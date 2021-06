Italia-Tunisia oggi, Torneo Amburgo basket: orario, tv, programma, streaming

Parte ufficialmente questa sera il percorso d’avvicinamento della nazionale italiana di basket verso il Preolimpico di Belgrado, con gli azzurri che saranno impegnati nella VTG Supercup di Amburgo e scenderanno in campo questo pomeriggio contro la Tunisia, prima di affrontare domani la Repubblica Ceca e domenica la Germania.

Il torneo amichevole che si svolge in Germania vede Meo Sacchetti avere a disposizione solo parte del gruppo che sarà poi a Belgrado per affrontare il torneo di qualificazione a Tokyo 2021. Assenti, e non ci saranno neanche a Belgrado, due stelle come Marco Belinelli e Gigi Datome, con i due giocatori che hanno rinunciato per problemi fisici. Assente anche Danilo Gallinari, impegnato ancora con gli Atlanta Hawks nei playoff NBA, ma che difficilmente vedremo nel Preolimpico.

Azzurri che, così, si affidano principalmente a Niccolò Melli, Niccolò Mannion – entrambi che hanno concluso la stagione negli USA – Achille Polonara, reduce da una grande stagione con il Baskonia, e Stefano Tonut, MVP della stagione in Serie A. Un’Italia in parte sperimentale, ma visto le rinunce dei big un’Italia che rischia di somigliare molto a quella che vedremo a Belgrado.

Il match tra Italia e Tunisia inizierà alle ore 17.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su EuroSport 2 e in diretta streaming sull’Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

ITALIA-TUNISIA OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Venerdì 18 giugno

Ore 17.00: Italia – Tunisia

Diretta tv – Eurosport 2

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

Credits: Ciamillo