Judo, Mondiali 2021 oggi: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara 9 giugno

Comincia ad entrare davvero nel vivo per l’Italia il Campionato Mondiale 2021 di judo, in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria) e valido come ultimo evento di qualificazione olimpica per Tokyo. Dopo aver certificato nei giorni scorsi le prime quattro carte olimpiche, fari puntati in primis su Maria Centracchio nella categoria fino a 63 kg in questo day-4 della rassegna iridata.

La molisana è virtualmente qualificata per l’Olimpiade, ma deve guardarsi le spalle dalla padrona di casa magiara Szofi Ozbas e dalle sud coreane Mokhee Cho e Heeju Jan in quest’ultima gara per poter festeggiare il pass a cinque cerchi. Cruciale già il primo turno: se Centracchio dovesse battere al debutto la serba Obradovic (avversaria alla portata), farebbe un passo avanti quasi decisivo verso l’obiettivo alla luce della composizione del tabellone. In gara per la squadra azzurra anche Antonio Esposito nei -81 kg per provare a chiudere in bellezza il quadriennio, nonostante la mancata qualificazione per Tokyo (dove sarà presente Christian Parlati).

Gli incontri delle eliminatorie verranno trasmesse a partire dalle ore 10.00 in diretta streaming su Eurosport Player e sul canale Youtube dell’IJF, mentre il Final Block sarà visibile dalle ore 17.00 su Sky Sport Collection ed in streaming su Sky Go, Eurosport Player e Now TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un momento del percorso degli azzurri nella rassegna iridata.

Di seguito il programma completo con gli orari aggiornati della quarta giornata dei Campionati Mondiali 2021 di judo.

PROGRAMMA MONDIALI JUDO 2021 QUARTA GIORNATA

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO

ore 10.00 Eliminatorie 63 kg F e 81 kg M (diretta streaming sul canale Youtube dell’IJF e su Eurosport Player)

ore 17.00 Final Block 63 kg F e 81 kg M (diretta tv su Sky Sport Collection, live streaming su Sky Go, Eurosport Player e Now TV)

Foto: IJF