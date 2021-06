LIVE Belgio-Russia 3-0, Europei calcio 2021 in DIRETTA: una doppietta di Lukaku e Meunier fanno volare i Red Devils

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.00 Finisce qui questa turbolenta serata di calcio come la nostra DIRETTA LIVE di Belgio-Russia. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per ampie analisi su questo campionato europeo. A presto.

22.59 Il Belgio chiude quindi la prima giornata in testa al girone insieme alla Finlandia a tre punti. Zero punti per Russia e Danimarca che dovranno iniziare a carburare dalla seconda partita della competizione.

22.57 Nella seconda giornata il Belgio se la vedrà contro la Danimarca per ipotecare la qualificazione, mentre la Russia cercherà riscatto contro la Finlandia.

22.55 Ha fatto tutto Romelu Lukaku che segna una doppietta e dedica i gol all’amico e compagno di squadra Christian Eriksen. La Russia paga gli errori individuali e il deficit di qualità di fronte a questo Belgio.

FINISCE QUI! IL BELGIO TRASCINATO DA LUKAKU STRAPAZZA LA RUSSIA 3-0 ED OTTIENE I PRIMI TRE PUNTI DI QUESTO EUROPEO!

91′ Solo due i minuti di recupero al termine di questa prima giornata del Gruppo B.

89′ Meunier trova l’inserimento di Lukaku che sbuca alle spalle del difensore e buca Shunin sul primo palo: punto esclamativo su un dominio totale del Belgio.

88′ LUKAKUUUUUUUUUUUU!!!!! LA DOPPETTA DEL CENTRAVANTI BELGA!! 3-0 BELGIO E PARTITA CHIUSA!!

87′ Prosegue il possesso pallo spasmodico della squadra di Martinez: non riesce la Russia a riconquistare il pallone.

86′ Buon recupero di Mario Fernandes che permette alla Russia di uscire dalla pressione belga.

84′ Boyata rischia! Pallone messo in mezzo senza pretese da Golovin e il difensore dell’Herta Berlino mette in calcio d’angolo con qualche brivido di troppo…

83′ Golovin anticipa Dendoncker e si prende un buon calcio di punizione da posizione discreta.

81′ Boato bellissimo a San Pietroburgo nonostante la Russia sia in svantaggio: il pubblico ha voglia di vivere il calcio e le grandi partite, di divertirsi, a prescindere dal risultato.

80′ La Russia ha bisogno di un gol per provare a rimontare in qualche maniera il risultato in questo finale. Non sembra avere queste energie la squadra di Cherchesov.

79′ Quanti errori per la nazionale russa in disimpegno: anche dalla rimessa laterale a favore il pallone è regalato alla formazione belga.

77′ Doppio cambio nel Belgio: fuori Vertonghen e Carrasco per lasciare spazio a Vermaelen e Praet.

76′ BOYATA! Con la punta del piede ferma sul più bello Miranchuk che aveva trovato una giocata da urlo.

75′ Intanto è pronto Vermaelen per sostituire Vertonghen che ha preso un paio di botte.

73′ Mertens nella prossima partita raggiungerà un altro grande traguardo: le 100 presenze con la maglia della nazionale. Un altro grande riconoscimento dopo i tanti raggiunti al Napoli.

72′ Cambio anche per il Belgio: fuori Mertens e dentro Eden Hazard.

70′ La Russia non riesce proprio a togliersi dalla gabbia che il Belgio ha costruito: una sorta di melina quella della formazione di Martinez che fa possesso palla orizzontale.

68′ Ricordiamo che il Belgio può inserire ancora giocatori dello spessore di Axel Witsel, Eden Hazard e Kevin De Bruyne: il termometro della qualità della squadra di Roberto Martinez può crescere ulteriormente.

67′ Amministra il Belgio che dovrà viaggiare anche tanto in questa fase a gironi: la prossima partita sarà a Copenaghen e l’ultima ancora a San Pietroburgo. Di conseguenza preservare le energie si può rivelare fondamentale.

65′ Vertonghen viene tamponato da Dzyuba che commette un fallo probabilmente legato anche alla frustrazione: punizione per il Belgio.

63′ Doppio cambio per Cherchesov che si gioca l’ultimo slot: fuori Zobnin e dentro Muhin, fuori Cheryshev (pesantemente bocciato dopo l’ingresso in campo) e dentro Aleksei Miranchuk.

62′ La Russia sembra essere più propositiva in questo secondo tempo, ma sta comunque pagando il deficit di qualità rispetto al Belgio.

60′ Tocco sbagliato di Ferreira Carrasco che regala un fallo laterale alla Russia. La sensazione è che il Belgio sia adesso in modalità risparmio energetico.

59′ Zobnin prova a mettere un cross teso in mezzo e trova una deviazione: corner in favore della Russia.

58′ Tielemans perde un pallone sanguinoso e Dzyuba innesca la ripartenza insieme a Golovin, ma rientra bene in difesa il Belgio.

56′ Partita spezzettata in questa fase: l’inerzia è favorevole al Belgio che approfitta delle tante interruzioni per gestire al meglio il risultato.

54′ Fallo netto di Cheryshev in zona offensiva su Dendocker che si era abbassato sulla linea dei difensori: punizione Belgio.

53′ Carrasco prova a mettere una palla morbida in mezzo verso Lukaku, ma l’invito è impreciso e si ripartirà da una rimessa dal fondo per la Russia.

52′ Cavalcata sulla sinistra di Karavaev che cerca il cross in mezzo verso Golovin, ma non trova nessuno e il pallone si perde sul fondo.

51′ Si sta comportando bene anche dal punto di vista difensivo il Belgio, mentre la Russia non sembra avere chissà quali idee per sfondare e creare pericoli reali in avanti.

49′ Ottima chiusura di Vertonghen su Dzyuba che sembra essere l’unico spauracchio dell’attacco russo con la sua prestanza fisica.

48′ Imposta con grande calma il Belgio che non vuole accelerare più di tanto i ritmi in questa seconda frazione di gioco.

47′ Cherchesov opera un altro cambio: fuori Barinov e dentro Diveev, la Russia passa quindi alla difesa a tre e cerca di alzare il baricentro.

46′ SI RIPARTE A SAN PIETROBURGO!

22.02 Nel frattempo si è conclusa l’altra gara di questo Gruppo B con la vittoria a sorpresa della Finlandia sul campo della Danimarca. Prima vittoria alla prima partita di sempre per i finnici che quindi si mettono in ottima posizione in questo girone e dimostrano di non essere la cenerentola del raggruppamento. La Danimarca paga il contraccolpo psicologico della vicenda Eriksen dalla quale i compagni di squadra non hanno saputo trarre la giusta reazione.

21.59 Bellissimo il gesto di Lukaku che ha dedicato il gol ad Eriksen scandendo in chiari termini la frase “I love you Chris” davanti alla telecamera. Grande gesto in onore del compagno di squadra da parte del fuoriclasse belga.

21.56 Orribile la tenuta difensiva della Russia con un errore marchiano di Semenov sul gol di Lukaku e del portiere Shunin sulla rete di Meunier.

21.52 Una sola squadra in campo in questa prima frazione di gioco: il Belgio. Dominante la formazione di Roberto Martinez che approfitta degli orrori difensivi della Russia e si ritrova con merito in vantaggio di due reti con diverse occasioni per triplicare.

FINISCE IL PRIMO TEMPO! IL BELGIO E’ AVANTI 2-0 SULLA RUSSIA ED IN CONTROLLO DEL MATCH!

49′ Addormenta il ritmo il Belgio in queste ultime battute di tempo.

47′ CARRASCO! Viene messo giù due volte, si ferma, riparte, si rialza e in slalom prova a concludere: pallone alto di un soffio. Stava per fare un golazo il belga.

46′ Matheu Lahos dà quattro minuti di recupero viste le tante interruzioni in questo primo tempo.

45′ Tenta la conclusione Tielemans, ma viene murato e il Belgio deve ricominciare con calma da dietro. Russia che adesso non riesce più ad uscire.

43′ Altra sostituzione per la Russia: Zhirkov, infortunato, esce per fare spazio a Karavaev. Disastrosa la prova del 38enne.

42′ Attacca a pieno organico il Belgio che sembra voler uccidere la partita già prima dell’intervallo e dare un’altra mazzata psicologica alla Russia.

40′ Che disastro della difesa russa! Su questa palla alta il portiere è anticipato dai difensori e per poco Meunier non trova l’inserimento vincente per il 3-0.

38′ Cross morbido di Golovin verso Dzyuba che si trova in posizione irregolare: niente da fare per i padroni di casa.

37′ Bravissimo Golovin a tenere il pallone e Dendoncker è costretto a stenderlo: punizione in favore della Russia.

35′ Spiovente di Thorgan Hazard dalla sinistra, smanaccia centralmente il portiere Shunin e a porta spalancata non può sbagliare Meunier che appena entrato in campo segna.

34′ MEUNIER!!! IL CAMBIO VINCENTE DI MARTINEZ FA 2-0!! CHE ERRORACCIO DEL PORTIERE!

32′ Che pressione di Golovin! Courtois in difficoltà deve rinviare in fallo laterale.

31′ Fuori quindi Kuzyaev e dentro Cheryshev nella Russia. Rimane ancora in panchina il gioiellino dell’Atalanta Miranchuk, sempre arma temibile a gara in corso.

29′ ALDERWEIRELD! Botta da fuori di poco alta sulla traversa! Aveva spazio il difensore del Tottenham e ha provato a sfruttarlo.

28′ Anche nella Russia sembrerebbe pronto al cambio Kuzyaev che non ce la fa.

27′ Entra Meunier al posto dello sfortunato Castagne, stordito dopo la forte botta ricevuta all’altezza dell’occhio sinistro.

26′ Indicano il cambio dalla panchina: attimi di suggestione con l’arbitro che ha fatto entrare subito i soccorsi dopo ciò che è avvenuto a Copenaghen questo pomeriggio.

25′ Scontro durissimo fra Castagne e Kuzyaev: ha avuto la peggio l’ex esterno dell’Atalanta che ha subito una testata ed è rimasto a terra dolorante.

23′ OCCASIONE PER HAZARD! Stavolta è Dzhikiya a regalare un pallone all’attacco del Belgio e dopo un batti e ribatti arriva alla conclusione Hazard: murato alla grande dall’intervento con il corpo del portiere.

21′ Devastante Lukaku in questo avvio. Nello stretto e nello spazio i difensori russi non riescono a contenere l’attaccante del Belgio.

20′ Sta crescendo la Russia negli ultimi minuti: è stata buona la reazione allo svantaggio degli uomini di Cherchesov.

18′ DENDONCKER! Altro errore di Semenov che spalanca il contropiede a Lukaku: il centravanti interista parte in progressione e viene frenato benissimo da Ozdoev. A rimorchio arriva Dendocker che spara in tribuna.

17′ Thorgan Hazard chiude bene la sventagliata di Kuzyaev verso Mario Fernandes: pallone messo in fallo laterale.

16′ Ottima giocata sulla destra di Mario Fernandes che crossa in mezzo verso Dzyuba: l’attaccante russo favorisce con lo stop la conclusione di Kuzyaev che termina a lato.

14′ MARIO FERNANDES! Si era sganciato benissimo dalla marcatura, ma il suo colpo di testa è centrale e viene bloccato da Courtois.

13′ Golovin sfrutta un’ottima sponda da parte di Dzyuba dopo il rimpallo vinto su Dendoncker: la Russia riesce a guadagnare un altro calcio d’angolo.

12′ La partita si fa durissima per la squadra di Cherchesov che aveva impostato una fase difensiva attenta. Adesso si potrebbero aprire degli spazi invitanti per i contropiedi del Belgio.

11′ Pallone in avanti senza pretese di Mertens verso Lukaku che è in posizione di fuorigioco, ma Semenov combina un pasticcio toccando in pallone e riabilitando l’attaccante dell’Inter che si gira e la mette all’angolino.

10′ LUKAKUUUUUUU!!!!!! PORTA AVANTI IL BELGIO!!!!! DEDICA IL GOL AD ERIKSEN!!

8′ Pressione davvero alta quella della Russia in questo avvio. Fa fatica il Belgio ad uscire palla al piede costruendo dal basso. Vedremo se i ragazzi di Cherchesov manterranno per tutti i 90 minuti questa intensità.

7′ Grande lavoro di Dzyuba che elude la marcatura di Boyata, trova la deviazione e il calcio d’angolo. Il capitano della Russia si sacrifica molto dal punto di vista del lavoro sporco e fa salire la squadra in ripartenza.

6′ Davvero molto alti gli esterni del Belgio: Castagne, Hazard e Carrasco sono in posizione estremamente offensiva. Con questo assetto i tre difensori ricopriranno un ruolo fondamentale nel tamponare le folate della Russia.

4′ Lancio troppo lungo verso Timothy Castagne che non raggiunge il pallone e non riesce a scodellarlo in mezzo all’area.

3′ Già cominciata la manovra del Belgio che è piuttosto lenta con la Russia che punta a recuperare il pallone e verticalizzare immediatamente.

2′ L’assetto della Russia sembra più aggressivo di quanto disegnato in formazione: la formazione di Cherchesov si è messa a quattro dietro con un 4-2-3-1 in fase offensiva e un 4-4-2 in fase di non possesso.

1′ Subito pallone lanciato in avanti verso Dzyuba con l’anticipo di Vertonghen a spazzare via.

SI COMINCIA A SAN PIETROBURGO! PRIMO PALLONE GIOCATO DALLA RUSSIA!

20.58 Inno nazionale russo cantato dal boato assordante dello stadio di San Pietroburgo.

20.57 Si comincia con l’inno nazionale belga alla Gazprom Arena.

20.56 La Russia riparte dai quarti di finale raggiunti nel mondiale di casa. La nazionale di Cherchesov dovrà affrontare questo Europeo con lo stesso spirito e la stessa carica mostrata tre anni fa.

20.53 A San Pietroburgo ci saranno più di 30000 spettatori allo stadio, quasi il doppio rispetto a quelli presenti ieri sera a Roma. L’unico stadio in questo Europeo con capienza al 100% è quello di Budapest.

20.50 Queste due nazionali si sono già affrontate due volte nel girone di qualificazione: il Belgio ha avuto la meglio in entrambi i casi. 3-1 dei Red Devils a Bruxelles e 4-1 alla Gazprom Arena di San Pietroburgo che sarà la cornice della partita di questa sera.

20.46 Il ct del Belgio Roberto Martinez è intervenuto ai microfono di Sporza poco prima della partita con la Russia: “I giocatori sono a conoscenza delle condizioni di Eriksen. È stato uno shock per tutti. Nel nostro girone ci sono nazionali che giocano o hanno giocato con lui. Speriamo che si riprenda in fretta. Dobbiamo giocare questa partita? Siamo qui per fare il nostro lavoro, ma non è stata una preparazione ideale”. Il malore del fantasista dell’Inter ha sconvolto evidentemente tutto il mondo del calcio.

20.42 Il Belgio arriva a questo Europeo presentandosi di fronte a un bivio: il ciclo è ormai maturo, la generazione d’oro è giunta all’apice, per i ragazzi di Roberto Martinez è l’ora di portarsi a casa un trofeo importante fra questa rassegna continentale ed i mondiali del prossimo anno per chiudere un cerchio e non rimanere una nazionale incompiuta.

20.38 Cherchesov mette in campo una formazione estremamente difensiva con Shunin in porta, Barinov, Dzhikiya, Semenov sulla linea difensiva, Mario Fernandes e Zhirkov terzini. Zobnin, Ozdoev, Kuzyaev sostengono un centrocampo robusto e l’inventiva Golovin sostiene il centravanti brutale Dzyuba.

20.34 Roberto Martinez schiera il classico 3-4-3 con Courtois tra i pali, Boyata, Alderweireld e Vertonghen linea difensiva, Castagne e Carrasco sugli esterni, Dendoncker e Tielemans in mediana, Mertens e Thorgan Hazard a supportare Lukaku. Assenze pesanti quelle della stella assoluta Kevin De Bruyne e Eden Hazard.

20.30 Dopo aver tremato, esserci spaventati, la serata torna ad essere serena. Eriksen ha trascinato i suoi compagni a tornare in campo rassicurando delle sue condizioni dall’ospedale e il calcio può andare avanti. Questa notizia sarà di conforto anche per Romelu Lukaku, compagno di squadra del danese nell’Inter.

20.05 Buonasera amici di OA Sport. Dopo il grande spavento e gli attimi di terrore vissuti per Christian Eriksen, a San Pietroburgo il calcio va avanti. Ecco le formazioni ufficiali di Belgio-Russia:

Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Castagne, Dendoncker, Tielemans, Carrasco; Mertens, Lukaku, T. Hazard. All. Martinez.

Russia (5-3-2): Shunin; Fernandes, Barinov, Dzhikiya, Semenov, Zhirkov; Zobnin, Ozdoev, Kuzyaev; Golovin, Dzyuba. All. Cercesov.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Belgio-Russia, partita che chiude la prima giornata del Gruppo B degli Europei di calcio 2021.

Queste due formazioni si sono già affrontate nelle qualificazioni, con il Belgio che ha fatto bottino pieno contro la nazionale allenata da Stanislav Cercesov. La squadra di Roberto Martinez ha passato il gruppo I delle eliminatorie a bottino pieno: 30 punti sui 30 disponibili, sei in più della Russia battuta 3-1 a Bruxelles e 4-1 a San Pietroburgo. I belgi si presentano con due stelle nel reparto avanzato: Romelu Lukaku e Dries Mertens che sono pronti a trascinare la loro nazionale ad un grande risultato. Saranno assenti invece Kevin De Bruyne e Axel Witsel.

La Russia, forte dei quarti di finale ottenuti nel mondiale di casa, arriva all’Europeo con l’ambizione di fare un buon cammino. Cercesov ha definito questa prima sfida complicatissima, ma la formazione russa vuole provare a stupire con la qualità di interpreti del calibro di Mario Fernandes, Dzyuba, Golovin e Miranchuk. Inoltre la Russia potrà contare sul caloroso supporto del proprio pubblico.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della partita che chiude la prima giornata del Gruppo B (che comprende anche Danimarca e Finlandia) degli Europei di calcio 2021. Si gioca alla Gazprom Arena di San Pietroburgo alle ore 21.00, noi ci collegheremo con una mezz’oretta di anticipo per introdurre al meglio questo confronto. Buon divertimento e buon futbol a tutti!

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO-RUSSIA

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Dendoncker, Carrasco; Mertens, T. Hazard; Lukaku. All. Martinez.

RUSSIA (4-2-3-1): Shunin; Karavaev, Dzhikiya, Semenov, Zhirkov; Zobnin, Ozdoev; Kuzyaev, Golovin, Al. Miranchuk; Dzyuba. All. Cercesov.

Foto: LaPresse