Judo, Mondiali 2021: Giappone dominante nella prova a squadre miste, argento Francia

I Campionati Mondiali 2021 di judo sono ufficialmente andati in archivio a Budapest con la schiacciante vittoria del Giappone in occasione dell’ultima competizione della manifestazione: la prova a squadre miste. La selezione nipponica ha sbaragliato la concorrenza, non perdendo nemmeno un singolo combattimento nell’arco del torneo (triplice 4-0 ad Ucraina, Russia e Francia) e portando a casa il sesto oro complessivo di una spedizione trionfale.

In finale il Paese del Sol Levante ha avuto la meglio sulla Francia nella riedizione dell’atto conclusivo dell’ultima prova iridata andata in scena due anni fa in quel di Tokyo (nell’impianto che ospiterà i Giochi Olimpici), imponendosi però ancor più nettamente nonostante l’assenza di tutti gli elementi della squadra che prenderà parte alle Olimpiadi casalinghe.

Il 4-0 rifilato alla Francia è stato firmato nell’ordine da Soichi Hashimoto (hansoku make contro Joan-Benjamin Gaba nei -73 kg), Saki Niizoe (ippon al Golden Score su Marie Eve Gahie nei -70 kg), Kenta Nagasawa (waza-ari con Francis Damier nei -90 kg) e Maya Akiba (hansoku male contro Lea Fontaine nei +70 kg).

Completano il podio in terza posizione il Brasile (che conferma il bronzo di Tokyo 2019), che ha sconfitto 4-2 la Russia nella prima finale per il bronzo, ed il sorprendente Uzbekistan, capace di imporsi per 4-1 sulla Corea del Sud nell’altra finalina. Delusione Georgia, vicinissima al successo nei quarti contro la Francia (k.o. per 3-4 allo spareggio) e poi regolata per 1-4 dal Brasile ai ripescaggi.

Foto: IJF