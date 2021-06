Oggi il torneo Queen’s 2021 di tennis, di categoria ATP 500, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, ha visto andare in scena il match vinto da Matteo Berrettini, testa di serie numero 1, sulla wild card britannica Andy Murray, battuto in due set per 6-3 6-3 dopo un’ora e ventisei minuti di gioco. In conferenza stampa i due hanno commentato il match, ecco quanto raccolto da ubitennis.com.

Queste le parole di Matteo Berrettini: “Non ho sottovalutato Murray neanche nel nostro ultimo confronto a Shanghai 2019. Credo di aver giocato più vincenti sulla terra che oggi. Ormai penso di essere un giocatore che gioca bene ovunque, ma è vero che qui cambia tutto. Sì, già oggi mi sono buttato di più a rete, ma devo sapere che la palla mi ritornerà più rapidamente se l’avversario incoccia il passante“.

Così Andy Murray sul match odierno e su Berrettini: “Non è facile andare in campo quando vieni da tre anni in cui hai giocato così poco. Soprattutto quando sei sull’erba e affronti un avversario che serve così. Bisogna vedere come si comporta contro avversari di alto livello, perché oggi io non ho giocato così bene. Sicuramente ha nel servizio e nel dritto due grosse armi, ma dipenderà dal suo rendimento in risposta”.

Foto: LaPresse