Italia-Thailandia oggi, Nations League volley femminile: orario, tv, programma, streaming

Si conclude oggi la Nations League di volley femminile dell’Italia nella sfida contro la Thailandia. Le azzurre proveranno a chiudere al meglio la manifestazione che ha consentito comunque a molte atlete di fare esperienza in nazionale.

L’avversario di oggi è probabilmente il più agevole. Le tailandesi hanno vinto solo 2 partite sulle 14 disputate. Nessuna delle due compagini, lapalissiano ricordalo, ha alcuna possibilità di qualificarsi alle final four ma sarà ancora una votla l’occasione giusta per fare esperimenti preziosi con alcune delle giovani che potrebbero far parte della squadra che volerà a Tokyo per le Olimpiadi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Thailandia, match valido per la Nations League 2021 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su LA7d e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-THAILANDIA, NATIONS LEAGUE VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 20 GIUGNO:

13.00 Italia-Thailandia

ITALIA-THAILANDIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su LA7d (canale 29 del digitale terrestre).

Diretta streaming su la7.it.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: FIVB