle ore 11.00 con il semaforo verde delle FP3, mentre le qualifiche scatteranno alle 14.00. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 ed in live streaming su Sky Go e Now TV, mentre sarà possibile seguire le prove ufficiali in chiaro su TV8 in differita dalle ore 18.30.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto della lotta per la sesta pole position dell’anno in Formula Uno: buon divertimento!

Foto: Lapresse