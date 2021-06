CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.43 La nostra DIRETTA LIVE del match fra Berrettini e Murray finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per analisi, dichiarazioni e cronache su questa partita. Un caro saluto e a presto!

16.41 Battendo il cinque volte vincitore di questo torneo, Berrettini si regala i quarti di finale contro Daniel Evans che oggi ha superato non senza difficoltà Adrian Mannarino. Non ci sono precedenti fra i due giocatori nel circuito maggiore.

16.39 28 vincenti e 14 errori gratuiti per un Matteo Berrettini che ha rasentato la perfezione eccetto qualche piccolo passaggio a vuoto sotto rete. Fa la differenza un rendimento stellare con il servizio che regala all’azzurro 14 ace e l’83% di punti vinti con la prima. Molto inferiore la resa di Murray che ha vinto il 63% di punti vinti con la prima.

FINISCE QUI! MATTEO BERRETTINI LIQUIDA ANDY MURRAY CON IL PUNTEGGIO DI 6-3 6-3 E VOLA AI QUARTI!

40-0 Un altro punto diretto con il servizio! Tre match point Berrettini!

30-0 Altra prima potentissima!

15-0 Prima devastante da parte di Berrettini ad aprire il game.

5-3. Due ace per Murray in questo game. Lo scozzese si mantiene in vita, ma adesso Berrettini serve per il match.

40-15 Se ne va il dritto a sventaglio di Murray.

40-0 Decolla la risposta di Berrettini e si procura tre palle del 3-5 l’ex numero uno del mondo.

30-0 Terzo ace della partita per il giocatore scozzese.

15-0 Ottima prima per il britannico.

5-2. Non rischia nulla e non sbaglia una virgola Berrettini anche in questa occasione. L’azzurro si garantisce la possibilità di servire per il match.

40-15 Seconda arrembante da parte di Berrettini e palla del 5-2.

30-15 Ace esterno per Berrettini! Il dodicesimo!

15-15 CHE SCAMBIO! Difese incredibili da ambo le parti e alla fine è Berrettini a cedere con il dritto finale in lungolinea.

15-0 Spinge tre palle con il dritto Berrettini che comanda lo scambio in maniera impeccabile.

4-2. Rimane sul nastro il passante di Berrettini e lo scozzese riesce a rimanere vivo in questa partita.

A-40 Finge di andare incrociato e va sul lungolinea con il dritto a sventaglio Murray.

40-40 Annulla anche questa possibilità Murray grazie ad un ottima prima esterna.

40-A Un altro errore grave di Murray con il dritto in uscita dal servizio. Seconda palla break.

40-40 Non vuole mollare Murray che conduce molto bene lo scambio trascinato dal servizio.

40-A Doppio fallo per Murray che consegna a Berrettini la chance di andare a servire per il match.

40-40 In progressione Berrettini! Prende campo colpo dopo colpo ed incide con il rovescio lungolinea in maniera definitiva.

40-30 Molto profonda la difesa in back di Berrettini e Murray colpisce il dritto quando è completamente sbilanciato.

40-15 C’era lo spazio per giocare il dritto lungolinea, ma il tentativo di Berrettini si ferma sul nastro.

30-15 Berrettini butta completamente fuori dal campo Murray e chiude con il rovescio in cross.

30-0 Non passa la risposta di rovescio di Berrettini che si rimprovera di stare troppo passivo quando riceve.

15-0 Uscita splendida in lungolinea con il dritto da parte di Murray! Davvero pregevole.

4-1. Risponde bene in questo game Murray, ma Berrettini lo tiene a bada e consolida il vantaggio nel secondo set.

40-30 PASSANTONE DI BERRETTINI! Prova ad approcciare a rete Murray dopo la risposta e l’azzurro si inventa un passante in back eccezionale.

30-30 Seconda carica giocata da Berrettini in un momento piuttosto delicato.

15-30 Risponde d’istinto Murray e Berrettini commette un altro grave errore con il dritto.

15-15 Controlla bene Berrettini su una risposta bassa e corta di Murray.

0-15 BRUTTO SMASH DI BERRETTINI! Ottima difesa di Murray, ma errore veramente grave per l’azzurro.

3-1. Murray riesce a sbloccarsi nel secondo set dopo un avvio traumatico.

40-15 Incide bene con il rovescio dopo un’ottima prima Murray.

30-15 Si gira sul dritto ed accelera diametralmente i ritmi dello scambio Berrettini.

30-0 Lascia partire un gran dritto Murray dopo al servizio.

15-0 Secondo ace della partita per Andy Murray.

3-0. Risolve un game difficile Berrettini e riesce ad evitare l’immediata reazione di Murray, ampliando il vantaggio.

A-40 COME SI MUOVE BERRETTINI! Regge benissimo sul rovescio, arriva alla grande sulla smorzata e chiude a rete in elevazione.

40-40 Si salva Berrettini! Rovescio che rimbalza bassissimo e Murray non riesce a controllare la difesa.

30-40 Doppio fallo che non ci voleva per Berrettini. Arriva l’opportunità per rientrare in favore di Murray.

30-30 Abbassa tantissimo la palla Murray e Berrettini non riesce ad appoggiarsi per giocare il back.

30-15 Rovescio in cross profondo e preciso di Berrettini che Murray non riesce a contenere.

15-15 Vola via il rovescio di Berrettini in uscita dal servizio.

15-0 Ottimo approccio di Berrettini in avanzamento.

2-0 BREAK BERRETTINI! Spinge a più non posso Berrettini che poi regala anche un altro tocco spettacolare che lascia impotente Murray.

30-40 Ottimo a rete Berrettini! Stop volley giocata con coraggio e poi passante al volo! Palla break per la testa di serie numero uno del torneo!

30-30 SMORZATA MERAVIGLIOSA! Nel bel mezzo dello scambio si inventa una soluzione splendida il romano.

30-15 Primo ace per Murray che trova un ottimo taglio esterno.

15-15 Rimette le cose apposto con una buona prima Murray.

0-15 Vola via il rovescio di Murray nel corso dello scambio. Errore grave per il britannico.

1-0. Buon game per Berrettini che risolve due situazioni non banali con il servizio.

40-30 La risposta in contenimento di Murray finisce abbondantemente lunga.

30-30 Terzo errore al volo per Berrettini che non sta trovando il giusto feeling con le stop volley.

30-15 Prima esterna eccellente per Berrettini.

15-15 Prima al centro e dritto comodo a chiudere.

0-15 Esce di poco il rovescio tagliato di Berrettini che era stato chiamato buono inizialmente.

INIZIO SECONDO SET

15.53 Devastante con il servizio Berrettini: 10 ace e 76% di prime in campo con l’84% di resa. Molto freddo il romano nell’annullare le due palle break iniziali avute da Murray. Il britannico era partito forte, salvo poi eclissarsi dopo lo strappo del giocatore italiano.

6-3 PRIMO SET BERRETTINI! Due break per il romano che è avanti in questo ostico ottavo di finale.

30-40 Attacco in controtempo di Berrettini giusto, ma l’approccio finisce lungo di un soffio.

15-40 Si gira sul dritto Berrettini e Murray affossa il rovescio difensivo in rete. Due set point in favore di Berrettini.

15-30 Lo schiaffo al volo di Murray decolla in tribuna. Errore pessimo da parte dello scozzese.

15-15 Prova ad essere aggressivo Berrettini in questa occasione, manca solo la chiusura con il dritto.

0-15 Entra alla grande Berrettini sulla risposta e non controlla Murray in controbalzo.

5-3. Due ace di fila per Berrettini che continua ad amministrare bene il primo parziale.

40-15 Nono ace scaraventato da Berrettini.

30-15 Controlla bene una risposta insidiosa di Murray, Berrettini.

15-15 CHE DRITTO GIOCATO DA BERRETTINI! Con il polso alza una palla bassissima il romano!

0-15 Arriva bene in corsa sul dritto Murray e Berrettini si ritrova sorpreso.

4-3. Commette due brutti errori Murray, ma riesce a cavare le gambe da questo gioco e a rimanere agganciato nel primo set.

40-30 Prova a sfruttare il lungolinea spalancato con il rovescio Berrettini, ma si ferma sul nastro il suo colpo.

30-30 Arriva male sul dritto Berrettini dopo l’ottima resistenza da dietro dello scozzese.

15-30 Un altro erroraccio di Murray! Stavolta con il dritto!

15-15 Se ne va di poco il back di Berrettini. Ottima difesa di Murray sul pressing del giocatore romano.

0-15 Orribile rovescio di Murray, sotterrato a metà rete.

4-2. Non gioca un game perfetto, ma Berrettini se la cava bene e conferma il break di vantaggio.

A-40 Gli ace salgono addirittura ad otto.

40-40 Macchinoso Berrettini nello spostarsi sulla smorzata di Murray.

40-30 Settimo ace, il terzo del game e palla per il 4-2.

30-30 Secondo ace di fila da sinistra.

15-30 Forza la seconda Berrettini, ma commette il primo doppio fallo.

15-15 Ace esterno schiantato da Berrettini.

0-15 La stop volley di Berrettini non passa.

3-2 BREAK BERRETTINI! Ottimo game in risposta giocato dal numero nove del mondo che è aggressivo e fa giocare colpi scomodi al britannico.

30-40 Calcola male il rimbalzo e si trova molto lontano dalla palla per giocare il dritto Berrettini.

15-40 Ottima prima esterna per Murray.

0-40 Splendida risposta con il riflesso e Murray non riesce a giocare la volée alta. Tre palle break Berrettini.

0-30 Trova incisività Berrettini in risposta, con il britannico che non trova gli appoggi sul rovescio.

0-15 Doppio fallo per Murray dopo una prima di servizio uscita di poco.

2-2. Game rapidissimo per Berrettini che non ha fatto giocare il suo avversario.

40-0 Un altro servizio robusto dà il punto diretto.

30-0 Prima esterna e dritto in controllo dall’altra parte.

15-0 Un altro ace piazzato da Berrettini, stavolta esterno.

1-2. Tiene il servizio con un certo agio Murray dopo i primi due game in battaglia.

40-15 Trova grande profondità con la risposta di rovescio Berrettini.

40-0 Si aiuta ancora con il servizio al centro Murray.

30-0 Colpisce con il dritto con il baricentro all’indietro Berrettini e la palla decolla.

15-0 Grande prima in slice ad uscire da parte di Murray.

1-1. Berrettini si aggrappa al servizio annullando due palle break di fila e si sblocca nel punteggio.

A-40 Un’altra prima devastante.

40-40 CHE PUNTO! Smash di Berrettini addosso a Murray che riesce a difendersi, con il brivido il romano chiude con la volée.

30-40 Prima terrificante al centro sulla quale Murray non può nulla.

15-40 Perde completamente il dritto in corridoio Berrettini. Due palle break per Murray.

15-30 Primo ace della partita per Berrettini.

0-30 Riesce ancora a rispondere Murray e induce all’errore di dritto Berrettini.

0-15 CHE PASSANTE DI MURRAY! Dai teloni gioca un recupero pazzesco lo scozzese su un buon attacco di Berrettini.

0-1. Vince un game difficile Murray, nonostante non abbia annullato palle break.

A-40 Prima al centro vincente per Murray.

40-40 Sposta bene il suo avversario con il dritto Berrettini e alla fine lo scozzese cede in difesa.

A-40 Ottimo taglio esterno trovato da Murray con la prima.

40-40 Prova a cambiare con il back Murray, ma affossa in rete il rovescio.

40-30 CHE SMORZATA DI BERRETTINI! Tocco splendido e poi chiusura al volo a campo aperto dopo un’eccellente risposta.

40-15 Non passa la risposta di rovescio d’incontro tentata da Berrettini.

30-15 Prova ad angolare il dritto Murray, ma trova il corridoio.

30-0 Ottima prima esterna messa in campo da Murray.

15-0 Sparacchia via la risposta di dritto Berrettini su una seconda decisamente aggredibile.

SI COMINCIA! AL SERVIZIO ANDY MURRAY!

INIZIO PRIMO SET

15.09 I due giocatori sono già in campo per il riscaldamento: è quasi tutto pronto a Londra.

15.07 Murray è apparso in forma nonostante l’assenza prolungata: lo scozzese vuole prepararsi al meglio per Wimbledon dove cerca di ritrovare lo smalto del passato.

15.05 Berrettini va a caccia questa settimana del primo titolo a livello 500: il romano ha all’attivo quattro titoli, tutti 250, ed una finale a livello 1000, mentre nessuna nei 500.

15.03 I due si sono affrontati a Pechino due anni fa: in quella occasione fu il britannico a prevalere per 7-6 7-6, nonostante le tante chance avute a disposizione dal giocatore italiano.

15.01 Murray quest’anno ha giocato appena tre partite in singolare: sconfitta al primo turno a Montpellier e sconfitta al secondo turno a Rotterdam dopo aver superato Robin Haase

14.59 Berrettini ha superato al primo turno Stefano Travaglia in due tiebreak, mentre Murray, al rientro da Rotterdam, ha liquidato Benoit Paire lasciando al tennista francese appena cinque giochi.

14.57 Matteo Berrettini è alla prima partecipazione di sempre al Queen’s: il tennista azzurro nel 2019 scelse di andare ad Halle dove raggiunse la semifinale, salvo poi venire fermato da David Goffin.

14.55 Buongiorno amici di OA Sport. Daniel Evans è volato ai quarti di finale battendo Mannarino per 6-4 7-6. Il britannico troverà di fronte il vincente della sfida fra Berrettini e Murray che comincerà a breve.

13.53 Giunge al termine il primo set del match fra Daniel Evans e Adrien Mannarino. Il padrone di casa ha vinto il primo parziale 6-4. Al termine di questa partita inizierà Berrettini-Murray sul Centrale.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida fra Matteo Berrettini e Andy Murray, valida per il secondo turno dell’Atp 500 del Queen’s (Londra).

Matteo Berrettini è alla sua seconda partita sull’erba in stagione. Il tennista romano ha battuto in due tiebreak al debutto il connazionale Stefano Travaglia, un match duro che potrebbe aver messo in condizione la testa di serie numero uno del tabellone principale. L’allievo di Vincenzo Santopadre vanta una buona tradizione su questa superficie, visto il suo titolo a Stoccarda e la seconda settimana raggiunta a Wimbledon nel 2019.

Andy Murray invece Wimbledon l’ha vinto due volte (2013 e 2016). Questi tempi sono lontani per lo scozzese che negli ultimi anni ha dovuto soffrire a lungo visti i numerosi problemi fisici. L’ex numero uno del mondo ha sconfitto al primo turno Benoit Paire lasciando per strada appena cinque game. Il britannico è sembrato in forma, nonostante in questa stagione abbia giocato appena tre partite nel 2021 prima di questo torneo.

I due si sono già affrontati una volta: a Pechino nel 2019 fu il giocatore originario di Glasgow a prevalere in due tiebreak nonostante le varie chance avute dal romano in quella occasione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match di secondo turno dell’Atp 500 del Queen’s fra Matteo Berrettini e Andy Murray. La partita è programmata come seconda sul Campo Centrale del torneo inglese a partire dalle 13.00 dopo Mannarino-Evans. Noi vi aggiorneremo sull’orario di inizio di questa sfida. Buon divertimento e buon tennis a tutti.

Foto: Lapresse