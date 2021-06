Matteo Berrettini insegue Roger Federer nel ranking ATP: come e quando può superarlo

Si infiamma la lotta per l’ottavo posto nel ranking ATP tra lo svizzero Roger Federer e l’azzurro Matteo Berrettini: l’elvetico nel 2019 aveva vinto ad Halle, mentre è già stato eliminato in settimana dal torneo tedesco ed ora è ottavo a quota 4815.

Matteo Berrettini, invece, al Queen’s, torneo di categoria ATP 500, è testa di serie numero 1 ed è appena approdato ai quarti, incamerando 90 punti, ed al momento è a quota 4058 nella classifica virtuale, restando sempre al 9° posto, ma potrà issarsi fino a quota 4468 in caso di successo finale.

Entrambi non sono iscritti a tornei la settimana prossima, quindi torneranno in campo a Wimbledon, dove Federer deve difendere 1200 punti (in caso di risultato peggiore delle semifinali ne terrebbe comunque 600), mentre Berrettini ne difende 180, tenendone comunque 90 in caso di risultato peggiore del terzo turno.

Pare plausibile che il sorpasso ufficiale possa avvenire alla fine di Wimbledon, in relazione ai risultati di Federer a Wimbledon e di Berrettini al Queen’s ed a Wimbledon. Di seguito l’andamento dei due in classifica turno per turno nei tornei in questione.

CLASSIFICA DI ROGER FEDERER

Ranking lunedì 28 giugno: 4815, 8° posto.

Punti da scartare dopo Wimbledon: 1200 (ne terrebbe 600 in ogni caso).

Punti fino ai quarti a Wimbledon: 4215

Punti in semifinale a Wimbledon: 4335

Punti in finale a Wimbledon: 4815

Punti in caso di vittoria a Wimbledon: 5615

CLASSIFICA DI MATTEO BERRETTINI

Ranking lunedì 14 giugno: 4103, 9° posto.

Punti da scartare dopo il Queen’s: 135 (90 di Halle 2019 + 45 di Antalya 2021).

Punti ai quarti al Queen’s: 4058, 9° posto virtuale.

Punti in semifinale al Queen’s: 4148, 9° posto virtuale.

Punti in finale al Queen’s: 4268, 9° posto virtuale.

Punti in caso di vittoria al Queen’s: 4468, 9° posto virtuale.

Ranking lunedì 28 giugno: tra 4058 e 4468, 9° posto.

Punti da scartare dopo Wimbledon: 180 (ne terrebbe 90 in ogni caso).

Punti fino al terzo turno a Wimbledon: tra 3968 e 4378

Punti al quarto turno a Wimbledon: tra 4058 e 4468

Punti ai quarti a Wimbledon: tra 4238 e 4648

Punti in semifinale a Wimbledon: tra 4598 e 5008

Punti in finale a Wimbledon: tra 5078 e 5488

Punti in caso di vittoria a Wimbledon: tra 5878 e 6288

Foto: LaPresse