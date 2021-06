Judo, Mondiali 2021: Giorgia Stangherlin non può nulla con la giapponese Umeki ed è subito eliminata nei 78 kg

Giorgia Stangherlin è stata eliminata al primo turno nella categoria fino a 78 kg in occasione dei Campionati Mondiali 2021 di judo, in corso di svolgimento a Budapest e valevoli come ultimo evento di qualificazione olimpica per i Giochi di Tokyo 2021.

La 25enne veneta, alla prima partecipazione in un Mondiale Senior, è stata molto sfortunata nel sorteggio e si è trovata di fronte al debutto un’avversaria praticamente insormontabile come la giapponese Mami Umeki, vincitrice in stagione del Grand Slam di Tashkent e campionessa iridata nel 2015.

Dopo una prima fase abbastanza tattica, in cui entrambe le judoka hanno ricevuto uno shido per passività, Umeki ha portato a casa l’incontro al primo vero attacco (waza-ari), proseguito poi a terra con l’osaekomi che ha deciso la sfida per ippon a 1’38” dalla fine dei regolamentari.

Per l’azzurra sfuma definitivamente anche il sogno olimpico, che si sarebbe concretizzato solo nel caso in cui fosse riuscita almeno a raggiungere la finale per l’oro. Si chiude qui dunque ufficialmente la rassegna iridata dell’Italia (con all’attivo una medaglia d’argento ottenuta da Manuel Lombardo nei 66 kg), che non sarà presente domani nelle categorie più pesanti e non prenderà parte alla prova a squadre miste di domenica 13 giugno.

Foto: IJF