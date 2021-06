La Course by le Tour de France 2021, la vincitrice uscente Deignan contro le olandesi Vos e Van der Breggen

Sarà un‘ottava edizione davvero avvincente quella che vivrà domani, sabato 26 giugno, La Course by Tour de France. Da Brest a Landerneau, le big del circuito ciclistico femminile mondiale si fronteggeranno lungo 108 chilometri davvero selettivi dall’inizio alla fine. Le donne avranno dunque l’onore di aprire le danze del Tour de France 2021 che partirà poche ore dopo, e la cui prima tappa andrà in scena proprio sul medesimo tracciato. In entrambi i casi ci sarà un finale tutto da vivere con la Côte de la Fosse aux Loups.

PERCORSO

Si partirà già in salita, visto che al chilometro 8 è posizionata la prima ascesa di giornata, ossia il GPM di quarta categoria della Côte de Trébéolin, uno strappo di 900 metri al 5,1%. Un lungo saliscendi di 55 chilometri porterà dunque al primo passaggio sulla linea del traguardo di Landerneau, caratterizzata dall’insidiosa ascesa di terza categoria della Côte de la Fosse aux Loups. Quest’ultima misura 3 chilometri con una pendenza media del 5,7% ma con punte del 14% nella sua prima parte. Seguiranno dunque altri tre passaggi sulla Côte, compreso quello del traguardo finale.

ALTIMETRIA

FAVORITE

Al via la vincitrice uscente Elizabeth Deignan (Trek-Segafredo), che dopo la conquista del Giro di Svizzera, è pronta a farsi valere ancora una volta dinnanzi alle avversarie olandesi capeggiate da Marianne Vos (Jumbo-Visma Women), seconda lo scorso anno, ma soprattutto vincitrice delle edizioni del 2019 e del 2014, e la coppia della SD Worx formata dalla campionessa del mondo Anna Van der Breggen, primatista nel 2015, e Demi Vollering, terza nel 2020.

Attenzione dunque alla polacca Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM) e alla danese Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope). Buono il contingente azzurro con atlete del calibro di Marta Bastianelli, Tatiana Guderzo (Alé BTC Ljubljana), e il duo della Liv Racing formato da Soraya Paladin e Sofia Bertizzolo.

PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING

La Course by Tour de France 2021 prenderà il via domani, sabato 26 giugno, da Brest alle ore 08.40, mentre l’arrivo a Landerneau è previsto tra le ore 11.20 e le ore 11.40. Potrete seguire la gara in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 08.30, e su Eurosport 1 dalle ore 08.00. Inoltre è prevista la diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo infine che Eurosport è visibile anche su DAZN.

STARTLIST

Trek-Segafredo Women

1 DEIGNAN Elizabeth

2 BRAND Lucinda

3 CORDON-RAGOT Audrey

4 VAN ANROOIJ Shirin

5 WILES Tayler

6 WINDER Ruth

Team Jumbo-Visma Women

11 VOS Marianne

12 HENDERSON Anna

13 KOSTER Anouska

14 KRAAK Amber

15 MARKUS Riejanne

16 SWINKELS Karlijn

SD Worx

21 VAN DER BREGGEN Anna

22 FISHER-BLACK Niamh

23 FOURNIER Roxane

24 NOSKOVÁ Nikola

25 VAN DEN BROEK-BLAAK Chantal

26 VOLLERING Demi

Canyon SRAM Racing

31 NIEWIADOMA Katarzyna

32 BARNES Hannah

33 CHABBEY Elise

34 CROMWELL Tiffany

35 HARVEY Mikayla

36 SHAPIRA Omer

Team BikeExchange

41 SPRATT Amanda

42 BROWN Grace

43 ROY Sarah

44 SANTESTEBAN Ane

45 WILLIAMS Georgia

FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope

51 LUDWIG Cecilie Uttrup

52 CAVALLI Marta

53 CHAPMAN Brodie

54 FAHLIN Emilia

55 GUILMAN Victorie

56 MUZIC Évita

Team DSM

61 LABOUS Juliette

62 KIRCHMANN Leah

63 LIPPERT Liane

64 MACKAIJ Floortje

65 PEPERKAMP Esmée

66 RIVERA Coryn

Liv Racing

71 BERTIZZOLO Sofia

72 DEMEY Valerie

73 KOREVAAR Jeanne

74 PALADIN Soraya

75 ROOIJAKKERS Pauliena

76 STULTIENS Sabrina

Alé BTC Ljubljana

81 BASTIANELLI Marta

82 BOOGAARD Maaike

83 BUJAK Eugenia

84 GUDERZO Tatiana

85 TOMASI Laura

86 TREVISI Anna

Movistar Team

91 BIANNIC Aude

92 AALERUD Katrine

93 GUTIÉRREZ Sheyla

94 PATIÑO Paula Andrea

95 THOMAS Leah

Team TIBCO – SVB

101 STEPHENS Lauren

102 DIXON Leah

103 ERATH Tanja

104 FAULKNER Kristen

105 HONSINGER Clara

A.R. Monex Women’s Pro Cycling Team

111 MERINO Eider

112 GUTIERREZ Ariadna

113 RAGUSA Katia

114 RAMIREZ Andrea

115 SPEROTTO Maria Vittoria

116 TEOLIS Jade

Bizkaia Durango

121 ALONSO Sandra

122 BLANCO Iurani

123 CAMPOS Daniela

124 FORTIN Emilie

125 GILABERT Ariana

126 HOLDEN Elizabeth

Team Arkéa

131 ALLIN Pauline

132 FOUQUENET Amandine

133 JOUNIER Lucie

134 KERBAOL Cedrine

135 LAURANCE Typhaine

136 RICHIOUD Greta

Rally Cycling Women

141 DOEBEL-HICKOK Kristabel

142 BRECK Holly

143 CLOUSE Katie

144 FRANZ Heidi

145 KOPPENBURG Clara

146 POIDEVIN Sara

Drops – Le Col s/b TEMPUR.

151 LOWDEN Joscelin

152 CHRISTIAN Anna

153 CHRISTMAS Dani

154 PENTON Sara

155 SMEKAL Finja

156 TOWERS Alice

Ceratizit-WNT Pro Cycling

161 LACH Marta

162 ASENCIO Laura

163 HAMMES Kathrin

164 RIJKES Sarah

165 VIECELI Lara

Parkhotel Valkenburg

171 VAN BOKHOVEN Julia

172 BUYSMAN Nina

173 DE GAST Belle

174 GERRITSE Femke

175 LIMPENS Pien

176 RAAIJMAKERS Marit

Valcar – Travel & Service

181 MALCOTTI Barbara

182 ARZUFFI Alice Maria

183 PERSICO Silvia

184 PIERGIOVANNI Federica Damiana

185 PIRRONE Elena

186 SANGUINETI Ilaria

Massi – Tactic Women Team

191 KERN Špela

192 BARIL Olivia

193 TRIAS Mireia

194 COLJÉ Maaike

195 ESPÍNOLA Agua Marina

196 SANCHEZ HERNANDEZ Marta

Stade Rochelais Charente-Maritime Women Cycling

201 RÜEGG Noemi

202 ABGRALL Noémie

203 LE BAIL Elodie

204 SOUYRIS Manon

205 SQUIBAN Maeva

Top Girls Fassa Bortolo

211 SILVESTRI Debora

212 BALDUCCI Michela

213 DALLA VALLE Elisa

214 MARTURANO Greta

215 MONTICOLO Iris

216 VETTORELLO Giorgia

Foto: Lapresse